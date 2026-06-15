Το Sexygossip σας παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για τις Σποράδες — το πράσινο αρχιπέλαγος του Βόρειου Αιγαίου που ξεχωρίζει από κάθε άλλο ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα χάρη στα πυκνά πευκοδάση, τις σμαραγδένιες παραλίες και τη χαλαρή αίσθηση μιας Ελλάδας που δεν έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στον μαζικό τουρισμό. Σκόπελος και Σκιάθος είναι τα δύο πρωταγωνιστικά νησιά του αρχιπελάγους — το καθένα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και, παρόλα αυτά, αρκετά κοντά το ένα στο άλλο για να δημιουργούν την τέλεια βάση για ένα island-hopping ταξίδι.

Το Sexygossip έχει συγκεντρώσει τα πάντα: πού να μείνεις, πώς να φτάσεις, ποιες παραλίες αξίζουν, τι tours είναι διαθέσιμα και πότε είναι η ιδανική εποχή. Αν ψάχνεις προορισμό που χαρίζει ταυτόχρονα βαθύ πράσινο και κρυστάλλινο μπλε, ο οδηγός αυτός είναι για σένα.

Γεωγραφία και Χαρακτήρας των Σποράδων

Οι Σποράδες αποτελούνται από τέσσερα κατοικημένα νησιά — Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο και Σκύρο — και πλήθος ακατοίκητων νησίδων. Βρίσκονται στο Βορειοδυτικό Αιγαίο, νοτιοδυτικά της Χαλκιδικής και ανατολικά της Θεσσαλίας, σε μια θέση που τις κάνει εξαιρετικά προσβάσιμες με ferry από Βόλο και Αγία Κυριακή. Σε αντίθεση με τα Κυκλαδίτικα νησιά, οι Σποράδες είναι πράσινες — το εσωτερικό τους καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, κουκουναριές, ελιές και αγριολούλουδα που ανθίζουν από την άνοιξη.

Το κλίμα είναι Μεσογειακό με βορειοελλαδίτικη πινελιά: θερμά καλοκαίρια, ήπιοι χειμώνες και αρκετές βροχοπτώσεις από Οκτώβριο έως Μάρτιο που εξηγούν την πλούσια βλάστηση. Το καλοκαίρι το μελτέμι δροσίζει τα νησιά περισσότερο από το νότιο Αιγαίο, κάνοντας ακόμα και τον Αύγουστο ανεκτό για ταξίδι.

Σκόπελος — Το Πιο Πράσινο Νησί της Ελλάδας

Αν θέλεις να καταλάβεις γιατί το Hollywood επέλεξε τον Σκόπελο για τα γυρίσματα του Mamma Mia, αρκεί να πλησιάσεις με πλοίο και να δεις τα λευκά σπίτια με τα γκρίζες αρδοσιένιες κεραμίδες να δεσπόζουν στον λόφο πάνω από το λιμάνι. Η Χώρα (ή πόλη) του Σκοπέλου είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις σε ελληνικό νησί — πάνω από 120 εκκλησίες και εκκλησάκια είναι χτισμένες μέσα και γύρω από τον οικισμό, μαρτυρώντας μια βαθιά θρησκευτικότητα αλλά και μια ιστορία που εκτείνεται πολλούς αιώνες πίσω.

Αρχιτεκτονικά ο Σκόπελος διαφέρει από τις Κυκλάδες: εδώ τα σπίτια δεν είναι λευκά-μπλε αλλά χτισμένα με ντόπια πέτρα και σκεπασμένα με παραδοσιακές αρδοσιένιες πλάκες — υλικό που συναντάς σε ορεινά χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το αποτέλεσμα είναι ένας οικισμός που αναπνέει αυθεντικότητα, που δεν μοιάζει να έχει χτιστεί για τουριστικό κατανάλωση.

Παραλίες του Σκοπέλου — Πάνω από Εκατό Επιλογές

Ο Σκόπελος καυχάται για πάνω από εκατό παραλίες. Η Στάφυλος είναι η πιο γνωστή — ένας φυσικός κόλπος με οργανωμένη παραλία και εξαιρετικά νερά. Δίπλα της, η Βελανιό απευθύνεται στο κοινό που προτιμά απομόνωση: μπαίνεις από ένα μονοπάτι στο πυκνό πευκοδάσος και φτάνεις σε μια ήσυχη αμμουδιά μακριά από ξαπλώστρες. Η Λιμνονάρι, η Μηλιά, η Πανόρμος — κάθε μια τους έχει τον δικό της χαρακτήρα, από την ταπισσερί της άμμου ώς το μέγεθος του κόλπου και τη βλάστηση που τις περιβάλλει.

Μία από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες στον Σκόπελο είναι να νοικιάσεις μια μικρή βάρκα χωρίς δίπλωμα και να εξερευνήσεις μόνος σου τους γύρω κόλπους — στρόγγυλα βότσαλα, σπηλιές που ανοίγονται στη θάλασσα, νερά σε αποχρώσεις που δεν έχεις ξαναδεί. Η βαρκάδα αυτή είναι ίσως το καλύτερο tour που μπορείς να κάνεις στο νησί.

Τα Tour που Αξίζουν στον Σκόπελο

Τα οργανωμένα tours στον Σκόπελο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: θαλάσσια και χερσαία. Στα θαλάσσια, το δημοφιλέστερο είναι η ημερήσια εκδρομή με ξύλινο πλοιάριο γύρω από το νησί, με στάσεις σε απομακρυσμένες παραλίες, σνόρκελ σε διαφανή νερά και συνήθως BBQ μεσημέρι στο κατάστρωμα. Πολλά από τα πλοιάρια παίρνουν μέχρι 12-15 ατόμους, οπότε δεν νιώθεις σαν μαζικό πακέτο — είναι σχεδόν ημι-ιδιωτική εμπειρία.

Στα χερσαία tours, το πιο εντυπωσιακό είναι η εξερεύνηση του εσωτερικού του νησιού: χωριά όπως το Γλώσσα (ή Χλύσσα) στον βορρά, χτισμένο σε υψόμετρο με εκπληκτική θέα, και μοναστήρια που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα. Το μοναστήρι Επισκοπής και το μοναστήρι Ευαγγελιστρίας αξίζουν ειδική αναφορά — ανοιχτά σε επισκέπτες, με φιλόξενους μοναχούς που σερβίρουν συχνά ρακόμελο και γλυκά.

Σκιάθος — Ζωή, Παραλίες και Νυχτερινή Ενέργεια

Η Σκιάθος είναι ένα εντελώς διαφορετικό νησί από τον Σκόπελο. Πιο μικρή, πιο κοσμοπολίτικη, πιο ζωηρή — και με μια αεροπορική πίστα που επιτρέπει απευθείας charter πτήσεις από την Ευρώπη, κάτι που ο Σκόπελος δεν έχει. Η πόλη της Σκιάθου κατά μήκος της προκυμαίας είναι γεμάτη μπαρ, εστιατόρια, ψητοπωλεία και μαγαζιά — το κέντρο της τουριστικής δράσης, ιδιαίτερα τα βράδια.

Αυτό που κάνει τη Σκιάθο θρυλική είναι η παραλία Κουκουναριές — μία από τις πιο διάσημες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Μια ημικυκλική αμμουδιά εξακοσίων περίπου μέτρων, πλαισιωμένη από ένα πευκοδάσος κουκουναριών που της δίνει το όνομά της, με νερά τυρκουάζ και βαθιά. Η παραλία είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες, αλλά αν κάνεις δυο βήματα προς τα άκρα, βρίσκεις χώρο χωρίς ομπρέλα.

Οι 49 Παραλίες της Σκιάθου

Λέγεται ότι η Σκιάθος έχει 49 παραλίες — αριθμός εντυπωσιακός για ένα νησί μόλις 48 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Μέρος αυτής της υπερσυγκέντρωσης οφείλεται στην ακτογραμμή του νησιού: έντονα ανάγλυφη, γεμάτη κολπίσκους, ακρωτήρια και ακτές που κρύβονται πίσω από πευκοδάση ή προσβάλλονται μόνο από τη θάλασσα.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες: η Μεγάλη Άμμος κοντά στην πόλη για εκείνους που δεν θέλουν μακριά μεταφορά, η Τζανέρια για ηρεμία και καλό σνόρκελ, η Χρυσή Άμμος για χρυσαφένια άμμο και ρηχά νερά ιδανικά για παιδιά, και η Αχλαδιά για τους επισκέπτες που αναζητούν σχετική απομόνωση χωρίς να χρειάζονται βάρκα.

Tours από Σκιάθο — Θαλάσσια και Χερσαία

Η Σκιάθος είναι εξαιρετική βάση για θαλάσσια tours. Καθημερινά φεύγουν πλοιάρια και σκάφη για την Τσουγκριά — ένα ακατοίκητο νησάκι ακριβώς απέναντι από το λιμάνι με εκπληκτικές παραλίες — καθώς και για τη Σκόπελο και την Αλόννησο. Ειδικά το day trip Σκιάθος-Σκόπελος-Αλόννησος με πλοιάριο είναι μια από τις κλασικότερες εμπειρίες island hopping στα ελληνικά νησιά.

Για χερσαία tours, ξεχωρίζει η επίσκεψη στο Κάστρο της Σκιάθου — την παλαιά βυζαντινή-ενετική οχυρωμένη πόλη στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού που χρησιμεύε ως καταφύγιο από τους πειρατές. Είναι ερειπωμένο αλλά εξαιρετικά φωτογενικό, με θέα στη θάλασσα που αξίζει το ανηφορικό μονοπάτι.

Σκόπελος έναντι Σκιάθου — Ποιο Επιλέγεις;

Η επιλογή εξαρτάται από τι ψάχνεις. Αν θέλεις ησυχία, φύση, αυθεντική ελληνική εμπειρία χωρίς έντονο party scene, ο Σκόπελος κερδίζει άνετα. Αν θέλεις ζωή, εύκολη πρόσβαση με πτήση, direct transfers και μια πιο κοσμοπολίτικη αίσθηση, η Σκιάθος είναι η ιδανική επιλογή.

Η καλύτερη λύση: κάνε και τα δύο. Τρεις μέρες Σκόπελος, τρεις Σκιάθος — ή ακόμα καλύτερα, πρόσθεσε μια ημέρα στην Αλόννησο για να συμπληρώσεις την εικόνα των Σποράδων. Το ferry μεταξύ Σκιάθου-Σκοπέλου διαρκεί περίπου μία ώρα, οπότε η μετακίνηση είναι χωρίς κόπο. Όπως τα Greece tours που εξειδικεύονται σε island hopping, η εναλλαγή νησιών είναι αυτή που χαρίζει την πληρέστερη εμπειρία του αρχιπελάγους.

Αλόννησος — Το Άγριο Διαμάντι

Η Αλόννησος είναι το τρίτο κατοικημένο νησί των Σποράδων και ίσως το πιο άγριο και ανέγγιχτο. Γύρω της εκτείνεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων — το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης — που φιλοξενεί τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus, είδος υπό σοβαρή απειλή εξαφάνισης. Βάρκες που επισκέπτονται το πάρκο πρέπει να τηρούν κανόνες — καμία αγκυροβολία σε συγκεκριμένες ζώνες, καμία ηχορύπανση κοντά στις αποικίες.

Η παλιά Χώρα της Αλοννήσου, ξαναχτισμένη μετά τον σεισμό του, είναι ένα γραφικό χωριό στην κορυφή του λόφου που πρόσφατα έγινε δημοφιλές ανάμεσα στους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα χωρίς πλήθη. Τα μονοπάτια πεζοπορίας γύρω από το νησί είναι εξαιρετικά σχεδιασμένα και σηματοδοτημένα.

Πώς να Φτάσεις στις Σποράδες

Η Σκιάθος έχει μικρό αεροδρόμιο (SKI) με charter πτήσεις από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και καθημερινές εσωτερικές πτήσεις από Αθήνα. Για Σκόπελο και Αλόννησο, η αεροπορική πρόσβαση γίνεται μέσω Σκιάθου (μια ώρα ferry).

Με πλοίο, τα κεντρικά λιμάνια αναχώρησης είναι ο Βόλος και η Αγία Κυριακή (Πάρτσα). Από Βόλο: Σκιάθος σε 2,5-3,5 ώρες (κανονικό ferry), Σκόπελος σε 4-5 ώρες. Τα ταχύπλοα (Flying Dolphin, Flying Cat) μισεύουν περίπου τα μισά χρόνο. Κατά μήκος του αρχιπελάγους τα ferry κινούνται: Σκιάθος → Γλώσσα (Σκόπελος) → Σκόπελος → Αλόννησος — ένα μαγευτικό θαλάσσιο ταξίδι που αξίζει να κάνεις τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου κατά μήκος του αρχιπελάγους, με κατάστρωμα.

Πότε να Πας — Εποχικός Οδηγός

Οι Σποράδες λειτουργούν καλά σχεδόν εννέα μήνες το χρόνο. Το Sexygossip σπάει κάθε εποχή ώστε να ξέρεις ακριβώς τι να περιμένεις:

Μάιος-Ιούνιος: Ιδανική εποχή. Το πράσινο είναι στην κορυφή του, η θάλασσα αρχίζει να ζεσταίνεται (21-23°C), ο κόσμος λίγος, τιμές χαμηλές.

Ιδανική εποχή. Το πράσινο είναι στην κορυφή του, η θάλασσα αρχίζει να ζεσταίνεται (21-23°C), ο κόσμος λίγος, τιμές χαμηλές. Ιούλιος-Αύγουστος: Κορύφωση. Ζεστή θάλασσα (26-28°C), πλήθη στη Σκιάθο, αδύνατη εύρεση καταλύματος χωρίς πρόχειρη κράτηση. Ο Σκόπελος αντέχει καλύτερα ακόμα και τον Αύγουστο.

Κορύφωση. Ζεστή θάλασσα (26-28°C), πλήθη στη Σκιάθο, αδύνατη εύρεση καταλύματος χωρίς πρόχειρη κράτηση. Ο Σκόπελος αντέχει καλύτερα ακόμα και τον Αύγουστο. Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Παραλίες σχεδόν άδειες, νερό στη βέλτιστη θερμοκρασία, εξαιρετικές τιμές. Ιδανικό για off-season tours με χαμηλό κόστος και μέγιστη ηρεμία.

Παραλίες σχεδόν άδειες, νερό στη βέλτιστη θερμοκρασία, εξαιρετικές τιμές. Ιδανικό για off-season tours με χαμηλό κόστος και μέγιστη ηρεμία. Νοέμβριος-Απρίλιος: Πολλές επιχειρήσεις κλειστές, ιδανικό μόνο για ανεξάρτητους ταξιδιώτες που χαίρονται τη μελαγχολική ομορφιά του χειμωνιάτικου Αιγαίου.

Πού να Μείνεις στον Σκόπελο

Στη Χώρα του Σκοπέλου, τα παραδοσιακά guesthouses με αρδοσιένιες στέγες και πέτρινες αυλές είναι η πιο ατμοσφαιρική επιλογή — πολλά από αυτά είναι εγγεγραμμένα ως διατηρητέα μνημεία. Αν ψάχνεις πιο σύγχρονη επιλογή, υπάρχουν boutique hotels κοντά στο λιμάνι με θέα στον κόλπο. Για οικογένειες ή ταξιδιώτες που θέλουν ιδιωτικότητα, τα studios και διαμερίσματα στα παραλιακά χωριά — Σταφύλου, Πανόρμο, Λιμνονάρι — είναι η ιδανική επιλογή, με πρόσβαση σε παραλίες και ιδιωτική αυλή.

Μια σημαντική προειδοποίηση: στον Σκόπελο, πολλές παραλίες απέχουν από τους κεντρικούς οικισμούς και χωρίς αυτοκίνητο ή μηχανάκι η μετακίνηση περιορίζεται. Αν σχεδιάζεις να εξερευνήσεις πολλές παραλίες, κλείσε εκ των προτέρων ενοικίαση — κυρίως τον Ιούλιο-Αύγουστο που εξαντλούνται γρήγορα.

Πού να Μείνεις στη Σκιάθο

Η Σκιάθος έχει μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων: από πολυτελή resort κοντά στις Κουκουναριές ώς μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία στην πόλη. Η πόλη είναι κεντρικά τοποθετημένη και από εκεί το bus liner εξυπηρετεί τις παραλίες κατά μήκος της νότιας ακτής — ένα από τα καλύτερα αστικά λεωφορειακά συστήματα σε ελληνικό νησί.

Αν θέλεις νυχτερινή ζωή, κάτσε στην πόλη. Αν θέλεις ησυχία, επέλεξε κατάλυμα κοντά στις Κουκουναριές ή στη βορειοδυτική πλευρά — πιο ήσυχη και με πρόσβαση σε μη τουριστικές παραλίες.

Φαγητό — Τι να Τρως στις Σποράδες

Η κουζίνα των Σποράδων δεν είναι τόσο διαφορετισμένη από την υπόλοιπη ελληνική, αλλά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο Σκόπελος φημίζεται για τη σκοπελίτικη χωριάτικη πίτα με τυρί και αυγά σε τριφυλλάτο φύλλο, για τα σύκα του (αποξηραμένα ή φρέσκα), και για τα θαλασσινά που σερβίρονται στα ψαροταβερνάκια του λιμανιού. Στη Σκιάθο, τα εστιατόρια της παραλιακής λωρίδας καλύπτουν κάθε γούστο — από παραδοσιακές ταβέρνες ώς διεθνή γαστρονομία.

Σε κάθε νησί, το τοπικό ούζο ή τσίπουρο σερβίρεται συχνά με μεζέδες θαλασσινών. Μια τυπική εμπειρία είναι να καθίσεις σε ένα λιμανίσιο καφενείο τα τελευταία μισάωρο πριν δύσει ο ήλιος, με ένα ποτήρι ούζο και μια πιατέλα χταπόδι — εμπειρία που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις με κανένα διαφημισμένο restaurant.

Island Hopping Διαδρομές

Η κλασική διαδρομή island hopping στις Σποράδες: αρχίζεις από Σκιάθο (πτήση ή ferry), περνάς στον Σκόπελο (1 ώρα ferry), συνεχίζεις στην Αλόννησο (45 λεπτά ferry) και επιστρέφεις στο σημείο εκκίνησης. Αν έχεις 7-10 μέρες, αφιέρωσε 2-3 μέρες σε κάθε νησί.

Για μια πιο εντατική εμπειρία, συνδύασε τις Σποράδες με επίσκεψη στην Εύβοια από τα ανατολικά ή στη Χαλκιδική από τα βόρεια. Αξίζει επίσης να δεις τι προσφέρουν τα Santorini private tours σε αντίστιξη — η εμπειρία των Σποράδων είναι ακριβώς το αντίθετο: λιγότερο touristy, πιο φυσική, πιο αργή.

Πεζοπορία — Τα Καλύτερα Μονοπάτια

Ο Σκόπελος είναι ίσως το καλύτερο ελληνικό νησί για πεζοπορία. Το δίκτυο μονοπατιών — αρκετά από τα οποία ήταν αρχικά μουλαρόδρομοι που συνέδεαν τα χωριά — έχει σηματοδοτηθεί και καθαριστεί τα τελευταία χρόνια. Το μονοπάτι από τη Χώρα προς το μοναστήρι Επισκοπής (περίπου 3 χιλιόμετρα μέσα από πυκνό πεύκο) είναι το πιο εύκολο και αντιπροσωπευτικό. Για πιο απαιτητικούς πεζοπόρους, η διαδρομή γύρω από το βορειοδυτικό άκρο του νησιού με καταλήξη στη Γλώσσα προσφέρει θέα 360 μοιρών.

Στη Σκιάθο, η πεζοπορία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη αλλά τα μονοπάτια γύρω από το Κάστρο και τον λόφο Κεχριά αξίζουν. Για πεζοπόρους που επισκέπτονται από μεγαλύτερα νησιά, η Άνδρος με τα μονοπάτια των καταρρακτών της αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για να καταλάβεις πόσο ανεπτυγμένη μπορεί να είναι η πεζοπορία σε ελληνικό νησί.

Κεφαλονιά ή Σποράδες;

Αν ταξιδεύεις στην Ελλάδα και αναρωτιέσαι ποιο νησί να διαλέξεις, αξίζει να γνωρίζεις ότι Κεφαλονιά και Σποράδες αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες. Η Κεφαλονιά ανήκει στο Ιόνιο — δυτικοευρωπαϊκός χαρακτήρας, εντυπωσιακές σπηλαιώδεις παραλίες, διαφορετικό γαστρονομικό λεξιλόγιο. Οι Σποράδες είναι Αιγαίο στην ψυχή τους: πράσινες, αυθεντικές, πιο κοντά στο ελληνικό νησιωτικό αρχέτυπο που φαντάζεσαι πριν ταξιδέψεις.

Χρήσιμος Πρακτικός Οδηγός — Checklist Σχεδιασμού

Πριν αναχωρήσεις, ο Sexygossip προτείνει να τσεκάρεις τα εξής:

Κράτηση καταλύματος: Τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα για Ιούλιο-Αύγουστο. Ο Σκόπελος εξαντλείται γρηγορότερα από ό,τι νομίζεις.

Τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα για Ιούλιο-Αύγουστο. Ο Σκόπελος εξαντλείται γρηγορότερα από ό,τι νομίζεις. Ferry εισιτήρια: Κλείσε online μέσω hellenic seaways / seajets — στα δρομολόγια κορύφωσης είναι γεμάτα.

Κλείσε online μέσω hellenic seaways / seajets — στα δρομολόγια κορύφωσης είναι γεμάτα. Ενοικίαση μηχανής ή αμαξιού: Κλείσε πριν φτάσεις στο νησί, ιδιαίτερα για Σκόπελο.

Κλείσε πριν φτάσεις στο νησί, ιδιαίτερα για Σκόπελο. Ταξιδιωτική ασφάλεια: Περιλάβανε και θαλάσσια δραστηριότητα αν σχεδιάζεις σκάφος ή καταδύσεις.

Περιλάβανε και θαλάσσια δραστηριότητα αν σχεδιάζεις σκάφος ή καταδύσεις. Τράπεζα/ATM: Στον Σκόπελο το ATM στη Χώρα έχει φορτίο τον Αύγουστο — φέρε αρκετά μετρητά.

Στον Σκόπελο το ATM στη Χώρα έχει φορτίο τον Αύγουστο — φέρε αρκετά μετρητά. Sunscreen: Βιοαποικοδομήσιμο — τα θαλάσσια πάρκα το ευχαριστούν.

Βιοαποικοδομήσιμο — τα θαλάσσια πάρκα το ευχαριστούν. Γλώσσα: Τα αγγλικά γίνονται κατανοητά στη Σκιάθο, λιγότερο στον Σκόπελο. Μερικές βασικές ελληνικές φράσεις ανοίγουν πόρτες.

FAQ — Συχνές Ερωτήσεις για Σκόπελο και Σκιάθο

Ποιο νησί είναι καλύτερο για αρχάριους ταξιδιώτες στην Ελλάδα — Σκόπελος ή Σκιάθος;

Η Σκιάθος είναι ευκολότερη επιλογή για αρχάριους: αεροδρόμιο, καλύτερη τουριστική υποδομή, αγγλόφωνο προσωπικό παντού, λεωφορειακές γραμμές για τις παραλίες. Ο Σκόπελος είναι πιο αυθεντικός αλλά θέλει κάποια αυτοπεποίθηση και ιδανικά ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή μηχανή για να εξερευνηθεί σωστά.

Χρειάζεται αυτοκίνητο στον Σκόπελο;

Όχι απαραίτητα, αλλά βοηθάει σημαντικά. Υπάρχει λεωφορείο που καλύπτει τη βασική γραμμή Χώρα-Σταφύλος-Λιμνονάρι, αλλά πολλές παραλίες δεν εξυπηρετούνται. Μηχανάκι (από 25 ευρώ/μέρα) είναι η δημοφιλέστερη εναλλακτική.

Ποιο είναι το καλύτερο νησί των Σποράδων για ήσυχο ταξίδι χωρίς τουριστικά πλήθη;

Η Αλόννησος, χωρίς αμφιβολία. Δεν έχει αεροδρόμιο, ο τουρισμός είναι εντελώς διαφορετικής ποιότητας — ήσυχος, οικολογικός, με επισκέπτες που επιλέγουν το νησί γνωρίζοντας τι ψάχνουν. Ακόμα και τον Αύγουστο είναι αισθητά πιο ήσυχη από τη Σκιάθο.

Είναι ακριβές οι Σποράδες σε σύγκριση με τα Κυκλαδίτικα νησιά;

Γενικά φθηνότερες. Ο Σκόπελος ειδικά έχει χαμηλότερες τιμές διαμονής, φαγητού και δραστηριοτήτων σε σχέση με Μύκονο, Σαντορίνη ή Πάρο. Η Σκιάθος είναι κάπου ενδιάμεσα. Αν ψάχνεις για τιμές, σεπτέμβριο-οκτώβριο το κόστος πέφτει δραστικά.

Αξίζει να πάω Σποράδες αν έχω ήδη δει Σαντορίνη και Μύκονο;

Ναι — και ίσως αξίζει περισσότερο ακριβώς επειδή έχεις δει Σαντορίνη και Μύκονο. Οι Σποράδες προσφέρουν μια διαμετρικά αντίθετη εμπειρία: λιγότερο branded, περισσότερο φυσικό, με την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις κάτι που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα όλοι. Η Ελλάδα έχει βάθος που δεν εξαντλείται στα δύο πιο φωτογραφικά νησιά της.

Συμπέρασμα

Σκόπελος και Σκιάθος είναι δύο νησιά που συμπληρώνουν το ένα το άλλο με τρόπο σπάνιο — αρκετά διαφορετικά για να δικαιολογούν επίσκεψη και στα δύο, αρκετά κοντά για να τα εντάξεις σε ένα ταξίδι μιας εβδομάδας. Πράσινα, θαλάσσια, αυθεντικά, με τουρισμό που δεν έχει ακόμα καταπιεί την ψυχή τους — οι Σποράδες είναι η Ελλάδα που φαντάζεσαι όταν κλείνεις τα μάτια και σκέφτεσαι νησί. Επισκέψου το Sexygossip για περισσότερους οδηγούς ταξιδιού, βαθιές αναλύσεις προορισμών και ανανεώσιμο περιεχόμενο για την Ελλάδα και τον κόσμο.

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