Μήλος: Οι Εντυπωσιακές Παραλίες & Οδηγός

Το Sexymagazino παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για τη Μήλο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιά του Αιγαίου που εξακολουθεί να κρατά κάτι από την αυθεντική του ψυχή παρά τη φήμη που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Με ηφαιστειακή καταγωγή, ζωντανά χρώματα στα βράχια και παραλίες που μοιάζουν να βγήκαν από ζωγραφιά, η Μήλος δικαιολογεί κάθε θαυμασμό.

Το νησί βρίσκεται στα νοτιοδυτικά των Κυκλάδων και έχει έκταση περίπου 151 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η γεωλογία του — ηφαίστεια, θερμά νερά, αποθέσεις πυριτίου και ασβεστόλιθου — δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο που δεν έχει αντίστοιχο στις Κυκλάδες. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τα πάντα: από τις παραλίες και τα χωριά, μέχρι τον τρόπο μεταφοράς, τη διαμονή και τη σωστή εποχή επίσκεψης.

Γιατί η Μήλος είναι διαφορετική από τα άλλα νησιά

Κάθε νησί των Κυκλάδων έχει τον χαρακτήρα του, αλλά η Μήλος ξεχωρίζει για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη γεωλογία της. Η ηφαιστειακή δράση που διαμόρφωσε το νησί χιλιάδες χρόνια πριν άφησε ως κληρονομιά έναν κόλπο που είναι στην ουσία μια πλημμυρισμένη καλδέρα, βράχια σε αποχρώσεις πορτοκαλί, κόκκινου, λευκού και γκρι, καθώς και παράκτιες σπηλιές που σχηματίστηκαν από τα κύματα του Αιγαίου.

Αυτή η γεωλογική ποικιλομορφία δίνει στη Μήλο κάτι σπάνιο: παραλίες με διαφορετικό χαρακτήρα η κάθε μία. Δεν υπάρχει μόνο «λευκή παραλία με τιρκουάζ νερό» — υπάρχει λευκή, κόκκινη, γκρι, ηφαιστειακή μαύρη, άσπρη σαν γάλα και στιλπνή σαν πορσελάνη. Κάθε παραλία αξίζει τη δική της επίσκεψη και δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Πώς να φτάσετε στη Μήλο

Η πρόσβαση στη Μήλο γίνεται με δύο τρόπους: αεροπλάνο ή πλοίο. Το αεροδρόμιο της Μήλου (GML) εξυπηρετεί εγχώριες πτήσεις — κυρίως από Αθήνα — και λειτουργεί με μικρά αεροσκάφη. Η πτήση από Ελευθέριος Βενιζέλος διαρκεί περίπου 40 λεπτά και είναι η πιο γρήγορη επιλογή.

Η θαλάσσια σύνδεση γίνεται από τον Πειραιά με ταχύπλοα (περίπου 3,5–4 ώρες) ή με συμβατικά πλοία (5–7 ώρες). Υπάρχουν επίσης δρομολόγια από Ηράκλειο Κρήτης και άλλα νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Σίφνος, Σέριφος, Κίμωλος). Η Κίμωλος είναι ιδιαίτερα κοντά — μόλις 15 λεπτά με μικρό πλοίο από το λιμανάκι Πολλωνίων — και μπορεί εύκολα να αποτελέσει ημερήσια εκδρομή.

Χρήσιμη πρακτική συμβουλή: αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με αυτοκίνητο, κλείστε νωρίς θέση στο πλοίο, ειδικά το καλοκαίρι. Τα οχηματαγωγά συμπληρώνονται γρήγορα.

Μετακίνηση εντός του νησιού

Ενώ υπάρχει αστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) που συνδέει το λιμάνι Αδάμαντα με τα βασικά χωριά, η καλύτερη επιλογή για εξερεύνηση είναι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή το quad. Πολλές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μήλου προσεγγίζονται μέσα από χωματόδρομους που δεν εξυπηρετούνται από λεωφορεία.

Εναλλακτικά, υπάρχουν θαλάσσια ταξί και οργανωμένες βαρκάδες από τον Αδάμαντα που κάνουν γύρο του νησιού ή επισκέπτονται συγκεκριμένες παραλίες (όπως Κλέφτικο, Σύκια, Παπαφράγκας). Αυτές οι εκδρομές με βάρκα είναι πολύ δημοφιλείς και συνήθως ανοικτές ή με μικρό αριθμό ατόμων — αξίζει να τις κλείστε τη μέρα της άφιξής σας.

Αδάμαντας: Το κεντρικό λιμάνι

Ο Αδάμαντας είναι το κύριο λιμάνι του νησιού και το πιο πολυσύχναστο σημείο. Εδώ αποβιβάζονται τα πλοία, εδώ βρίσκεται η αγορά, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα ενοικιαστήρια αυτοκινήτων και πολλά εστιατόρια. Είναι ένα ζωντανό λιμανάκι, όχι γραφικό χωριό — πολύ πρακτικό ως βάση.

Στον Αδάμαντα αξίζει να επισκεφτείτε το Εκκλησιαστικό Μουσείο με εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα, καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο που φιλοξενεί ευρήματα από όλο το νησί — συμπεριλαμβανομένης αντιγράφου της Αφροδίτης της Μήλου (το πρωτότυπο βρίσκεται στο Λούβρο). Κατά μήκος της παραλιακής πλατείας, στις ώρες του ηλιοβασιλέματος, η θέα στον κόλπο είναι αξέχαστη.

Πλάκα: Η χώρα του νησιού

Λίγα χιλιόμετρα από τον Αδάμαντα, η Πλάκα είναι η πρωτεύουσα της Μήλου — ένα τυπικό κυκλαδίτικο χωριό με στενά καλντερίμια, λευκούς τοίχους και κεραμοσκεπές. Η πιο επιβλητική θέα προσφέρεται από το Κάστρο — ένα μεσαιωνικό φρούριο στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει ολόκληρο τον νησί.

Ο Κάστρος Πλάκας είναι ζωντανός οικισμός ακόμα — οι κάτοικοι δεν έχουν φύγει, τα σπίτια διατηρούνται. Από εδώ, ιδίως στη δύση του ηλίου, η θέα στον κόλπο και στη Σύρο στον ορίζοντα είναι από τις ωραιότερες στις Κυκλάδες. Η εκκλησία της Παναγίας Κορφιάτισσας στην κορυφή του λόφου είναι ένα ακόμα αξιοθέατο που δεν πρέπει να χάσετε.

Τρυπητή και οι Κατακόμβες

Η Τρυπητή είναι το χωριό που κρύβει ένα από τα πιο σπάνια αξιοθέατα της Ελλάδας: τις Κατακόμβες της Μήλου, τον μοναδικό γνωστό χριστιανικό κατακόμβο στην Ελλάδα, χρονολογούμενο από τον 1ο–5ο αιώνα μ.Χ. Δεκάδες τάφοι είναι σκαμμένοι σε δύο επίπεδα, σε μήκος 200 μέτρων. Η επίσκεψη γίνεται με οργανωμένη ξενάγηση και είναι σαφώς συνιστώμενη.

Κοντά στις Κατακόμβες βρίσκεται και ο ιστορικός χώρος όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου το 1820 — μια μικρή πινακίδα επισημαίνει το σημείο. Δεν υπάρχει μνημείο ή μεγάλη ανάπτυξη, απλώς μια χαράδρα στο έδαφος. Μα αυτό ακριβώς κάνει τον χώρο ιδιαίτερο: αληθινό και ανεπιτήδευτο.

Κλέφτικο: Το εμβληματικό τοπίο της Μήλου

Το Κλέφτικο είναι αναμφίβολα το πιο φωτογραφημένο σημείο της Μήλου και ένα από τα πιο εντυπωσιακά παράκτια τοπία στο Αιγαίο. Πρόκειται για έναν συγκρότημα λευκών ηφαιστειακών βράχων, σπηλαίων και καταγάλανων λιμνοθαλασσών στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού — προσβάσιμο μόνο από θάλασσα.

Οι βάρκες σταματούν εντός των σπηλαίων, επιτρέπουν κολύμπι και ελεύθερη κατάδυση σε νερά ξεχωριστής διαύγειας. Το φαγητό σας κολατσιό μαζί — καμία υπηρεσία δεν υπάρχει εδώ. Για να βιώσετε σωστά το Κλέφτικο, επιλέξτε πρωινή βαρκάδα (πριν φτάσουν άλλα σκάφη) ή αν έχετε σκάφος, ξεκινήστε αυτοί χαράματα.

Σαρακίνικο: Η σεληνιακή παραλία

Το Σαρακίνικο φαίνεται σαν να ανήκει σε άλλο πλανήτη. Λευκοί ηφαιστειακοί βράχοι, λειασμένοι από αιώνες δράσης θάλασσας και αέρα, σχηματίζουν έναν χαμηλό κυματιστό λόφο που κατεβαίνει στη θάλασσα. Τα νερά εδώ έχουν χρώμα βαθύ τυρκουάζ. Ο συνδυασμός άσπρου–μπλε είναι σχεδόν αφύσικος.

Το Σαρακίνικο δεν είναι παραλία για ξαπλώστρες — δεν υπάρχουν. Είναι ένας χώρος εξερεύνησης: ανεβείτε στους βράχους, μπαίνετε σε μικρές σπηλιές, κολυμπήστε στις μικρές λιμνούλες που σχηματίζουν τα κύματα. Αξίζει να πάτε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα για να αποφύγετε τον συνωστισμό.

Παπαφράγκας: Τα μυστικά φαράγγια

Ο Παπαφράγκας είναι ένα σύστημα θαλάσσιων σπηλαίων και φαραγγιών στη βόρεια ακτή — η θάλασσα έχει χαράξει στενά κανάλια στον ηφαιστειακό βράχο, δημιουργώντας πισίνες με καταπληκτική διαύγεια. Η πρόσβαση γίνεται από ξύλινη σκάλα που οδηγεί στα κανάλια.

Το κολύμπι εδώ έχει μοναδική αίσθηση: βρίσκεστε ανάμεσα σε κατακόρυφα τοιχώματα βράχου ύψους 10–15 μέτρων, με το ουρανό ανοιχτό πάνω σας. Υπάρχουν τρία σπήλαια — το τελευταίο (πιο απομακρυσμένο) είναι και το πιο εντυπωσιακό. Ιδανικό για κολύμπι σε μέρα με λίγο αέρα.

Τσιγκράδο: Η κρυφή παραλία

Το Τσιγκράδο είναι από τις πιο απρόσιτες παραλίες της Μήλου και γι’ αυτό από τις πιο ειδυλλιακές. Βρίσκεται στη νότια ακτή και η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω σχοινιού (κατεβαίνετε 5–10 μέτρα κατακόρυφα από τον βράχο) ή με βάρκα. Το αποτέλεσμα: σχεδόν πάντα ήσυχη, ακόμα και στο απόγειο της σεζόν.

Η παραλία έχει χονδρή άμμο, νερά ιδιαίτερης διαφάνειας και το αίσθημα απομόνωσης που αναζητούν όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τον τουριστικό συνωστισμό. Φέρτε νερό και σνακ — δεν υπάρχει κανένα ταβερνάκι κοντά.

Πλαθιενά: Η παραλία με τα λευκά βότσαλα

Η Πλαθιενά βρίσκεται κοντά στη Φυριπλάκα και ξεχωρίζει για τα λευκά βότσαλα και τα ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά. Είναι μεγαλύτερη παραλία σε σύγκριση με άλλες «κρυφές» επιλογές του νησιού και έχει κάποιες ξαπλώστρες. Κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά λόγω των ηρεμότερων νερών.

Ο δρόμος για την Πλαθιενά είναι χωματόδρομος στο τελευταίο τμήμα — με αυτοκίνητο φτάνετε σχεδόν μέχρι εκεί. Η παραλία δεν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ακόμα, οπότε σπάνια θα τη βρείτε γεμάτη ακόμα και τον Αύγουστο.

Φυριπλάκα: Η μεγάλη παραλία με την έντονη παρουσία

Η Φυριπλάκα είναι μία από τις μεγαλύτερες αμμουδερές παραλίες του νησιού, με λευκή-κιτρινωπή άμμο και βαθυγάλαζα νερά. Έχει οργανωμένο τμήμα αλλά και αρκετό ελεύθερο χώρο. Είναι η «κλασική» Μήλος για εκείνους που θέλουν οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Στα νερά της Φυριπλάκας υπάρχουν διάφορες υποβρύχιες εντυπώσεις αν σκαφανδρίσετε — βράχοι, μικρές σπηλιές, θαλάσσια χλωρίδα. Υπάρχει και snorkeling. Για τους λάτρεις της οργανωμένης παραλίας, η Φυριπλάκα είναι η βέλτιστη επιλογή.

Εμπουρίος και Μαντράκια: Τα ψαροχώρια

Εκτός από τις παραλίες, η Μήλος έχει και αυθεντικά ψαροχώρια που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. Ο Εμπουρίος — ένας μικρός κόλπος στη βόρεια ακτή — έχει λίγες σαρδελόβαρκες, ένα μικρό ψαρομάγαζο και ελάχιστους κατοίκους. Ίσως το πιο ήσυχο σημείο του νησιού.

Τα Μαντράκια, κοντά στον Αδάμαντα, είναι διάσημα για τα συρμάτινα γκαράζ — τα «σύρματα» — όπου αποθηκεύουν οι ψαράδες τις βάρκες τους. Αυτές οι μικρές καμαρωτές κατασκευές είναι ένα διακριτό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό που δεν θα δείτε αλλού. Αξίζει να περπατήσετε στα μονοπάτια γύρω από τα Μαντράκια για θέα στον κόλπο.

Πολλώνια: Ο βορεινός κόλπος

Η Πολλώνια βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού και αποτελεί το λιμανάκι από όπου φεύγουν τα πλοία για την Κίμωλο. Είναι μια ήρεμη κοινότητα με ψαροταβέρνες, μικρή παραλία και ατμόσφαιρα διαφορετική από τον Αδάμαντα. Κατάλληλη για ήρεμες διαμονές εκτός του κυρίου τουριστικού κέντρου.

Από την Πολλώνια, η εκδρομή στην Κίμωλο (15 λεπτά με πλοιάριο) είναι εύκολα οργανώσιμη για μία μέρα. Η Κίμωλος είναι ένα πολύ μικρό νησί με λευκό χωριό, ελάχιστους τουρίστες και μεγάλη ηρεμία — ιδανική αντίθεση με τη δραστηριότητα της Μήλου.

Πού να μείνετε στη Μήλο

Η επιλογή διαμονής εξαρτάται από το τι θέλετε. Για πρακτικότητα και πρόσβαση σε παντοπωλεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ο Αδάμαντας είναι η πιο βολική επιλογή. Πολλά ξενοδοχεία, σουίτες και ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται εδώ, σε διαφορετικές τιμές.

Αν προτιμάτε ησυχία και αυθεντική ατμόσφαιρα, η Πλάκα και τα παρακείμενα χωριά (Τρυπητή, Πέρα Τρυπητή) προσφέρουν μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα σπίτια. Η θέα από εδώ είναι καταπληκτική, αλλά χρειάζεστε αυτοκίνητο για τις παραλίες. Για camping (νόμιμο) υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος κοντά στον Αδάμαντα.

Πού να φάτε: Γαστρονομικές επιλογές

Η μηλιώτικη κουζίνα έχει ιδιαίτερα τοπικά πιάτα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η «τηγανόπιτα» — μια μαλακή τηλεοπτική πίτα με τοπικά τυριά — και ο «κεφτές» Μήλου, ένα φριτό αλμυρό μεζεδάκι. Αξίζει επίσης να δοκιμάσετε τα τοπικά τυριά (ιδίως ο «λαδοτύρι») και τα γλυκά που φτιάχνονται με μέλι από τα αρωματικά φυτά του νησιού.

Τα καλύτερα εστιατόρια είναι στον Αδάμαντα (παραλιακά, ψαροταβέρνες, ουζερί) και στις Τριοβασαλαίες (ένα χωριό που κρύβει μερικά εξαιρετικά μαγαζάκια). Στην Πλάκα υπάρχουν ταβέρνες με θέα στον κόλπο που είναι ιδανικές για γεύμα κατά τη δύση. Μην τρώτε πάντα κοντά στην παραλία — τα καλύτερα μαγαζιά βρίσκονται συχνά μέσα στα χωριά.

Πότε να επισκεφτείτε τη Μήλο

Η καλύτερη εποχή για τη Μήλο είναι η άνοιξη (Απρίλιος–Μάιος) και το πρώιμο καλοκαίρι (Ιούνιος), καθώς και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος). Τον Ιούλιο–Αύγουστο, το νησί πλημμυρίζει από τουρίστες και η ζέστη μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Το Σαρακίνικο, τον Αύγουστο, έχει εκατοντάδες ανθρώπους — πολύ διαφορετική εικόνα από μια ήρεμη επίσκεψη. Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο η θάλασσα παραμένει ζεστή, ο κόσμος αραιώνει και οι τιμές πέφτουν. Η άνοιξη είναι η εποχή που το νησί ανθίζει κυριολεκτικά — αγριολούλουδα και πράσινο παντού.

Υγεία, αδρεναλίνη και ευεξία στη Μήλο

Ένα ταξίδι στη Μήλο δεν είναι μόνο παραλίες — είναι και ευκαιρία για ενεργό τρόπο ζωής. Πολλά μονοπάτια πεζοπορίας (hiking trails) διατρέχουν το νησί — ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα μεταξύ Πλάκας και Φυρλόγγου. Μερικοί προτιμούν να εξερευνούν παραλίες με sea kayak ή stand-up paddle.

Η σωστή προετοιμασία του σώματος πριν από ένα αθλητικό ταξίδι είναι βασική — αν ενδιαφέρεστε για τρέξιμο για αρχάριους ή αθλητισμό εν γένει, το Sexymagazino έχει ενδελεχείς οδηγούς για όσους ξεκινούν να ασχολούνται με τη σωματική τους άσκηση. Επίσης, η ξεκούραση έχει δική της επιστήμη — για τα μυστικά του καλού ύπνου & ευεξίας κοιτάξτε τον αντίστοιχο οδηγό του Sexymagazino, ιδίως χρήσιμο αν ταξιδεύετε με διαφορά ωρών ή σπάτε τη ρουτίνα σας.

Πρακτικές πληροφορίες και μύθοι

Υπάρχουν μερικές παρεξηγήσεις για τη Μήλο που αξίζει να διαλύσουμε. Πρώτος μύθος: «Η Μήλος είναι πανάκριβη». Στην πραγματικότητα, αν αποφύγετε τα πλέον τουριστικά εστιατόρια στον Αδάμαντα και ψωνίσετε σε τοπικά παντοπωλεία, το κόστος είναι διαχειρίσιμο. Ο συνδυασμός self-catering με ένα-δύο γεύματα έξω κρατά τον προϋπολογισμό υπό έλεγχο.

Δεύτερος μύθος: «Πρέπει να νοικιάσεις σκάφος για τα πιο όμορφα σημεία». Οι ομαδικές βαρκάδες φτάνουν στα ίδια ακριβώς σημεία (Κλέφτικο, Σύκια, Παπαφράγκας) και κοστίζουν πολύ λιγότερο. Το Sexymagazino έχει γράψει για μύθους & αλήθειες σε ποικίλα θέματα — η ίδια λογική της κριτικής αξιολόγησης ισχύει και στον τουρισμό.

Τεχνολογία και ταξίδι: Μείνετε συνδεδεμένοι

Το 4G/5G κάλυψη στη Μήλο είναι αξιοπρεπής στα κεντρικά χωριά και στον Αδάμαντα, αλλά πτωχή σε απομακρυσμένες παραλίες όπως το Τσιγκράδο ή το Κλέφτικο. Για offline χαρτογράφηση, κατεβάστε τον χάρτη της Μήλου μέσω του Maps.me ή του Google Maps πριν φύγετε — αυτό σώζει χρόνο και δεδομένα.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας εν πλω ή σε μέρες με κακοκαιρία, η διαδικτυακή μάθηση έχει πλέον εκπληκτικές δυνατότητες — ένα tablet αρκεί για να παρακολουθήσετε μαθήματα, podcast ή ντοκιμαντέρ ενώ ταξιδεύετε.

Υγεία και ταξίδι

Σε ένα νησί με έντονη ηλιοφάνεια, τα βασικά είναι: αντηλιακό υψηλής προστασίας (SP50), καπέλο και αρκετό νερό — ιδίως αν επισκέπτεστε παραλίες χωρίς σκιά. Τα ηφαιστειακά βράχια αποθηκεύουν θερμότητα και μπορεί να καίνε σε επαφή με το δέρμα μεσημέρι — χρησιμοποιείτε σανδάλια.

Για τη γενική υγεία και πρόληψη, κυρίως για καρδιαγγειακή υγεία που είναι κρίσιμη αν κάνετε έντονες δραστηριότητες στη ζέστη, αξίζει να διαβάσετε τον οδηγό του Sexymagazino για υγεία της καρδιάς. Η εντατική σωματική δραστηριότητα στον ήλιο απαιτεί προσοχή, ιδίως αν δεν έχετε συνηθίσει σε θερμό κλίμα.

Checklist για το ταξίδι στη Μήλο

Κλείστε εισιτήρια πλοίου (ή πτήση) νωρίς — ειδικά αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο

Κρατήσετε αυτοκίνητο ή quad για ευελιξία στις παραλίες

Κλείστε βαρκάδα για Κλέφτικο, Σύκια και Παπαφράγκα την 1η μέρα άφιξης

Επισκεφτείτε τις Κατακόμβες στην Τρυπητή με οργανωμένη ξενάγηση

Πηγαίνετε στο Σαρακίνικο πρωί ή αργά απόγευμα (αποφύγετε μεσημέρι)

Ανεβείτε στο Κάστρο Πλάκας για ηλιοβασίλεμα

Κατεβάστε offline χάρτη του νησιού πριν φύγετε

Φέρτε νερό και τρόφιμα για παραλίες χωρίς υπηρεσίες (Τσιγκράδο, Κλέφτικο)

Αντηλιακό SP50, καπέλο, αντάπτορας φόρτισης για πολλές συσκευές

Δοκιμάστε τοπική τηγανόπιτα και λαδοτύρι Μήλου

Σχεδιάστε ημερήσια εκδρομή στην Κίμωλο από Πολλώνια

Συχνές Ερωτήσεις για τη Μήλο

Πόσες μέρες χρειάζονται για τη Μήλο;

Ελάχιστο 4–5 μέρες για να καλύψετε τα βασικά αξιοθέατα. Αν θέλετε να εξερευνήσετε με ρυθμό και να επισκεφτείτε και την Κίμωλο, 7 μέρες είναι ιδανικές.

Είναι κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά;

Ναι, αλλά πρέπει να επιλέγετε παραλίες με ήρεμα νερά (Φυριπλάκα, Πολλώνια, Πλαθιενά). Το Σαρακίνικο και το Κλέφτικο δεν είναι κατάλληλα για μικρά παιδιά λόγω βράχων και κυμάτων.

Χρειάζεται αυτοκίνητο στη Μήλο;

Όχι υποχρεωτικά, αλλά χωρίς αυτοκίνητο χάνετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε πολλές παραλίες. Οι βαρκάδες καλύπτουν τα δυσπρόσιτα σημεία, αλλά δεν φτάνετε παντού.

Πότε είναι η πιο ήσυχη περίοδος;

Σεπτέμβριος και Οκτώβριος — η θάλασσα παραμένει ζεστή, ο τουρισμός αραιώνει σημαντικά, οι τιμές πέφτουν. Η άνοιξη (Απρίλιος–Μάιος) είναι επίσης εξαιρετική για ήρεμη επίσκεψη.

Μπορώ να κάνω camping στη Μήλο;

Υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος camping κοντά στον Αδάμαντα. Το wild camping (εκτός οργανωμένων χώρων) δεν επιτρέπεται νόμιμα στην Ελλάδα. Κρατήστε θέση εκ των προτέρων, ιδίως το καλοκαίρι.

Συμπέρασμα

Η Μήλος είναι ένα νησί που ξεπερνά τις προσδοκίες. Η ηφαιστειακή της ψυχή δίνει στο τοπίο χαρακτήρα που δεν βρίσκετε εύκολα αλλού — κάθε παραλία διαφορετική, κάθε γωνιά με τη δική της έκπληξη. Αν ψάχνετε ένα νησί που ισορροπεί αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και πρακτική πρόσβαση, η Μήλος είναι η σωστή επιλογή. Για περισσότερα αφιερώματα σε ταξίδια, lifestyle και χρήσιμους οδηγούς, το Sexymagazino δημοσιεύει τακτικά νέο περιεχόμενο που καλύπτει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

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