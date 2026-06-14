Το Tipos εντοπίζει εδώ και χρόνια εκείνους τους ελληνικούς προορισμούς που παραμένουν αδικαίωτα στη σκιά πιο διάσημων ονομάτων — και το Ανατολικό Αιγαίο είναι η πιο εντυπωσιακή τέτοια περίπτωση. Η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος και η Ικαρία κρέμονται δίπλα στα τουρκικά παράλια, απλά στη θέα αλλά βαθιά ξεχωριστά: σε αυτά τα νησιά η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται ως τουριστικό πακέτο αλλά ως ζωντανή, υπαρκτή πραγματικότητα με λιμνιώνες ελαιοδέντρων, αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας σημασίας και χωριά όπου η ζωή συνεχίζεται ακριβώς όπως πριν από δεκαετίες.

Σε αυτόν τον οδηγό, το Tipos εξερευνά τη Σάμο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε βάθος: τα αξιοθέατα που αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά, τον πρακτικό σχεδιασμό μιας περιήγησης, τις διαφορές μεταξύ οργανωμένων και ανεξάρτητων ταξιδιών, καθώς και τις κρυφές γωνιές που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν συναντούν ποτέ.

Γιατί το Ανατολικό Αιγαίο Είναι Ξεχωριστή Κατηγορία

Το Ανατολικό Αιγαίο δεν είναι ομοιόμορφο. Κάθε ένα από τα μεγάλα νησιά του έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική παραγωγή και διαφορετική σχέση με το τουριστικό ρεύμα. Η Σάμος ήταν αρχαία ιωνική πόλη-κράτος, βιομηχανικό κέντρο ελληνικής αρχαιότητας που παρήγαγε μαθηματικούς, φιλοσόφους και εφευρέτες. Η Λέσβος είναι ένα νησί λογοτεχνικό και πολιτισμικό, γνωστό για τους μεσαιωνικούς πύργους της, τα απολιθωμένα δάση και την ποιητική κληρονομιά της Σαπφούς. Η Χίος είναι το νησί της μαστίχας — ένας μοναδικός φυσικός θησαυρός που καλλιεργείται μόνο εδώ στον κόσμο και που έχει διαμορφώσει ολόκληρη τοπική αρχιτεκτονική και οικονομία.

Αυτή η ποικιλομορφία μέσα σε λίγα ναυτικά μίλια είναι ό,τι κάνει το Ανατολικό Αιγαίο ασυνήθιστο ακόμα και για την Ελλάδα: μπορείς να κινηθείς από ηφαιστειακά τοπία στη Λήμνο σε μεσαιωνική γοητεία στη Χίο σε αρχαιολογικά μεγαλεία στη Σάμο, σε ένα ταξίδι που δεν έχει τελειωμό.

Σάμος: Το Νησί των Αρχαίων Κολοσσών

Η Σάμος είναι ένα νησί που ζει παράλληλα σε δύο χρονικές ζώνες: τη σύγχρονη, με τα αμπελοχώραφα και τα ψαροταβερνεία, και την αρχαία, με τα ευρήματα ενός πολιτισμού που κυριάρχησε στο Αιγαίο. Η αρχαία Σάμος ήταν ο τόπος γέννησης του Πυθαγόρα, του Αριστάρχου (που πρώτος πρότεινε το ηλιοκεντρικό σύστημα) και του Επίκουρου. Ήταν επίσης κέντρο μεγάλης ναυτικής δύναμης, όπως μαρτυρούν τα λείψανα των αρχαίων εγκαταστάσεων γύρω από τον Κόλπο Πυθαγορείου.

Το Ηραίο, το ιερό της Ήρας νοτιοδυτικά της Σάμου, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιερά του αρχαίου κόσμου. Σήμερα στέκεται μόνο μία κολόνα από τον τεράστιο ναό, αλλά ακόμα και αυτό το ένα τμήμα δίνει μια ιδέα της αρχικής κλίμακας. Παράλληλα, το Τούνελ του Ευπαλίνου — ένα υδραγωγείο του 6ου π.Χ. αιώνα που σκάφτηκε από δύο ομάδες που δούλεψαν ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές του βουνού και συναντήθηκαν σχεδόν τέλεια στη μέση — είναι ένα από τα πιο ανεπάντεχα μηχανολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας.

Πυθαγόρειο: Η Πόλη που Αξίζει Ξεχωριστό Χρόνο

Ο μικρός λιμενικός οικισμός του Πυθαγορείου (παλαιότερα γνωστός ως Τίγκακι ή Τίγανι) είναι ο ιστορικός πυρήνας της αρχαίας Σάμου. Τα βυζαντινά τείχη που φαίνονται ακόμα γύρω από τον λόφο πάνω από τον κόλπο χτίστηκαν πάνω σε αρχαιότερα ελληνιστικά τείχη. Ο βυζαντινός πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη, αρχηγού της εξέγερσης κατά των Οθωμανών, δεσπόζει στο λιμανάκι. Το αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου εκθέτει ευρήματα από το Ηραίο και τη γύρω περιοχή — είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές αρχαϊκής γλυπτικής στην Ελλάδα.

Το Tipos διαπιστώνει ότι πολλοί ταξιδιώτες διαθέτουν στο Πυθαγόρειο μόνο μια ώρα. Αυτό είναι λάθος: ένα πρωινό εδώ, με επίσκεψη στο Τούνελ, στο Ηραίο και στο μουσείο, δίνει μια εικόνα της αρχαίας ιωνικής ζωής που δεν παίρνεις πουθενά αλλού στο Αιγαίο.

Πώς να Φτάσετε στη Σάμο: Αεροπορικώς και Ακτοπλοϊκώς

Η Σάμος διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο «Αριστάρχης» που δέχεται χαρτερ πτήσεις από βόρεια Ευρώπη, κυρίως στο καλοκαίρι, καθώς και τακτικές πτήσεις από Αθήνα. Οι πτήσεις από Αθήνα διαρκούν περίπου 55 λεπτά. Για ταξιδιώτες που θέλουν να συνδυάσουν πολλά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά φτάνουν στη Σάμο σε 7-9 ώρες (νυχτερινή γραμμή) ή μέσω Χίου — ιδανικό αν σκοπεύετε στη «νησιωτική αλυσίδα» του Ανατολικού Αιγαίου.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι οι πτήσεις εσωτερικού στα νησιά του Αιγαίου εκτελούνται από αεροδρόμια καλής ποιότητας. Ο Tipos παρατηρεί ότι η Ελλάδα διαθέτει κάποια από τα καθαρά αεροδρόμια στον κόσμο, γεγονός που κάνει ακόμα και τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια των νησιών μια ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες.

Καλύτερη Εποχή Επίσκεψης στη Σάμο και στο Ανατολικό Αιγαίο

Το Ανατολικό Αιγαίο έχει πιο ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας σε σχέση με τα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου — ο μελτέμι εδώ είναι λιγότερο ισχυρός, αλλά ο αέρας από τα τουρκικά παράλια φέρνει κάποτε υγρασία. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λόγω ευεργετικών ρευμάτων, έχουν συνήθως πιο καταπράσινη φυσιογνωμία από τα Κυκλαδικά νησιά.

Άνοιξη (Απρίλιος-Ιούνιος): Η ιδανική εποχή για αρχαιολογικά και φυσιολατρικά ταξίδια. Ο τόπος είναι πράσινος, οι θερμοκρασίες ευχάριστες (18-25°C), ο κόσμος λίγος. Ο Ιούνιος είναι ήδη αρκετά ζεστός για κολύμβηση.

Η ιδανική εποχή για αρχαιολογικά και φυσιολατρικά ταξίδια. Ο τόπος είναι πράσινος, οι θερμοκρασίες ευχάριστες (18-25°C), ο κόσμος λίγος. Ο Ιούνιος είναι ήδη αρκετά ζεστός για κολύμβηση. Καλοκαίρι (Ιούλιος-Αύγουστος): Η κορύφωση του τουρισμού, με ζεστές θάλασσες και ζωντανά λιμανάκια. Θερμοκρασίες φτάνουν τους 35°C, αλλά η ανατολή του ηλίου στα βουνά είναι πάντα δροσερή. Κρατήσεις από νωρίς είναι αναγκαίες.

Η κορύφωση του τουρισμού, με ζεστές θάλασσες και ζωντανά λιμανάκια. Θερμοκρασίες φτάνουν τους 35°C, αλλά η ανατολή του ηλίου στα βουνά είναι πάντα δροσερή. Κρατήσεις από νωρίς είναι αναγκαίες. Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος): Η κορυφή για έμπειρους ταξιδιώτες. Η θάλασσα παραμένει ζεστή μέχρι τον Νοέμβριο, οι τιμές πέφτουν, τα εστιατόρια δεν έχουν ουρές. Το φως του Οκτωβρίου στο Ηραίο είναι μαγικό για φωτογραφία.

Η κορυφή για έμπειρους ταξιδιώτες. Η θάλασσα παραμένει ζεστή μέχρι τον Νοέμβριο, οι τιμές πέφτουν, τα εστιατόρια δεν έχουν ουρές. Το φως του Οκτωβρίου στο Ηραίο είναι μαγικό για φωτογραφία. Χειμώνας (Νοέμβριος-Μάρτιος): Για μη ζεστές θάλασσες αλλά αυθεντική επαφή με τη ζωή των νησιωτών. Πολλά καταλύματα κλείνουν, αλλά κάθε κεφαλοχώρι έχει ανοιχτό μαγαζί και τοπική ταβέρνα.

Σάμος: Αξιοθέατα Πέρα από τα Αρχαιολογικά

Η Σάμος δεν είναι μόνο αρχαιολογία. Ο ορεινός της όγκος — με κορυφή τον Κέρκη στα 1.440 μέτρα — προσφέρει υπέροχα μονοπάτια πεζοπορίας. Το χωριό Μανολάτες, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού, είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά του Αιγαίου: πλακόστρωτοι δρόμοι, ανθόκηποι που κρέμονται από τους τοίχους, θέα που φτάνει μέχρι τα τουρκικά παράλια. Το Βουρλιώτες κοντά της έχει παρόμοιο χαρακτήρα και ακόμα λιγότερο τουριστικό αποτύπωμα.

Η βόρεια ακτή της Σάμου έχει τη δική της γοητεία: τα Κοκκάρι, ένα ψαροχώρι που είναι πλέον και τουριστικός προορισμός, διατηρεί ένα αυθεντικό κέντρο με ψαράδες που μπαλώνουν δίχτυα δίπλα σε καφέ για τουρίστες. Η παραλία Τσαμαδού κοντά στα Κοκκάρι είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές του νησιού — με λευκά βότσαλα και ζεστά νερά ακόμα και νωρίς το φθινόπωρο.

Το Σαμιώτικο Κρασί: Ένας Πολύτιμος Θησαυρός

Η οινοπαραγωγή της Σάμου είναι μέρος της ταυτότητάς της από την αρχαιότητα. Το Μοσχάτο Σάμου, ένα γλυκό λευκό κρασί από το μοσχάτο λευκό σταφύλι, έχει ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και εξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Συνεταιρισμός Αμπελουργών Σάμου, ένας από τους παλαιότερους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας, διαχειρίζεται εκατοντάδες μικροκαλλιεργητές που δουλεύουν ανηφορικά αναβαθμιδωτά κτήματα.

Ο Tipos υπενθυμίζει ότι η γεύση του Μοσχάτου Σάμου είναι εντελώς διαφορετική από τα εμπορικά μοσχάτα — πλουσιότερο, πολυπλοκότερο, με άρωμα πορτοκαλιού και ροδάκινου. Η επίσκεψη στον συνεταιρισμό στην Πόλη (πρωτεύουσα του νησιού) είναι δωρεάν και περιλαμβάνει γευστική δοκιμή.

Χίος: Το Νησί της Μαστίχας και της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής

Η Χίος είναι ένα νησί που σε απαιτεί: δεν δίνει εύκολα τα μυστικά του. Το βόρειο κομμάτι είναι ορεινό και δασώδες, ιδανικό για πεζοπορία. Το κεντρικό βρίσκεται κοντά στη μαστιχοχώρα — μια σειρά από 24 χωριά («Μαστιχοχώρια») που χτίστηκαν σε αμυντικό σχέδιο επί Γενουατών για να προστατέψουν την πολύτιμη μαστιχοπαραγωγή. Τα Πυργί είναι το πιο εντυπωσιακό: τα σπίτια του είναι καλυμμένα με γεωμετρικά ξυστά σχέδια σε ασπρόμαυρο — μια τεχνική μοναδική στον κόσμο που ονομάζεται «ξυστό».

Η μαστίχα ως προϊόν εξαπλώνεται τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο — αλλά το δέντρο σχίνος (Pistacia lentiscus) μπορεί να αποδίδει τη ρητίνη του μόνο στο κλίμα της νότιας Χίου. Γι’ αυτό η Χίος είναι ο μοναδικός τόπος παγκοσμίως που η μαστίχα καλλιεργείται παραγωγικά.

Λέσβος: Ποιητική Κληρονομιά και Φυσικά Θαύματα

Η Λέσβος (ή Μυτιλήνη) είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη Σαπφώ και με ένα από τα πιο εκπληκτικά γεωλογικά θαύματα της χώρας: το Απολιθωμένο Δάσος στο δυτικό τμήμα — το μεγαλύτερο στην Ευρώπη — με κορμούς δέντρων 15-20 εκατομμυρίων ετών σε όρθια θέση. Η σαρδέλα Καλλονής και το ούζο Λέσβου είναι δύο διεθνώς αναγνωρισμένα γαστρονομικά προϊόντα που αξίζουν γεύση στον τόπο τους.

Λήμνος: Ηφαιστειακά Τοπία, Αμμόλοφοι και Κρασί

Η Λήμνος είναι ίσως το λιγότερο γνωστό από τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημά της. Το ηφαιστειακό τοπίο της δίνει στη Λήμνο μια αλλόκοτη ομορφιά: κόκκινα βράχια, ψηλοί αμμόλοφοι που μοιάζουν να ανήκουν σε έρημο, και τεράστιες αμμουδιές χωρίς ομπρέλες. Η παραλία Κέρος με τους αμμόλοφους της και η Θανός με τα ξηρά βουνά στο βάθος είναι τοπία που δεν ανήκουν στην «τουριστική» Ελλάδα — ανήκουν σε μια άλλη, πιο αγρία κατηγορία.

Η Λήμνος παράγει επίσης ενδιαφέρον τοπικό κρασί — ιδιαίτερα από την ποικιλία μουσκάτ (ντόπιο μοσχάτο), παρόμοιο αλλά ξεχωριστό από το Μοσχάτο Σάμου. Η Μύρινα, η πρωτεύουσα, έχει ένα επιβλητικό βυζαντινό κάστρο και ένα λιμάνι που το βράδυ γεμίζει από ντόπιους που κάνουν βόλτα — αυθεντική εικόνα ελληνικής επαρχιακής ζωής.

Οργανωμένες Περιηγήσεις vs Ανεξάρτητη Εξερεύνηση στο Ανατολικό Αιγαίο

Αυτή η επιλογή έχει μεγαλύτερη σημασία στο Ανατολικό Αιγαίο απ’ ό,τι στα Κυκλαδικά νησιά. Εδώ τα ferry δρομολόγια είναι λιγότερα και πολλές φορές ακανόνιστα — ειδικά αν θέλεις να κινηθείς μεταξύ Σάμου, Χίου, Λέσβου και Λήμνου. Για ταξιδιώτες που θέλουν να καλύψουν πολλά νησιά σε δύο εβδομάδες, οι οργανωμένες περιηγήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο προσφέρουν πραγματικό πλεονέκτημα: προ-κλεισμένα ferry, ξεναγοί με γνώση της τοπικής αρχαιολογίας, και συντονισμένα δρομολόγια που αξιοποιούν τον χρόνο. Εταιρείες που ειδικεύονται στο Ανατολικό Αιγαίο προσφέρουν πολυήμερες κυκλικές διαδρομές.

Από την άλλη, η ανεξάρτητη εξερεύνηση έχει το πλεονέκτημα της αυθορμησίας. Η Σάμος από μόνη της, με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για 7-10 μέρες, είναι ήδη ένα πλήρες ταξίδι χωρίς να χρειαστείς ferry. Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά καλό για να φτάσεις παντού — από την απομακρυσμένη ακτή της Ποταμιάς μέχρι τα βουνά του Κέρκη.

Σαντορίνη Private Tours vs Ανατολικό Αιγαίο: Δύο Κόσμοι

Τα γνωστά Σαντορίνη private tours προσφέρουν κάτι εντελώς διαφορετικό από τις περιηγήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο — και αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Η Σαντορίνη είναι ξηρή, αρχιτεκτονικά εντυπωσιακή, με ηφαιστειογενή δραματικότητα που παίρνεις αμέσως. Το Ανατολικό Αιγαίο είναι πιο πράσινο, πιο αρχαιολογικά πυκνό, πιο αθέατο — απαιτεί χρόνο για να αποκαλυφθεί. Σε αυτή την αντίθεση ίσως βρίσκεται η ουσία του ελληνικού νησιωτικού τουρισμού: η Ελλάδα δεν είναι μια εμπειρία — είναι ένα σύμπαν παραλλαγών.

Πάτμος: Η Πνευματική Διάσταση του Αιγαίου

Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για τα ανατολικά νησιά χωρίς να αναφέρει τον Πάτμος, το ιερό νησί των Δωδεκανήσων όπου ο Άγιος Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Ο Πάτμος βρίσκεται νοτιότερα της Σάμου, αλλά συχνά εντάσσεται σε θαλάσσιες περιηγήσεις του Ανατολικού Αιγαίου. Η Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου δεσπόζει στην κορυφή του νησιού σαν φρούριο — και η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, με τα βυζαντινά ψηφιδωτά και τα φωτισμένα καντήλια, είναι εντελώς ανεπανάληπτη.

Οδική Ασφάλεια και Οδήγηση στη Σάμο

Η Σάμος έχει ένα οδικό δίκτυο που εκτείνεται σε αρκετά δύσβατα βουνά. Ο δρόμος προς το Μανολάτες, τον Βουρλιώτα ή τις ακτές του Κέρκη απαιτεί αυτοκίνητο με καλά φρένα και εμπειρία σε στενά μονοπάτια ανάβασης. Ο Tipos επισημαίνει τη σημασία της οδικής ασφάλεια στα ελληνικά νησιά — οι ορεινοί δρόμοι χωρίς στηθαία, με στροφές πάνω σε γκρεμούς, δεν συγχωρούν αμέλεια. Προτιμήστε μικρό αυτοκίνητο, ελέγξτε τα ελαστικά πριν φύγετε και αποφύγετε τα βουνά νύχτα ή σε καιρό βροχής.

Τα ταξί στη Σάμο δεν είναι πολλά — ειδικά στα βόρεια και στα νότια χωριά. Η ενοικίαση αυτοκινήτου (στη Σάμο-πόλη και στο Πυθαγόρειο) είναι σχεδόν απαραίτητη αν θέλετε ελευθερία κινήσεων. Μοτοποδήλατα είναι εύκολα διαθέσιμα, αλλά στα βουνά δεν συνιστώνται σε άπειρους αναβάτες.

Checklist Σχεδιασμού Περιήγησης στο Ανατολικό Αιγαίο

Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε τα παρακάτω:

Κράτηση αεροπορικού από Αθήνα στη Σάμο εκ των προτέρων — τα δρομολόγια προς νησιά Ανατολικού Αιγαίου είναι λιγότερα

Ενοικίαση αυτοκινήτου κλεισμένη πριν φτάσετε στο νησί

Έρευνα ακτοπλοϊκών δρομολογίων αν σκοπεύετε Σάμος-Χίος-Λέσβος hopping

Επίσκεψη στο Ηραίο και Τούνελ Ευπαλίνου το πρωί (λιγότεροι επισκέπτες, καλύτερο φως)

Αγορά μαστίχας Χίου από συνεταιρισμό στα Μαστιχοχώρια — η γεύση διαφέρει ριζικά από εμπορικά προϊόντα

Offline χάρτης για τα βουνά Σάμου — το σήμα αδυνατεί στις ορεινές περιοχές

Αντηλιακό και νερό για επισκέψεις σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους

Γαστρονομία του Ανατολικού Αιγαίου

Η κουζίνα του Ανατολικού Αιγαίου έχει ανατολικές επιρροές από τη γειτνίαση με τα μικρασιατικά παράλια. Στη Σάμο κυριαρχούν οι ρεβιθοκεφτέδες, η κατσικίσια φέτα και τα φρέσκα θαλασσινά στη σκάρα. Στη Χίο, τα μαστιχατά γλυκά και τα ψωμιά με μαστιχόνερο είναι γαστρονομική εμπειρία χωρίς παράλληλο — ο Tipos προτείνει να αφιερωθεί ένα γεύμα αποκλειστικά σε τοπικά μαστιχατά πιάτα.

5 Ερωτήσεις που Κάνουν Πάντα οι Ταξιδιώτες για το Ανατολικό Αιγαίο

Πόσες μέρες αρκούν για τη Σάμο μόνη της;

Για να δείτε το Πυθαγόρειο, το Ηραίο, το Τούνελ Ευπαλίνου, τα Κοκκάρι, το Μανολάτες και τουλάχιστον δύο παραλίες, χρειάζεστε 5-6 πλήρεις ημέρες. Αν προσθέσετε ημερήσια εκδρομή με ferry στη γύρω περιοχή, 7-8 ημέρες είναι ο ιδανικός ορίζοντας για να φύγετε χωρίς τύψεις ότι «δεν είδατε κάτι».

Μπορώ να συνδυάσω Σάμο, Χίο και Λέσβο σε ένα ταξίδι;

Ναι, αλλά χρειάζεστε τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να τα δείτε με κάποια ουσία. Τα ferry μεταξύ τους λειτουργούν, αλλά τα δρομολόγια δεν είναι πάντα ημερήσια — χρειάζεται έρευνα εκ των προτέρων. Ζητήστε από έμπειρο τουριστικό γραφείο να βρει τη βέλτιστη σειρά νησιών ανάλογα με τα ferry της εποχής σας.

Είναι ασφαλής η κολύμβηση στις παραλίες της Σάμου;

Γενικά ναι — οι περισσότερες παραλίες έχουν ήρεμα νερά, ειδικά στη νότια και ανατολική ακτή. Στη βόρεια ακτή, κοντά στα Κοκκάρι, μπορεί να υπάρξει κύμα από βορειάδα — ελέγξτε πρόγνωση καιρού για συνθήκες ανέμου. Η ποιότητα νερού γενικά είναι υψηλή.

Αξίζει να ενοικιάσω σκάφος στη Σάμο;

Η ενοικίαση μικρής βάρκας (χωρίς δίπλωμα, τύπου rib ή inflatable) από τα Κοκκάρι ή το Πυθαγόρειο ανοίγει πρόσβαση σε παραλίες που δεν φτάνει στεριανός δρόμος. Οι τιμές είναι λογικές, και για μια μέρα είναι μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία για το νησί. Συνιστάται για ζευγάρια ή ομάδες 3-4 ατόμων.

Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Σάμου και Κυκλαδικών νησιών;

Η Σάμος είναι πολύ πιο πράσινη, με πλούσια βλάστηση, ρέματα και δάση πεύκων και ελιών που ανεβαίνουν ψηλά στα βουνά. Τα Κυκλαδικά νησιά είναι ξηρά και λευκοκυανά — αισθητικά εντυπωσιακά αλλά χωρίς βλάστηση. Η Σάμος έχει επίσης πιο βαθιά αρχαιολογικά στρώματα που δεν βρίσκεις στα Κυκλαδικά. Αν αγαπάτε την Ιστορία και τη φύση μαζί, το Ανατολικό Αιγαίο κερδίζει.

Συμπέρασμα: Σάμος και Ανατολικό Αιγαίο — Μια Ελλάδα που δεν Ξεχνάτε

Το Ανατολικό Αιγαίο είναι ένας κόσμος που απαιτεί εκ μέρους του ταξιδιώτη κάτι σημαντικό: χρόνο και περιέργεια. Δεν αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μία μέρα ή μια βδομάδα. Αλλά αυτοί που επιλέγουν να μείνουν αρκετά, αυτοί που νοικιάζουν αυτοκίνητο και εξερευνούν τα ορεινά χωριά της Σάμου, τα μαστιχοχώρια της Χίου, τα απολιθωμένα δάση της Λέσβου και τους αμμόλοφους της Λήμνου — επιστρέφουν με εικόνες που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο που έχουν δει στην Ελλάδα. Για ταξιδιωτικές πληροφορίες, εμπνεύσεις και τις καλύτερες οδηγίες περιήγησης, το Tipos παραμένει η αξιόπιστη πηγή για κάθε ταξίδι στην ελληνική επικράτεια.

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