Το Webmag ξεκινά ένα ταξίδι στο πιο μυστηριακό και βαθιά ελληνικό νησί των Κυκλάδων — την Τήνο. Εδώ, ανάμεσα σε χιονάτα καμπαναριά, πέτρινους πύργους που μοιάζουν με γλυπτά και διάσπαρτα μαρμαρόλιθα που ξεπετάγονται μέσα από το μαστιχόδεντρο και την αγκαθωτή συκιά, κρύβεται ένας κόσμος που λίγοι ταξιδιώτες έχουν πραγματικά εξερευνήσει σε βάθος.

Η Τήνος είναι ταυτόχρονα νησί προσκυνήματος, χωριάτικης αρχιτεκτονικής και γαστρονομικής έκπληξης. Χωρίς τον τουριστικό θόρυβο της Μυκόνου και χωρίς τη βαριά ιστορία της Δήλου, έχει αναπτύξει έναν δικό της, αυθεντικό χαρακτήρα που δεν ομοιάζει με κανένα άλλο νησί της Ελλάδας. Αυτός ο οδηγός, εμπνευσμένος από την ματιά του Webmag, θα σας ξεναγήσει βήμα βήμα: από τους ανηφορικούς καλντερίμι των χωριών ως τη σιλουέτα των περιστεριώνων στο ηλιοβασίλεμα.

Γεωγραφία και Πρώτη Εικόνα της Τήνου

Η Τήνος βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Αιγαίου, ανάμεσα στη Μύκονο και τη Σύρο, σε απόσταση μόλις τριών ωρών με πλοίο από τον Πειραιά. Η έκτασή της φτάνει τα 194 τετραγωνικά χιλιόμετρα και διατρέχεται από έναν κεντρικό ορεινό άξονα με κορυφή τον Τσικνιά στα 725 μέτρα. Το βόρειο τμήμα του νησιού είναι ανεμοδαρμένο και άγριο, με πέτρινες πλαγιές και ολιγάριθμα χωριά. Το νότιο, προς το λιμάνι της Χώρας, φέρνει πιο εύκρατο κλίμα, περισσότερη βλάστηση και τη συγκέντρωση των ανθρώπων.

Η πρώτη εικόνα που έχει κανείς καταπλέοντας στο λιμάνι είναι τα χαρακτηριστικά μπλε και άσπρα χρώματα του λιμανιού, ενώ στον λόφο πάνω δεσπόζει η Παναγία Ευαγγελίστρια, ο μεγαλύτερος καθολικός και ορθόδοξος τόπος προσκυνήματος της Ελλάδας. Αυτή η εκκλησία δεν είναι απλώς ένας θρησκευτικός χώρος — είναι ο ψυχικός πυρήνας του νησιού γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρη η ζωή της Τήνου.

Η Παναγία Ευαγγελίστρια: Πνευματικό Κέντρο του Νησιού

Κανένας επισκέπτης δεν μπορεί να αγνοήσει την Παναγία Ευαγγελίστρια. Ο ναός χτίστηκε στη θέση όπου η καλόγρια Πελαγία είχε οράματα το 1823 που την οδήγησαν στην ανεύρεση μιας θαυματουργής εικόνας. Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν κάθε χρόνο — ιδιαίτερα στις 15 Αυγούστου, εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου — και πολλοί ανεβαίνουν τον ανηφορικό δρόμο γονατιστοί σε ένδειξη ευλάβειας.

Ο ναός είναι διπλός: ο πάνω ναός είναι ορθόδοξος, ο κάτω κρύβει τον τόπο ανεύρεσης της εικόνας. Το μάρμαρο Τήνου — το περίφημο τηνιακό, λευκό με μπλε φλέβες — κοσμεί τους τοίχους και τα δάπεδα. Η ατμόσφαιρα είναι συγκλονιστική, όχι μόνο για τους πιστούς αλλά και για κάθε ευαίσθητο ταξιδιώτη που αντιλαμβάνεται το βάθος της λαϊκής θρησκευτικότητας που ζει εδώ.

Οι Περιστεριώνες: Το Μοναδικό Αρχιτεκτονικό Στοιχείο της Τήνου

Αν υπάρχει ένα σύμβολο που ξεχωρίζει αμέσως την Τήνο από οποιοδήποτε άλλο νησί — κάτι που το Webmag επισημαίνει ιδιαίτερα — αυτό είναι οι περιστεριώνες. Πρόκειται για ψηλά, λευκά, πέτρινα κτίσματα με διακοσμητικά ανοίγματα για τα περιστέρια — σχέδια που θυμίζουν δαντέλα σκαλισμένη στον πωρόλιθο. Κανένα άλλο νησί δεν έχει τόσους και τόσο περίτεχνους περιστεριώνες σε μια τόσο μικρή έκταση.

Ιστορικά, οι περιστεριώνες χτίζονταν επί Ενετοκρατίας για την παραγωγή κοπριάς που αξιοποιούνταν ως λίπασμα. Οι οικογένειες ανταγωνίζονταν ποια θα φτιάξει τον πιο ωραίο — και αυτός ο ανταγωνισμός ανέδειξε ένα λαϊκό αρχιτεκτονικό ιδίωμα μοναδικής αισθητικής. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 1.000 περιστεριώνες στο νησί, οι περισσότεροι σε πεδιάδες μεταξύ Σκλαβοχωρίου, Καρδιανής και Ταρμπάδου. Η καλύτερη ώρα για να τους επισκεφτείτε; Νωρίς το απόγευμα, όταν ο ήλιος πλάγια φωτίζει τα διακοσμητικά σχέδια και τα περιστέρια πετούν γύρω τους σαν ζωντανοί φρουροί.

Πυργός: Το Χωριό των Μαρμαράδων

Ο Πύργος, στο βόρειο τμήμα της Τήνου, είναι ίσως το πιο αξιόλογο χωριό του νησιού — ένα σημείο αναφοράς που το Webmag προτείνει ανεπιφύλακτα. Εδώ γεννήθηκαν μεγάλοι Έλληνες γλύπτες — ανάμεσά τους ο Χαλεπάς, το έργο του οποίου «Κοιμωμένη» αποτελεί ορόσημο της νεοελληνικής τέχνης. Το μουσείο του χωριού αφιερωμένο στον Χαλεπά και στους μαρμαράδες της Τήνου είναι μικρό αλλά συγκινητικό: βλέπεις τα εργαλεία, τα σκίτσα, τις φωτογραφίες των τεχνιτών που ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη φέρνοντας μαζί τους την τηνιακή παράδοση.

Στους στενούς δρόμους του Πύργου συναντάς τεχνίτες που δουλεύουν ακόμα μάρμαρο σε μικρά εργαστήρια. Αγγίζεις τον λίθο που βγήκε από τα βουνά της Τήνου και που έγινε αγγέλους, μπαλκόνια, κρήνες και επιτύμβιες στήλες. Η μυρωδιά της πέτρας που κόβεται αναμιγνύεται με τον αέρα του βοριά.

Καρδιανή: Το Χωριό που Αγνοεί τον Χρόνο

Η Καρδιανή κάθεται σε μια πλαγιά που κοιτάζει το Αιγαίο από ψηλά. Είναι ένα χωριό που δεν έχει παραδοθεί στον τουρισμό — τα σπίτια εδώ ζουν, έχουν κατοίκους, κήπους με κολοκυθιές και συκιές, κοτέτσια πίσω από τα πέτρινα τοιχάκια. Ο χρόνος εδώ μετριέται σε ηλιοβασιλέματα και όχι σε κρατήσεις.

Ο κεντρικός δρόμος μέσα στο χωριό είναι τόσο στενός που δύο άτομα δύσκολα περνούν παράλληλα. Τα μπαλκόνια είναι στολισμένα με γλάστρες, τα νεροχύτες δεν βλέπονται από τον δρόμο αλλά ακούγονται. Ένα μικρό καφενείο με πλαστικές καρέκλες και μαρμελάδα από σύκο — αυτά είναι η Καρδιανή.

Φαλατάδος και Στενή: Δύο Χαρακτήρες

Ο Φαλατάδος διατηρεί τη βυζαντινή του κληρονομιά σε εκκλησίες κρυμμένες ανάμεσα σε σπίτια — με αγιογραφίες αδιαμφισβήτητης παλαιότητας που δεν έχουν αγγιχτεί από ανακαίνιση. Η Στενή, στο αντίθετο μέρος, είναι πλούσιο χωριό με αρχοντικά σπίτια, κρήνες τρεχούμενου νερού και πλατείες με πελώρια πλατάνια. Η αντίθεσή τους αναδεικνύει πόσο ποικίλη είναι η ταυτότητα της Τήνου.

Βολάξ: Το Χωριό των Γρανιτένιων Βράχων

Ελάχιστα τοπία στην Ελλάδα είναι τόσο σουρεαλιστικά: φτάνεις από πετροτόπους και βρίσκεις ένα χωριό χτισμένο ανάμεσα σε τεράστιους στρογγυλεμένους γρανιτένιους βράχους — σαν να το έφτιαξαν τιτάνες. Ένα εργαστήριο κεραμικής στο κέντρο, μαγαζάκια με αντικείμενα από τηνιακό βασάλτη, και πρωτίστως ένα χωριό για να κοιτάξεις και να νιώσεις την παλαιότητα της Γης.

Κυκλαδίτικη Γαστρονομία: Η Τήνος στο Τραπέζι

Αν η Τήνος έχει μια μεγάλη αδικία — που το Webmag έχει επισημάνει επανειλημμένα — είναι ότι η γαστρονομία της έχει μείνει στη σκιά της Μυκόνου. Κι όμως, το νησί παράγει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπικά προϊόντα στο Αιγαίο. Ο τοπικός αρτίσοκος Τήνου έχει λάβει ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και είναι η βάση δεκάδων συνταγών — ωμός με λεμόνι, τηγανητός με καπαρόζουμι, ή μαγειρεμένος με κρέας.

Το τηνιακό λουκάνικο με πράσο, ο ξερός τυρός, η γκρούγιερα που παράγεται από αιγοπρόβατα που βόσκουν σε άγριες πλαγιές, οι γλυκές ντομάτες καρδιανής — κάθε γεύση διηγείται μια ιστορία τόπου. Φροντίστε να επισκεφτείτε κάποια από τα μικρά εστιατόρια που δουλεύουν αποκλειστικά με τοπικές πρώτες ύλες, ιδιαίτερα στις Βολακιώτικες Αυλές και στο χωριό Τρία Ποτάμια.

Η Κολυμπήθρα και οι Βόρειες Παραλίες

Η Κολυμπήθρα είναι η πιο εντυπωσιακή παραλία της Τήνου — δύο ξεχωριστές αμμουδιές χωρισμένες από γλώσσα γης. Η μεγάλη έχει ξαπλώστρες και ταβερνάκια με ψάρι και χταπόδι. Η μικρή, λίγα λεπτά με τα πόδια, είναι απόμερη με διαφανή νερά. Πιο βόρεια, η παραλία Ρόχαρη — σχεδόν άγνωστη σε τουρίστες — είναι μακριά αμμουδιά κάτω από ψηλούς βράχους, αγαπημένη από ντόπιους για camping.

Πανηγύρια και Παραδοσιακές Γιορτές

Η Τήνος είναι ίσως το νησί με τις περισσότερες ενεργές θρησκευτικές γιορτές στις Κυκλάδες — ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στις καταχωρήσεις του Webmag για την ελληνική ταξιδιωτική εμπειρία. Κάθε χωριό έχει τον δικό του πολιούχο άγιο και γιορτάζει με παντοπωλεία που ανοίγουν στις πλατείες, χοροί με βιολιά και λαγούτα, και γεύμα κοινό όπου όλοι — ντόπιοι και επισκέπτες — τρώνε μαζί.

Το πανηγύρι της Σταυροθέας στο χωριό Κρόκος, τον Σεπτέμβριο, είναι ένα από τα πιο αυθεντικά που έχουν διασωθεί στο Αιγαίο. Εδώ δεν υπάρχουν τουριστικές παρεξηγήσεις — η γιορτή ανήκει στους ανθρώπους του χωριού και ο επισκέπτης που έρχεται με σεβασμό γίνεται αμέσως δεκτός.

Τα Μαρμαρόγλυπτα Εργαστήρια: Ζωντανή Τέχνη

Σε αντίθεση με άλλα νησιά όπου η παραδοσιακή τέχνη έχει γίνει σουβενίρ, στην Τήνο η γλυπτική είναι ζωντανή επαγγελματική πραγματικότητα. Εργαστήρια σε Πύργο και Λουτρά δέχονται επισκέπτες — βλέπεις την λεπίδα να κόβει το μάρμαρο, τεχνίτες που εξάγουν έργα σε Ευρώπη και ψηφιδωτά που φτιάχτηκαν με χέρι και υπομονή.

Εξόμβουργο: Το Βυζαντινό Κάστρο στην Κορυφή

Στο κέντρο του νησιού, ένας απόκρημνος βράχος φιλοξενεί το Εξόμβουργο — το βυζαντινό και μεταβυζαντινό φρούριο που έβλεπε ολόκληρη την Τήνο. Επί Ενετοκρατίας ήταν η πρωτεύουσα, προστατευμένη από τείχη που σήμερα σώζονται αποσπασματικά. Η ανάβαση παίρνει 40 λεπτά από τον κοντινότερο δρόμο — αλλά απλώνει μπροστά σας ολόκληρο το νησί: χωριά σαν λευκές κουκίδες, χωράφια σαν ζωγραφικά και περιστεριώνες που λαμπυρίζουν στον ήλιο.

Island Hopping από την Τήνο: Οι Γειτονικές Επιλογές

Η Τήνος είναι ιδανική αφετηρία για island hopping στις Κυκλάδες. Βρίσκεται σε ζωτικό κόμβο δρομολογίων που συνδέουν Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο — αλλά επίσης νησιά του Δωδεκανήσου μέσω γρήγορων πλοίων. Από το λιμάνι της Τήνου, μπορείτε να οργανώσετε μια βδομάδα με τρεις ή τέσσερις διαφορετικές στάσεις χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην Αθήνα.

Σαν ορμητήριο, η Τήνος συνδυάζει φτηνότερες τιμές διαμονής σε σχέση με τη Μύκονο, ήπια τοπογραφία για οικογένειες, και ένα λιμάνι αρκετά μεγάλο για να εξυπηρετεί τακτικές συνδέσεις σχεδόν κάθε μέρα το καλοκαίρι. Έτσι μπορείτε να ορμάτε από εδώ σε μια μέρα εκδρομή στη Μύκονο και να επιστρέφετε το βράδυ στην ησυχία και στις τιμές που σας αξίζουν.

Η Κως και η Μεσογειακή Σύνδεση με τα Δωδεκάνησα

Αν η Τήνος σας ανοίξει την όρεξη για περισσότερο Αιγαίο, η Κως είναι φυσική επόμενη επιλογή: πεδιάδες με πεύκα, ιπποκρατικές πλατείες, ελληνορωμαϊκά ερείπια και εκπληκτικές παραλίες. Η αντίθεση με τη χαμηλόσκαπτη πελαγίσια Τήνο αναδεικνύει πόσο πολύμορφη είναι η ελληνική γεωγραφία — και τα δύο νησιά συμπληρώνουν απόλυτα το ένα το άλλο.

Ικαρία: Το Αδελφό Νησί της Αυθεντικότητας

Για όσους αγαπούν την Τήνο ακριβώς επειδή δεν έχει υποκύψει στον μαζικό τουρισμό, η Ικαρία είναι η φυσική τους επόμενη ανακάλυψη. Ένα νησί που εδώ και δεκαετίες αρνείται να γίνει «τουριστικό προϊόν» — χωρίς ξενοδοχεία αλάν, χωρίς club, χωρίς beach bar που παίζουν EDM ως τα χαράματα.

Τα πανηγύρια της Ικαρίας είναι ανεπανάληπτα: ξεκινούν το μεσημέρι και τελειώνουν με την ανατολή του ηλίου, με χορό, κρασί και παρέες που αναμιγνύονται ελεύθερα χωρίς ιεραρχία ηλικίας ή εισοδήματος. Αν η Τήνος σας άρεσε, η Ικαρία θα σας απορροφήσει ακόμα βαθύτερα.

Ύδρα και το Όνειρο της Ζωής χωρίς Αυτοκίνητα

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η Ύδρα είναι ένα νησί που επέλεξε να ζει χωρίς αυτοκίνητα — και αυτή η επιλογή το έσωσε. Αρχοντικά σπίτια του 18ου αιώνα, οι μόνες μεταφορές είναι τα γαϊδουράκια και τα άλογα, και το λιμάνι είναι ίδιο με αυτό που έβλεπαν οι ναυτικοί του ελληνικού ναυτικού δύο αιώνες πριν.

Για έναν ταξιδιώτη που βρίσκεται στην Τήνο, η Ύδρα είναι αρκετά κοντά μέσω Πειραιά ή μέσω ενός νησιωτικού γύρου. Τα δύο νησιά μοιράζονται την αγάπη στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα τους — αξίες που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τα γνωστότερα κυκλαδίτικα θέρετρα.

Κύθηρα: Η Τελευταία Μυστική Γωνιά

Τα Κύθηρα — το νησί της Αφροδίτης ανάμεσα σε Ιόνιο και Αιγαίο — είναι ο τελικός προορισμός για ταξιδιώτες που αναζητούν αυτό που κάποτε ήταν όλη η Ελλάδα: αμέριμνο, αθώο αναπτυξιακά, γεμάτο βενετσιάνικες επιρροές. Το συνδυαστικό ταξίδι Τήνος → Κύθηρα είναι για εκείνους που θέλουν να νιώσουν τη χώρα από άκρη σε άκρη — την ανεμοδαρμένη πελαγίσια βορρά και τη γαλήνια πράσινη νότο.

Βότανα, Λάδι και Αγροτική Παράδοση

Σύμφωνα με το Webmag, η Τήνος παράγει λάδι μικρής ποσότητας αλλά εξαιρετικής ποιότητας από παραδοσιακές ελιές που επιβιώνουν στις ξερολιθιές των πλαγιών. Τα βότανα που μαζεύονται τον Μάιο — θυμάρι, ρίγανη, φλισκούνι — ξεραίνονται σε ματσάκια που κρεμιούνται στα παράθυρα. Τα μοσχαρίσια και αρνίσια του νησιού, που βόσκουν ελεύθερα, έχουν γεύση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι αγρότες της Τήνου έχουν αρχίσει να οργανώνονται σε συνεταιρισμούς που πουλούν απευθείας στους επισκέπτες και σε αγορές της Αθήνας. Αξίζει να αφιερώσετε μια πρωινή ώρα στη λαϊκή αγορά της Χώρας — ιδιαίτερα τις Τρίτες και Παρασκευές — για να δείτε τι σημαίνει τοπικό προϊόν σε έναν τόπο που δεν έχει εγκαταλείψει την παραγωγή για τον τουρισμό.

Χώρα Τήνου: Το Λιμάνι και η Ζωντανή Πόλη

Η Χώρα — ή αλλιώς ο κεντρικός οικισμός της Τήνου — έχει έναν υπέροχο παραδοξισμό: είναι ταυτόχρονα η πιο τουριστική περιοχή του νησιού και μια αληθινή πόλη με κατοίκους που ζουν κανονικά. Το παζάρι στενό με τα χρυσοχοεία, τα βιβλιοπωλεία και τα φανταστικά ζαχαροπλαστεία είναι ζωντανό ακόμα και στα μέσα Νοεμβρίου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της παραμονής στη Χώρα: ξεκινάτε την ημέρα με φρέσκο τυρόπιτο από το φούρνο της γωνίας, ανεβαίνετε σε δύο ώρες στον Πύργο ή τον Βολάξ, επιστρέφετε για μεσημεριανό με χταποδάκι και σαλάτα αγκινάρας, κι αργά το απόγευμα κάθεστε στον παλιό μόλο να βλέπετε τα πλοία να φεύγουν.

Πρακτικός Οδηγός: Πώς να Φτάσετε και Πού να Μείνετε

Η Τήνος εξυπηρετείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πλοία από τον Πειραιά (ταξίδι 3-4 ώρες). Το καλοκαίρι υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια με ταχύπλοα (1,5 ώρα). Από Ραφήνα, αν μένετε βορειοανατολικά της Αθήνας, η διαδρομή είναι ακόμα πιο γρήγορη.

Για κατάλυμα, αποφύγετε τα τεράστια ξενοδοχεία κοντά στο λιμάνι. Προτιμήστε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Πύργο ή Σκλαβοχώρι — μικρά αρχοντικά με αυλή και θέα που δίνουν ψυχή στη διαμονή. Οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τη Μύκονο ακόμα και τον Αύγουστο.

Checklist Προγραμματισμού Ταξιδιού στην Τήνο

Κράτηση πλοίου από Πειραιά ή Ραφήνα — προτιμήστε νυχτερινό δρομολόγιο για να φτάσετε το πρωί

Ενοικίαση αυτοκινήτου ή σκούτερ στο λιμάνι (μόνο αυτοκίνητο αν πηγαίνετε σε βόρεια χωριά)

Επίσκεψη στην Παναγία Ευαγγελίστρια — πρωί, πριν τη συρροή

Ημέρα στον Πύργο: μουσείο Χαλεπά + εργαστήριο μαρμάρου + γεύμα με τοπικά

Εξερεύνηση Βολάξ — το μεσημέρι, με καλό φωτισμό για φωτογράφηση

Επίσκεψη στους περιστεριώνες Σκλαβοχωρίου — αργό απόγευμα

Παραλία Κολυμπήθρας — μισή μέρα για χαλάρωση

Λαϊκή αγορά Χώρας — Τρίτη ή Παρασκευή

Εξόμβουργο — ημέρα με καλό καιρό, πρωί αν κάνει ζέστη

Ένα τοπικό πανηγύρι (Ιούλιος-Σεπτέμβριος — ελέγξτε το πρόγραμμα στο δημαρχείο)

FAQ: Συχνές Ερωτήσεις για την Τήνο

Πότε είναι η καλύτερη εποχή για επίσκεψη στην Τήνο;

Η Τήνος επισκέπτεται ευχάριστα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι ιδανικοί για ήπιο καιρό και λίγο πλήθος. Τον Αύγουστο γίνεται ιδιαίτερα γεμάτο γύρω από τις 15 Αυγούστου λόγω του προσκυνήματος. Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο πιο ισορροπημένος μήνας: καλός καιρός, λιγότερος κόσμος, ζωντανά πανηγύρια.

Χρειάζομαι αυτοκίνητο στην Τήνο;

Αν θέλετε να εξερευνήσετε τα χωριά του εσωτερικού και τους περιστεριώνες, ναι — χρειάζεστε αυτοκίνητο ή σκούτερ. Η εναλλακτική είναι να παίρνετε τακτικά λεωφορεία από τη Χώρα προς τους μεγάλους οικισμούς, αλλά η ευελιξία δρόμου που δίνει το δικό σας όχημα είναι αναντικατάστατη.

Είναι η Τήνος κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά;

Απόλυτα. Η Τήνος έχει ήπιες παραλίες, φαγητό προσαρμόσιμο σε μικρές ηλικίες, και δραστηριότητες όπως η κεραμική στον Βολάξ που ενθουσιάζουν παιδιά. Ο ρυθμός του νησιού είναι αργός και χαλαρός — ιδανικό για οικογενειακές διακοπές χωρίς νευρικότητα.

Πόσες μέρες χρειάζονται για να δω την Τήνο;

Τέσσερις με πέντε μέρες είναι το ιδανικό για να αξιοποιήσετε το νησί σε βάθος. Δύο μέρες είναι ο ελάχιστος χρόνος αν θέλετε να δείτε τουλάχιστον Χώρα, Πύργο και Βολάξ. Μια εβδομάδα αν θέλετε να ζήσετε το νησί και όχι απλώς να το «δείτε».

Γνωρίζει κόσμος την Τήνο εκτός Ελλάδας;

Η Τήνος παραμένει σχετικά άγνωστη στο διεθνές κοινό συγκριτικά με τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της. Το Webmag συμβάλλει στο να φτάνουν οι σωστές πληροφορίες στους ταξιδιώτες που αξίζουν αυτή την ανακάλυψη — και ολοένα περισσότεροι επισκέπτες επιστρέφουν χρόνο με τον χρόνο.

Συμπέρασμα

Η Τήνος είναι ένα νησί που δεν ξεχνιέται. Δεν είναι το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα — αυτό ανήκει στη Σαντορίνη. Δεν είναι η καλύτερη παραλία — αυτή βρίσκεται κάπου στη Νάξο. Αλλά είναι το νησί που συνδυάζει πνευματικό βάθος, χειροτεχνική παράδοση, αυθεντική γαστρονομία και αρχιτεκτονική ομορφιά σε τρόπο που κανένα άλλο νησί δεν καταφέρνει. Για όσους ψάχνουν για κάτι πέρα από την επιφάνεια, η Τήνος περιμένει. Βρείτε τις καλύτερες επιλογές για τον ταξιδιωτικό σας προγραμματισμό στο Webmag.

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