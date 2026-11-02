Το σωστό σολάριουμ Αθήνα δεν είναι το πιο κοντινό στον χάρτη, αλλά αυτό που πέφτει πάνω σε μια διαδρομή που κάνετε ήδη κάθε εβδομάδα. Στην Αθήνα ο χρόνος μετριέται σε στάσεις μετρό και όχι σε χιλιόμετρα.

Ο κάτοικος του Περιστερίου και ο κάτοικος του Χαλανδρίου ζουν σε δύο διαφορετικές πόλεις: άλλη γραμμή, άλλη ώρα αιχμής, άλλοι προορισμοί μετά τη δουλειά. Η αναζήτηση «σολάριουμ Αθήνα» τους δίνει την ίδια λίστα και δεν απαντά στο βασικό ερώτημα, δηλαδή από πού περνάτε εσείς.

Η Exotic Tan έχει οκτώ καταστήματα, επτά στην Αττική και ένα στη Σύρο, και παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη αλυσίδα σολάριουμ στην Ελλάδα, με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας. Τα σημεία της απλώνονται στον νότο, στη θάλασσα, στα δυτικά και στα βόρεια. Η επιλογή ενός σολάριουμ Αθήνα ξεκινά από τη δική σας γειτονιά.

Ποιο σολάριουμ Αθήνα ταιριάζει στη διαδρομή μου;

Διαλέγετε το κατάστημα που βρίσκεται πάνω σε μια διαδρομή που ήδη κάνετε: κοντά στη δουλειά, στη σχολή ή στη στάση του μετρό σας, χωρίς παράκαμψη.

Το πρώτο πρόγραμμα έχει οκτώ έως δέκα συνεδρίες μέσα σε τρεις εβδομάδες, και κάθε επίσκεψη που αναβάλλεται αφήνει κενό στο χρώμα. Όποιος πρέπει να διασχίσει την πόλη για κάθε συνεδρία, τη δεύτερη εβδομάδα έχει ήδη βρει δικαιολογία. Όποιος περνά έτσι κι αλλιώς απ’ έξω, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτεί.

Γι’ αυτό κερδίζει το κατάστημα που βρίσκεται δίπλα σε κάτι που κάνετε ούτως ή άλλως: το γραφείο, το γυμναστήριο, το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Το χρώμα χτίζεται από την επανάληψη, και η επανάληψη στηρίζεται στη βολή.

Μια δοκιμή που κρατά δύο λεπτά: γράψτε τα τρία μέρη όπου περνάτε την εβδομάδα, για παράδειγμα το σπίτι, τη δουλειά και το γυμναστήριο. Δείτε ύστερα ποιο κατάστημα της Exotic Tan βρίσκεται κοντά σε δύο από τα τρία. Εκεί είναι το σολάριουμ Αθήνα που θα επισκέπτεστε χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κρίνει η ώρα αιχμής του καθενός.

Πώς διαβάζεται ο χάρτης ενός σολάριουμ Αθήνα ανά γραμμή του μετρό;

Η Καλλιθέα βρίσκεται στη Γραμμή 1, ο Κορυδαλλός, το Αιγάλεω και το Χαλάνδρι στη Γραμμή 3, το Περιστέρι στη Γραμμή 2 και το Παλαιό Φάληρο στη διαδρομή του τραμ.

Ο πιο γρήγορος τρόπος να βρείτε το δικό σας σημείο είναι να ξεκινήσετε από τη γραμμή που ήδη παίρνετε. Όποιος ταξιδεύει καθημερινά με τη Γραμμή 3 έχει τρεις επιλογές: τον Κορυδαλλό, το Αιγάλεω και το Χαλάνδρι. Όποιος μετακινείται με τη Γραμμή 2 έχει το Περιστέρι. Η Γραμμή 1 οδηγεί στην Καλλιθέα και το τραμ στο Παλαιό Φάληρο.

Η Γραμμή 3 είναι η πιο πλούσια σε επιλογές σολάριουμ Αθήνα, αφού συνδέει τρία καταστήματα. Η Γραμμή 1 και η Γραμμή 2 έχουν από ένα, και το τραμ επίσης ένα. Μια ματιά σε αυτή τη διάταξη δείχνει σε ποιο τμήμα της πόλης ανήκει η καθημερινότητά σας, πριν ανοίξετε οποιονδήποτε χάρτη.

Όσο λιγότερες είναι οι αλλαγές συρμού, τόσο πιο εύκολα η συνεδρία γίνεται συνήθεια. Ένα κατάστημα στο ίδιο τμήμα της διαδρομής που κάνετε ήδη μπαίνει στην καθημερινότητα χωρίς να τη διακόπτει. Για ένα πρόγραμμα με κανονικές επισκέψεις επί τρεις εβδομάδες, το κριτήριο αυτό μετράει περισσότερο από κάθε άλλο.

Τι βρίσκει όποιος ψάχνει σολάριουμ Αθήνα στα νότια;

Στα νότια λειτουργούν δύο καταστήματα, ένα στην Καλλιθέα και ένα στη Νέα Σμύρνη, για όσους μένουν ή δουλεύουν σε αυτή την πλευρά της πόλης.

Το κατάστημα της Καλλιθέας βρίσκεται στη Σιβιτανίδου 6, στον πέμπτο όροφο, και εξυπηρετείται από τη Γραμμή 1. Για όποιον κατεβαίνει στην Καλλιθέα κάθε μέρα, το σολάριουμ Αθήνα της Σιβιτανίδου γίνεται κομμάτι της ίδιας διαδρομής: βγαίνετε από τη δουλειά, περνάτε από το κατάστημα και συνεχίζετε για το σπίτι.

Το κατάστημα της Καλλιθέας εξυπηρετεί και όσους δουλεύουν στη γειτονιά αλλά μένουν αλλού. Για αυτούς η συνεδρία ανήκει στη στάση της δουλειάς και όχι του σπιτιού. Η κάρτα ισχύει σε όλα τα καταστήματα, οπότε μπορούν να συνεχίσουν σε άλλο σημείο τις ημέρες που δεν περνούν από τον νότο.

Δείτε περισσότερα: Σολάριουμ Καλλιθέα

Ποιο σολάριουμ Αθήνα βολεύει τη Νέα Σμύρνη;

Στη Νέα Σμύρνη το κατάστημα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου 11. Ταιριάζει σε όσους ζουν στη γειτονιά και δεν θέλουν να φύγουν από αυτήν για μια συνεδρία των λίγων λεπτών. Με το κριτήριο «να μη βγω από τη γειτονιά μου», η επιλογή καταλήγει εδώ.

Οι δύο διευθύνσεις ανήκουν στον ίδιο νότιο άξονα, και η επιλογή ανάμεσά τους είναι σχεδόν ζήτημα συνήθειας. Μια εβδομάδα στον νότο μπορεί να μοιάζει έτσι: Δευτέρα στην Καλλιθέα, στο τέλος της δουλειάς. Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη, στον δρόμο για το σπίτι. Παρασκευή εκεί όπου σας βρίσκει η μέρα. Οι τρεις συνεδρίες απέχουν τις δύο ημέρες που χρειάζεται το δέρμα.

Πότε έχει περισσότερο κόσμο ένα σολάριουμ Αθήνα;

Η μεγαλύτερη κίνηση στα καταστήματα συγκεντρώνεται από τις έξι ως τις οκτώ το απόγευμα, ενώ στο Χαλάνδρι η αιχμή πέφτει στο μεσημέρι.

Η κίνηση ακολουθεί το ρολόι της πόλης. Από τις έξι ως τις οκτώ το απόγευμα σχολάει η Αθήνα, και όσοι θέλουν να περάσουν από το κατάστημα στον δρόμο της επιστροφής φτάνουν σχεδόν όλοι μαζί. Στο Χαλάνδρι το σκηνικό αλλάζει: εκεί η αιχμή είναι το μεσημέρι.

Αιχμή δεν σημαίνει ότι δεν θα εξυπηρετηθείτε. Σημαίνει ότι ο χώρος έχει περισσότερο κόσμο και ότι η σειρά σας μπορεί να έρθει λίγο αργότερα. Για όποιον έχει στενό χρονικό περιθώριο, η διαφορά μετράει, και γι’ αυτό αξίζει να ξεκαθαρίσετε την ώρα πριν βγείτε από το σπίτι.

Τι κάνετε όταν το σολάριουμ Αθήνα που διαλέξατε έχει αιχμή;

Έχετε τρεις επιλογές: τηλεφωνείτε πριν ξεκινήσετε, μετακινείτε τη συνεδρία πριν από τις έξι ή περνάτε εκείνη τη φορά από άλλο κατάστημα. Η τρίτη δουλεύει, γιατί ο χρόνος σας μένει καταγεγραμμένος στην κάρτα που ισχύει παντού.

Ραντεβού δεν χρειάζεται σε κανένα σημείο του δικτύου. Περνάτε όποτε σας βολεύει, όπως θα περνούσατε από το φαρμακείο. Το τηλεφώνημα δείχνει αν υπάρχει αναμονή και γλιτώνει μια διαδρομή που θα τελείωνε σε ουρά. Δύο ερωτήσεις αρκούν: αν υπάρχει σειρά αυτή την ώρα και μέχρι πότε δέχεται πελάτες το κατάστημα εκείνη την ημέρα.

Ποιο σολάριουμ Αθήνα βρίσκεται πάνω στη διαδρομή του τραμ;

Το κατάστημα του Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 5, βρίσκεται στη διαδρομή του τραμ και ταιριάζει σε όσους κινούνται κατά μήκος της παραλιακής.

Όποιος μετακινείται με το τραμ ξέρει ότι το ταξίδι έχει άλλον ρυθμό από το μετρό: το τραμ δεν περνά κάτω από την πόλη, περνά μέσα της. Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της παραλιακής ζώνης, το Παλαιό Φάληρο βρίσκεται εκεί όπου περνούν ήδη.

Η συνεδρία χωρά εύκολα ανάμεσα στη δουλειά και σε μια βόλτα κοντά στη θάλασσα. Το τηλέφωνο του καταστήματος είναι 210 98 87 017, χρήσιμο για όποιον θέλει να ελέγξει την κίνηση πριν ξεκινήσει.

Δείτε περισσότερα: Σολάριουμ Παλαιό Φάληρο

Πότε σταματά το πρόγραμμα σολάριουμ Αθήνα, όταν ξεκινά η παραλία;

Η παραλιακή ζώνη έχει μια ιδιαιτερότητα: η σεζόν της θάλασσας ξεκινά νωρίς. Η έκθεση στον ήλιο και η συνεδρία προστίθενται η μία στην άλλη, γι’ αυτό το πρόγραμμα στο σολάριουμ σταματά όταν αρχίζει η τακτική παραλία.

Όποιος ετοιμάζεται για διακοπές σε νησί κάνει τις οκτώ έως δέκα συνεδρίες πριν φύγει και δεν τις συνεχίζει στην παραλία. Για έναν κάτοικο της παραλιακής ζώνης, οι τρεις εβδομάδες της προετοιμασίας χωρούν στη διαδρομή του τραμ, με ένα σολάριουμ Αθήνα στο Παλαιό Φάληρο και χωρίς παράκαμψη.

Πώς χωράει το σολάριουμ Αθήνα ανάμεσα σε δουλειά, σχολή και θελήματα;

Χωράει όταν δένει με κάτι σταθερό της ημέρας σας, όπως το διάλειμμα της δουλειάς ή το πέρασμα από το σούπερ μάρκετ, με δύο ημέρες διαφορά ανάμεσα στις συνεδρίες.

Μια συνεδρία σε σολάριουμ Αθήνα διαρκεί λίγα λεπτά. Για ανοιχτόχρωμο δέρμα η πρώτη είναι τρία έως έξι λεπτά, και μετά προστίθεται ένα λεπτό κάθε δεύτερη επίσκεψη. Το δύσκολο κομμάτι είναι το ημερολόγιο και όχι η ώρα.

Ανάμεσα σε δύο συνεδρίες πρέπει να περνούν δύο ημέρες. Έτσι η Δευτέρα ταιριάζει με την Τετάρτη και την Παρασκευή, και σε τρεις εβδομάδες βγαίνουν οκτώ έως δέκα επισκέψεις. Μετά το πρόγραμμα αραιώνει σε μία συνεδρία κάθε επτά με δέκα ημέρες.

Ποιο σολάριουμ Αθήνα ταιριάζει σε φοιτητές, εργαζόμενους και γονείς;

Ο εργαζόμενος σε γραφείο συνήθως επιλέγει την ώρα αμέσως μετά το σχόλασμα, που είναι και η πιο γεμάτη. Ο φοιτητής ή όποιος δουλεύει από το σπίτι έχει περιθώριο να κρατηθεί μακριά από το απογευματινό κύμα. Ο γονιός που γυρίζει από θελήματα βάζει το κατάστημα στην ίδια βόλτα με τον φούρνο και το ζαχαροπλαστείο.

Όποιος πηγαίνει κατευθείαν από το γραφείο έχει δύο πρακτικά ζητήματα. Άρωμα, αποσμητικό και μακιγιάζ αφαιρούνται πριν από τη συνεδρία, και το ντους περιμένει τουλάχιστον δύο ώρες μετά. Το πρώτο λύνεται με λίγα μαντηλάκια στην τσάντα, το δεύτερο με το βραδινό πρόγραμμα του σπιτιού.

Τι γίνεται όταν χάνεται μια συνεδρία;

Η πίεση της εβδομάδας δεν είναι λόγος να κόψετε τη διαφορά των δύο ημερών. Μια συνεδρία που χάθηκε παίρνεται την επόμενη διαθέσιμη μέρα, όχι διπλή μέσα στην ίδια. Το χρώμα που χτίζεται αργά αντέχει περισσότερο από εκείνο που βγαίνει με βιασύνη.

Πώς διαλέγετε σολάριουμ Αθήνα στα δυτικά, πάνω στη Γραμμή 3;

Στη Γραμμή 3 βρίσκονται ο Κορυδαλλός και το Αιγάλεω, και διαλέγετε το σημείο που πέφτει πιο κοντά στο σπίτι ή στη δουλειά σας, όχι το πιο γνωστό όνομα.

Το σολάριουμ Αθήνα του Κορυδαλλού βρίσκεται στη Σερρών 46, στη συμβολή με την Ταξιαρχών. Το κατάστημα του Αιγάλεω έχει διεύθυνση Ιερά Οδός και Μαγνησίας 1. Και τα δύο εξυπηρετούνται από τη Γραμμή 3. Η ίδια γραμμή φτάνει ως το Χαλάνδρι, κι έτσι τα δύο δυτικά σημεία έχουν ένα τρίτο πιο βόρεια, στην ίδια διαδρομή.

Δείτε περισσότερα: Σολάριουμ Αιγάλεω

Όποιος μένει στο Αιγάλεω και δουλεύει προς τα βόρεια, ή το αντίθετο, διαλέγει ποιο από τα δύο σημεία θα βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής. Ο χρόνος των συνεδριών καταγράφεται σε κάρτα που ισχύει σε όλα τα καταστήματα. Έτσι η πρώτη επίσκεψη στο Αιγάλεω και η δεύτερη στο Χαλάνδρι ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα.

Πώς αποφασίζετε ανάμεσα σε δύο σημεία της ίδιας γραμμής;

Τρεις ερωτήσεις λύνουν την απόφαση ανάμεσα σε δύο σολάριουμ Αθήνα της ίδιας γραμμής. Πού περνάτε περισσότερες ώρες από την ημέρα σας; Σε ποιο σημείο της μέρας προτιμάτε τη συνεδρία, στην αρχή ή στο τέλος; Ποιο κατάστημα έχει λιγότερο κόσμο την ώρα που θα πάτε; Η απάντηση συνήθως δείχνει ένα σημείο και όχι δύο.

Ο χάρτης προτείνει το κοντινότερο. Η εβδομάδα σας προτείνει το πιο βολικό για την ώρα που σχολάτε. Όποιος διαλέγει με βάση το ρολόι και όχι τον χάρτη, εξακολουθεί να πηγαίνει και την τρίτη εβδομάδα, όταν η προθυμία των πρώτων ημερών έχει φύγει.

Τι ελέγχετε σε κάθε σολάριουμ Αθήνα πριν ξαπλώσετε στην καμπίνα;

Ελέγχετε ότι υπάρχει επίβλεψη σε κάθε συνεδρία, ότι η καμπίνα απολυμαίνεται μετά από κάθε πελάτη, ότι οι λάμπες αλλάζουν με βάση τις ώρες λειτουργίας και ότι δίνονται γυαλιά.

Η ίδια λίστα ισχύει σε κάθε χώρο μαυρίσματος. Τα καταστήματα της Exotic Tan τη συμπληρώνουν ως εξής:

Επίβλεψη από το προσωπικό σε κάθε συνεδρία.

Απολύμανση της καμπίνας μετά από κάθε πελάτη.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων με βάση τις ώρες λειτουργίας.

Καταγραφή του χρόνου σε κάρτα που ισχύει σε όλα τα καταστήματα.

Παροχή δωρεάν προστατευτικών γυαλιών σε κάθε πελάτη.

Τα πέντε αυτά σημεία ισχύουν για κάθε σολάριουμ Αθήνα του δικτύου, όχι μόνο για το πιο κοντινό σας. Το πρότυπο EN 60335-2-27 θέτει όριο ακτινοβολίας 0,3 W/m², και στην Ελλάδα αρμόδια για τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία είναι η ΕΕΑΕ. Ο πίνακας έκθεσης και ο χρονοδιακόπτης της καμπίνας υπάρχουν γι’ αυτόν τον λόγο: να μένει η συνεδρία μέσα στα όρια, όσο βιαστικό κι αν είναι το απόγευμα.

Στο κατάστημα αρκούν τρεις παρατηρήσεις: κάποιος σάς εξηγεί τον χρόνο της πρώτης συνεδρίας, η καμπίνα φαίνεται καθαρή και τα γυαλιά βρίσκονται στη θέση τους. Ένας χώρος που τα έχει φροντίσει όλα αυτά το δείχνει αμέσως.

Στην πρώτη επίσκεψη αξίζει να πείτε ποιο είναι το φωτότυπό σας και ποια φάρμακα παίρνετε. Οι τετρακυκλίνες, ορισμένα διουρητικά, τα ρετινοειδή και το βαλσαμόχορτο κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο στο φως. Το φωτότυπο Ι δεν γίνεται δεκτό, και κάτω από τα δεκαοκτώ έτη η χρήση δεν επιτρέπεται.

Τι ισχύει για σολάριουμ Αθήνα στο Περιστέρι, πάνω στη Γραμμή 2;

Το κατάστημα του Περιστερίου, στην 25ης Μαρτίου 5 και Κώστα Βάρναλη, εξυπηρετείται από τη Γραμμή 2 και ταιριάζει σε όσους ζουν ή δουλεύουν στη δυτική πλευρά της πόλης.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το σολάριουμ Αθήνα γίνεται μία ακόμη δουλειά της γειτονιάς, ανάμεσα στις καθημερινές. Μια μικρή προσοχή στη διεύθυνση: η οδός 25ης Μαρτίου υπάρχει και στη Νέα Σμύρνη και στο Περιστέρι. Κοιτάξτε τη γειτονιά πριν βάλετε διεύθυνση στον χάρτη.

Δείτε περισσότερα: Σολάριουμ Περιστέρι

Ένα απλό κριτήριο για όσους ταξιδεύουν με τη Γραμμή 2: αποφασίστε αν η συνεδρία ανήκει στην αρχή ή στο τέλος της μέρας σας. Όποιος μένει στο Περιστέρι και δουλεύει αλλού περνά από το κατάστημα στο πρώτο ή στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Η κάρτα που ισχύει παντού αφήνει περιθώριο να αλλάξετε γνώμη στη μέση του προγράμματος.

Στο απογευματινό κύμα, από τις έξι ως τις οκτώ, αξίζει ένα τηλεφώνημα στο 210 57 65 880 πριν φύγετε από το σπίτι. Παίρνει ένα λεπτό και γλιτώνει μια διαδρομή.

Πώς προετοιμάζεστε στο σπίτι για το σολάριουμ Αθήνα;

Η προετοιμασία χωρά στη ρουτίνα του σπιτιού. Η απολέπιση γίνεται 12 με 24 ώρες πριν από τη συνεδρία, δηλαδή το πρωί της ίδιας ημέρας ή το προηγούμενο βράδυ. Έτσι στο κατάστημα μένει μόνο η ίδια η συνεδρία, και η ώρα που έχετε στη διάθεσή σας δεν χάνεται σε δουλειές που μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα.

Τι γίνεται με τη Σύρο όταν το σολάριουμ Αθήνα μένει πίσω;

Το όγδοο κατάστημα βρίσκεται στην Ερμούπολη της Σύρου, και η κάρτα που ισχύει παντού επιτρέπει να συνεχίσετε εκεί ένα πρόγραμμα που ξεκινήσατε στην Αθήνα.

Το κατάστημα της Ερμούπολης είναι το μοναδικό εκτός Αττικής και εξυπηρετεί το νησί. Εδώ δεν υπάρχει γραμμή να ακολουθήσετε: τη σύνδεση με τα υπόλοιπα επτά σημεία την κάνει η κάρτα. Το τηλέφωνο του καταστήματος είναι 22810 77577.

Ο Αθηναίος που περνά ένα διάστημα στη Σύρο δεν χρειάζεται να σπάσει το πρόγραμμα που ξεκίνησε σε σολάριουμ Αθήνα. Ο χρόνος των συνεδριών μένει στην ίδια κάρτα, και οι δύο ημέρες ανάμεσα σε κάθε επίσκεψη μετριούνται όπου κι αν βρίσκεστε.

Το ίδιο ισχύει αντίστροφα. Ένας κάτοικος της Σύρου που ανεβαίνει στην Αθήνα για λίγες ημέρες συνεχίζει σε όποιο από τα επτά αττικά σημεία πέφτει κοντά του, χωρίς να ξαναρχίσει από την αρχή.

Για όποιον πηγαινοέρχεται υπάρχει μια εύκολη ρύθμιση. Οι τρεις εβδομάδες του πρώτου κύκλου γίνονται σε ένα σημείο, και η διατήρηση, μία συνεδρία κάθε επτά με δέκα ημέρες, μπορεί να γίνεται στο άλλο. Έτσι το πρόγραμμα ακολουθεί το ταξίδι και όχι το αντίθετο.

Η πρακτική συμβουλή είναι μία: κρατάτε την κάρτα πάντα μαζί σας. Εκεί καταγράφεται το ιστορικό σας, και όποιος ταξιδεύει ανάμεσα σε νησί και πρωτεύουσα τη χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλον.

Πώς ταιριάζει ένα σολάριουμ Αθήνα στα βόρεια, στο Χαλάνδρι;

Το κατάστημα του Χαλανδρίου, στην Αγίας Παρασκευής 18, εξυπηρετείται από τη Γραμμή 3 και έχει διαφορετικό ρυθμό από τα υπόλοιπα, με αιχμή στο μεσημέρι.

Το Χαλάνδρι έχει δικό του ρυθμό. Στα περισσότερα καταστήματα η κίνηση ανεβαίνει από τις έξι ως τις οκτώ, ενώ εδώ το πιο γεμάτο διάστημα είναι το μεσημέρι. Το απογευματινό σχόλασμα, που αλλού γεμίζει τους χώρους, δεν παίζει τον ίδιο ρόλο στα βόρεια.

Όποιος δουλεύει στην περιοχή και ψάχνει σολάριουμ Αθήνα για το μεσημεριανό διάλειμμα πρέπει να το ξέρει: η επίσκεψη εκείνη την ώρα μπορεί να συναντήσει αναμονή. Ένα τηλεφώνημα στο 210 68 27 303 απαντά στην απορία πριν ξεκινήσετε.

Δείτε περισσότερα: Σολάριουμ Χαλάνδρι

Όποιος ζει στα βόρεια και δουλεύει στα δυτικά κάνει το αντίστροφο πείραμα. Διαλέγει ανάμεσα στο Χαλάνδρι και στα δύο δυτικά σημεία της ίδιας γραμμής, και κρίνει με το ωράριό του και όχι με το όνομα της γειτονιάς.

Μια τακτική για όλη την Αθήνα βγαίνει από αυτή τη διαφορά: αποφεύγετε την ώρα αιχμής του κάθε σημείου. Στα βόρεια αυτό σημαίνει να παρακάμπτετε το μεσημεριανό διάλειμμα, και στα υπόλοιπα σημεία να μένετε μακριά από το σχόλασμα. Με αυτόν τον κανόνα, η επίσκεψη σε κάθε σολάριουμ Αθήνα του δικτύου πέφτει εκτός αιχμής.

Τι είναι το MegaSun K11 Air, το νεότερο μηχάνημα της Exotic Tan;

Το MegaSun K11 Air είναι το νεότερο μηχάνημα της Exotic Tan: λειτουργεί με πλήρη τεχνολογία LED, έχει ενσωματωμένο δροσισμό και οθόνη αφής, και δίνει ομοιόμορφο, φυσικό χρώμα.

Τρία χαρακτηριστικά το ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Η πλήρης τεχνολογία LED είναι ο πυρήνας του. Το ενσωματωμένο σύστημα δροσισμού κάνει την παραμονή στην καμπίνα πιο άνετη, κάτι που μετράει στις ζεστές ημέρες της πόλης. Η οθόνη αφής κρατά τη ρύθμιση της συνεδρίας απλή.

Το αποτέλεσμα που αναζητά κανείς με το K11 Air είναι ομοιόμορφο και φυσικό, χωρίς την όψη που φαίνεται βαμμένη. Η έμφαση πέφτει στην ασφάλεια και στην προστασία του δέρματος. Αυτά δεν αντικαθιστούν τον πίνακα έκθεσης, τον χρονοδιακόπτη, τα γυαλιά και την επίβλεψη, που ισχύουν σε κάθε συνεδρία.

Μια εύλογη ερώτηση στο τηλέφωνο, όταν διαλέγετε σημείο, είναι ποιο μηχάνημα θα βρείτε εκεί. Έτσι η απόφαση για το πού θα πάτε συνδυάζει τη διαδρομή, την ώρα και το ίδιο το μηχάνημα.

Τι σχέση έχουν η ευεξία και η βιταμίνη D με ένα σολάριουμ Αθήνα;

Μελέτες συνδέουν την υπεριώδη ακτινοβολία με την απελευθέρωση β-ενδορφίνης, της ουσίας πίσω από το αίσθημα ευεξίας που περιγράφουν όσοι βγαίνουν από μια συνεδρία. Το φως σχετίζεται και με τη σεροτονίνη, που παίζει ρόλο στη διάθεση και στην ενέργεια, ιδίως τους σκοτεινούς μήνες του χειμώνα. Η ακτινοβολία UVB πυροδοτεί την παραγωγή βιταμίνης D στο δέρμα, μιας βιταμίνης σημαντικής για τα οστά, τους μύες και το ανοσοποιητικό.

Η ευεξία δεν είναι υπόσχεση και η συνεδρία δεν είναι θεραπεία. Τα επίπεδα της βιταμίνης D ελέγχονται με εξέταση αίματος, και τα συμπληρώματα τα αποφασίζει ο γιατρός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκαταλέγει τη φυσική και την τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία στους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του δέρματος, γι’ αυτό η μέτρηση και η επίβλεψη μετράνε.

Ποιες ερωτήσεις κάνουν όσοι ψάχνουν σολάριουμ Αθήνα;

Οι πιο συχνές αφορούν το ραντεβού, την ώρα αιχμής, την κάρτα και την πρώτη επίσκεψη, και οι απαντήσεις είναι απλές και συγκεκριμένες.

Πόσο κοντά στη δουλειά ή στο σπίτι πρέπει να είναι το κατάστημα;

Τόσο κοντά ώστε η διαδρομή να μη γίνεται λόγος αναβολής: πάνω στη γραμμή του μετρό ή του τραμ που ήδη παίρνετε, με όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές συρμού.

Χρειάζεται ραντεβού σε σολάριουμ Αθήνα;

Ραντεβού δεν είναι υποχρεωτικό. Στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις έξι ως τις οκτώ το απόγευμα και στο Χαλάνδρι το μεσημέρι, ένα τηλεφώνημα πριν ξεκινήσετε δείχνει αν υπάρχει αναμονή.

Ισχύει η κάρτα σε κάθε σολάριουμ Αθήνα του δικτύου;

Ναι. Ο χρόνος των συνεδριών καταγράφεται σε κάρτα που ισχύει σε όλα τα καταστήματα, της Αττικής και της Σύρου.

Πόσο συχνά πηγαίνω σε σολάριουμ Αθήνα για να χτίσω και να κρατήσω το χρώμα;

Οκτώ έως δέκα συνεδρίες μέσα σε τρεις εβδομάδες, με δύο ημέρες ανάμεσά τους. Μετά ακολουθεί μία συνεδρία κάθε επτά με δέκα ημέρες για τη διατήρηση.

Χρειάζομαι δικά μου γυαλιά σε σολάριουμ Αθήνα;

Όχι. Τα προστατευτικά γυαλιά δίνονται δωρεάν και η χρήση τους είναι υποχρεωτική σε κάθε συνεδρία.

Τι αφαιρώ πριν μπω στην καμπίνα και πότε κάνω ντους;

Αφαιρείτε άρωμα, αποσμητικό και μακιγιάζ, γιατί το έλαιο της περγαμόντας προκαλεί κηλίδες. Το ντους γίνεται τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη συνεδρία.

Τι κάνω αν δεν ξέρω το φωτότυπό μου;

Το λέτε στο προσωπικό πριν από την πρώτη συνεδρία. Η κλίμακα Fitzpatrick χωρίζει το δέρμα σε έξι φωτότυπα, από το πολύ ανοιχτό ως το πολύ σκούρο, και η έναρξη ρυθμίζεται ανάλογα.

Τι γίνεται με το πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα;

Το φωτότυπο Ι δεν γίνεται δεκτό. Στα υπόλοιπα ανοιχτά φωτότυπα η πρώτη συνεδρία κρατά τρία έως έξι λεπτά, και η ρύθμιση γίνεται με βάση τον πίνακα έκθεσης.

Μπορεί να έρθει κάποιος κάτω από τα δεκαοκτώ;

Όχι. Η χρήση δεν επιτρέπεται κάτω από τα δεκαοκτώ έτη, σε κανένα κατάστημα του δικτύου.

Πότε σταματώ το πρόγραμμα το καλοκαίρι;

Σταματάτε όταν αρχίζει η τακτική έκθεση στην παραλία. Η φυσική και η τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία αθροίζονται, και το δέρμα δεν χρειάζεται δεύτερη πηγή.

Πού θα βρείτε το σολάριουμ Αθήνα που σας ταιριάζει;

Σε οκτώ σημεία: επτά στην Αττική, από την Καλλιθέα ως το Χαλάνδρι, και ένα στη Σύρο, με διεύθυνση και τηλέφωνο για το καθένα.

Όλα τα καταστήματα δέχονται την ίδια κάρτα και ακολουθούν την ίδια λίστα ελέγχου. Η λίστα ξεκινά από την Αττική και κλείνει με τη Σύρο:

Κατάστημα Καλλιθέας, Σιβιτανίδου 6, 5ος όροφος, τηλέφωνο 210 95 95 042.

Κατάστημα Νέας Σμύρνης, 25ης Μαρτίου 11, τηλέφωνο 210 93 42 253.

Κατάστημα Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Αλεξάνδρου 5, τηλέφωνο 210 98 87 017.

Κατάστημα Κορυδαλλού, Σερρών 46 και Ταξιαρχών, τηλέφωνο 210 49 49 580.

Κατάστημα Περιστερίου, 25ης Μαρτίου 5 και Κώστα Βάρναλη, τηλέφωνο 210 57 65 880.

Κατάστημα Αιγάλεω, Ιερά Οδός και Μαγνησίας 1, τηλέφωνο 210 53 111 23.

Κατάστημα Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής 18, τηλέφωνο 210 68 27 303.

Κατάστημα Σύρου, Ερμούπολη, τηλέφωνο 22810 77577.

Για ερωτήσεις πριν από την πρώτη επίσκεψη, η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι info@exotic-tan.gr. Η Exotic Tan διαθέτει ακόμη ελεγμένα μεταχειρισμένα μηχανήματα και πρόγραμμα δικαιόχρησης για όσους σκέφτονται να ανοίξουν δικό τους χώρο. Η απάντηση στο «ποιο σολάριουμ Αθήνα» βγαίνει από την καθημερινότητά σας: μια γραμμή, μια στάση και μια ώρα που ξέρετε ότι θα κρατήσετε.

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