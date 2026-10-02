Δορυφορικό Ίντερνετ Εγκατάσταση Starlink

Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων περνά κάθε μήνα εκατοντάδες gigabyte από τη γραμμή της, χωρίς να το σκέφτεται. Σχεδόν όλα φεύγουν σε βίντεο, στην τηλεόραση του σαλονιού και στα κινητά. Όποιος βάζει δορυφορικό ίντερνετ στο χωριό ή στο νησί θέλει να ξέρει πού πηγαίνουν αυτά τα gigabyte.

Τι τρώει πραγματικά δεδομένα σε ένα σπίτι;

Το βίντεο τρώει σχεδόν όλα τα δεδομένα ενός σπιτιού με δορυφορικό ίντερνετ. Η μουσική, η περιήγηση και τα μηνύματα μαζί δεν φτάνουν ούτε μια ταινία σε 4K.

Τα δεδομένα μετριούνται σε gigabyte, που γράφεται GB. Ένα GB είναι χίλια megabyte, δηλαδή χίλια MB. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο μεγέθη μπερδεύει τον κόσμο. Ένα τραγούδι ζυγίζει τρία ή τέσσερα MB. Μια ώρα σειράς στην τηλεόραση ζυγίζει δύο ή τρία GB, δηλαδή χίλιες φορές περισσότερο.

Το βάρος του βίντεο κρύβεται στην ποιότητα της εικόνας. Όσο πιο καθαρή είναι η εικόνα, τόσα περισσότερα δεδομένα στέλνονται κάθε δευτερόλεπτο. Σε οθόνη κινητού των έξι ιντσών η διαφορά δύσκολα ξεχωρίζει. Σε τηλεόραση 55 ιντσών ξεχωρίζει αμέσως. Έτσι η ίδια ταινία μπορεί να κοστίσει δύο GB ή επτά.

Ο πίνακας της καθημερινής χρήσης

Τα νούμερα παρακάτω είναι στρογγυλεμένα, αλλά κάνουν τη δουλειά τους σε έναν λογαριασμό στο χαρτί. Ισχύουν σε κάθε γραμμή, είτε έχετε οπτική ίνα είτε δορυφορικό ίντερνετ.

Δραστηριότητα Κατανάλωση Πώς μοιάζει στο σπίτι Ταινία ή σειρά σε HD 2–3 GB την ώρα Δύο επεισόδια μετά το φαγητό. Ταινία σε 4K 6–7 GB την ώρα Η ίδια ταινία στη μεγάλη τηλεόραση. Βιντεοκλήση δύο ατόμων 0,5–1 GB την ώρα Μια κουβέντα με την κόρη στο εξωτερικό. Μάθημα με ανοιχτή κάμερα περίπου 1 GB την ώρα Δύο ώρες φροντιστήριο από το σαλόνι. Μουσική από εφαρμογή 70–150 MB την ώρα Ραδιόφωνο στην κουζίνα όλο το πρωί. Περιήγηση και μηνύματα 100–300 MB την ώρα Ειδήσεις και σκρολάρισμα στο κινητό. Παιχνίδι που κατεβαίνει 30–150 GB μία φορά Ένας νέος τίτλος στην κονσόλα.

Δύο γραμμές του πίνακα δείχνουν όλη τη διαφορά. Η μουσική όλης της ημέρας χωράει σε ένα GB. Μία ώρα σε 4K θέλει επτά. Το σπίτι που βλέπει τηλεόραση τρεις ώρες τη μέρα παίζει σε άλλη κατηγορία από το σπίτι που ακούει ραδιόφωνο. Το ίδιο δορυφορικό ίντερνετ εξυπηρετεί και τα δύο, με τελείως άλλα νούμερα στον μήνα.

Γιατί το ανέβασμα μετράει λιγότερο

Στα περισσότερα σπίτια το κατέβασμα είναι δεκαπλάσιο από το ανέβασμα. Το ανέβασμα φουσκώνει σε τρεις περιπτώσεις: στις βιντεοκλήσεις, στα αντίγραφα φωτογραφιών και στις κάμερες. Το δορυφορικό ίντερνετ δίνει ανέβασμα ως περίπου 50 Mbps και καλύπτει τις τρεις μαζί. Ένα σπίτι χωρίς κάμερες σπάνια ανεβάζει πάνω από 20 GB τον μήνα.

Πόσα δεδομένα χρειάζεται μια τυπική οικογένεια τον μήνα;

Ένα σπίτι με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κινείται συνήθως από 300 ως 700 GB τον μήνα. Το νούμερο ανεβαίνει ή πέφτει με μία ρύθμιση στην τηλεόραση.

Ο λογαριασμός βγαίνει με απλή πρόσθεση. Τρεις ώρες τηλεόραση κάθε βράδυ σε HD κάνουν γύρω στα 240 GB τον μήνα. Δύο βιντεοκλήσεις την ημέρα για τη δουλειά προσθέτουν 30 GB. Τα κινητά με βίντεο και μηνύματα βάζουν άλλα 40 GB. Ένα παιχνίδι που κατεβαίνει μία φορά φορτώνει τον μήνα με 80 GB ακόμα.

Το σύνολο φτάνει κοντά στα 400 GB, χωρίς τίποτα ακραίο μέσα. Η ίδια οικογένεια με τηλεόραση σε 4K κάθε βράδυ ξεπερνά τα 700. Γι’ αυτό δύο γείτονες με το ίδιο δορυφορικό ίντερνετ βλέπουν τελείως διαφορετικά νούμερα στον μετρητή τους.

Τηλεόραση και σειρές: το μεγάλο κομμάτι, συνήθως πάνω από τη μισή κατανάλωση.

Κινητά με βίντεο: δεύτερα στη σειρά, κυρίως τα βράδια.

Τηλεργασία και μαθήματα: σταθερό βάρος τις καθημερινές.

Ενημερώσεις και αντίγραφα: κρυφό βάρος, χωρίς να πατήσει κανείς κουμπί.

Κάμερες και αισθητήρες: μικρά νούμερα, εκτός από το βίντεο.

Τι αλλάζει σε σπίτι με δύο κατοίκους και δορυφορικό ίντερνετ

Ένα ζευγάρι συνταξιούχων σε χωριό της Αρκαδίας μένει κάτω από 100 GB τον μήνα. Βλέπουν ειδήσεις από την κανονική τηλεόραση και μία ταινία τα βράδια. Μιλούν με τα εγγόνια σε βιντεοκλήση δύο φορές την εβδομάδα. Σε τέτοιο σπίτι το δορυφορικό ίντερνετ δουλεύει άνετα και ο μετρητής δεν ανεβαίνει ποτέ ψηλά.

Πότε το νούμερο ξεφεύγει

Η κατανάλωση εκτοξεύεται όταν μπουν μαζί τρία πράγματα: τηλεόραση σε 4K, δύο κονσόλες και κάμερες που ανεβάζουν συνεχώς. Τότε το σπίτι φτάνει και ξεπερνά το ένα terabyte, δηλαδή χίλια GB. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει αυτή τη χρήση, αλλά το σπίτι καλά θα κάνει να ξέρει το νούμερό του.

Πόσο μετράει η ταχύτητα στο ίδιο νούμερο

Η ταχύτητα και η κατανάλωση είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το δορυφορικό ίντερνετ δίνει συνήθως 50 ως 250 Mbps στο κατέβασμα. Με γρήγορη γραμμή το αρχείο κατεβαίνει πιο γρήγορα, αλλά τα GB μένουν τα ίδια. Μόνο η ποιότητα του βίντεο αλλάζει τα GB, όχι η ταχύτητα της γραμμής.

Γιατί το 4K κοστίζει τόσο περισσότερο από το HD;

Η εικόνα σε 4K έχει τέσσερις φορές περισσότερες κουκκίδες από την HD. Για να φτάσουν όλες στην οθόνη, η γραμμή στέλνει τριπλάσια ή τετραπλάσια δεδομένα κάθε δευτερόλεπτο.

Κάθε εικόνα στην οθόνη φτιάχνεται από μικρές κουκκίδες. Η HD εικόνα έχει περίπου δύο εκατομμύρια, η 4K πάνω από οκτώ. Η εφαρμογή στέλνει τριάντα τέτοιες εικόνες το δευτερόλεπτο. Οκτώ εκατομμύρια κουκκίδες, τριάντα φορές ανά δευτερόλεπτο, θέλουν χώρο. Εκεί φεύγουν τα GB που βλέπετε στον μετρητή.

Ο όρος που μετράει αυτή τη ροή λέγεται ρυθμός δεδομένων. Είναι τα δεδομένα που στέλνονται κάθε δευτερόλεπτο και μετριέται σε Mbps. Μια σειρά σε HD ζητά γύρω στα 5 Mbps. Η ίδια σειρά σε 4K ζητά 15 ως 25 Mbps. Το δορυφορικό ίντερνετ καλύπτει και τα δύο με άνεση, αφού ξεκινά από 50 Mbps.

Πότε η διαφορά φαίνεται στην τηλεόραση

Η διαφορά εξαρτάται από δύο πράγματα: το μέγεθος της οθόνης και την απόσταση του καναπέ. Σε τηλεόραση 65 ιντσών, από δύο μέτρα, το 4K ξεχωρίζει καθαρά. Σε οθόνη 32 ιντσών, από τέσσερα μέτρα, κανένα μάτι δεν πιάνει τη διαφορά. Ο μετρητής γράφει τα ίδια GB και στις δύο περιπτώσεις. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ, η ρύθμιση της ποιότητας μετράει όσο το μέγεθος της οθόνης.

Ένα δεύτερο σημείο ξεφεύγει συχνά. Παλιές ταινίες και σειρές γυρίστηκαν σε HD και ανέβηκαν αργότερα σε 4K. Η εικόνα μεγάλωσε με επεξεργασία, χωρίς πραγματική λεπτομέρεια. Το δορυφορικό ίντερνετ στέλνει τριπλάσια δεδομένα, η εικόνα όμως μένει ίδια στα μάτια σας.

Πού δεν αξίζει καθόλου το 4K

Στο κινητό και στο τάμπλετ, η ψηλή ποιότητα πάει χαμένη. Η οθόνη είναι μικρή και το μάτι δεν προλαβαίνει τη λεπτομέρεια. Ένα παιδί που βλέπει βίντεο στο τάμπλετ μπορεί να κάψει 7 GB την ώρα για το τίποτα. Η ίδια ώρα σε μέτρια ποιότητα κλείνει με 700 MB. Η αλλαγή αυτή γλιτώνει 6 GB κάθε απόγευμα από το δορυφορικό ίντερνετ του σπιτιού.

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Τι γίνεται με τον αθλητικό αγώνα

Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι η πιο βαριά περίπτωση. Η εικόνα αλλάζει συνεχώς, η κάμερα τρέχει με τους παίκτες και η συμπίεση δυσκολεύει. Ένας αγώνας δύο ωρών σε ψηλή ποιότητα φτάνει τα 14 GB. Μια ταινία με στατικά πλάνα, στην ίδια ρύθμιση, μένει πιο κάτω. Ένα βράδυ με δύο αγώνες ζητά από το δορυφορικό ίντερνετ γύρω στα 25 GB.

Πώς αλλάζει η εικόνα με μια ρύθμιση ποιότητας;

Μέσα σε κάθε εφαρμογή βίντεο υπάρχει μια ρύθμιση ποιότητας. Από αυτόματη σε μέτρια, η κατανάλωση πέφτει στο μισό ή και πιο κάτω, χωρίς να χαλάσει η βραδιά.

Οι εφαρμογές ξεκινούν στην επιλογή «Αυτόματη». Στην πράξη αυτό σημαίνει την καλύτερη ποιότητα που σηκώνει η γραμμή. Με γρήγορη σύνδεση, η εφαρμογή ανεβάζει μόνη της την ποιότητα στα ύψη. Σε γρήγορο δορυφορικό ίντερνετ ο μετρητής τρέχει, χωρίς να αλλάξει καμία συνήθεια στο σπίτι.

Η ρύθμιση βρίσκεται στις επιλογές του λογαριασμού ή της συσκευής. Σε κάποιες πλατφόρμες ορίζεται ανά προφίλ, σε άλλες ανά τηλεόραση και κινητό. Η επιλογή «μέτρια» κρατά καθαρή εικόνα για τηλεόραση μεσαίου μεγέθους. Η επιλογή «χαμηλή» βολεύει στα κινητά και στα παιδικά βίντεο.

Τι γλιτώνει μια οικογένεια στην πράξη

Μια οικογένεια στα Τρίκαλα έβλεπε τρεις ώρες τηλεόραση το βράδυ σε αυτόματη ποιότητα. Ο μετρητής έδειχνε κοντά στα 600 GB τον μήνα. Με αλλαγή σε μέτρια ποιότητα στο προφίλ της τηλεόρασης, ο μήνας έκλεισε στα 280. Η συνήθεια του σπιτιού έμεινε ίδια και το δορυφορικό ίντερνετ βρήκε χώρο για τα υπόλοιπα.

Αυτόματη ποιότητα: 6–7 GB την ώρα στη μεγάλη οθόνη.

Ψηλή ποιότητα με όριο: 3 GB την ώρα περίπου.

Μέτρια ποιότητα: 0,7–1 GB την ώρα.

Χαμηλή ποιότητα: κάτω από 0,3 GB την ώρα.

Μόνο ήχος σε βίντεο μουσικής: λίγα MB την ώρα.

Ποιος ρυθμίζει τι μέσα στο σπίτι

Η λογική θέλει ρύθμιση ανά οθόνη, όχι ένα όριο για όλους. Η τηλεόραση του σαλονιού μένει ψηλά, γιατί εκεί η εικόνα μετράει. Τα τάμπλετ των παιδιών πάνε στη μέτρια και κανείς δεν παραπονιέται. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ, αυτή η μικρή δουλειά γίνεται μία φορά και κρατά μήνες.

Τι δείχνει ο μετρητής μετά την αλλαγή

Η αλλαγή φαίνεται στα νούμερα μέσα σε τρεις ημέρες. Αξίζει να σημειώσετε τον μετρητή πριν την αλλαγή και τρεις ημέρες μετά. Η διαφορά βγαίνει με αφαίρεση και δείχνει τι γλίτωσε το σπίτι. Έτσι μαθαίνετε το δικό σας δορυφορικό ίντερνετ με δικά σας νούμερα.

Πόσα δεδομένα θέλει η τηλεργασία;

Μια κανονική μέρα από το σπίτι τελειώνει με 3 ως 6 GB. Οι βιντεοκλήσεις κρατούν το μεγαλύτερο μέρος, τα αρχεία και ο κοινός φάκελος τα υπόλοιπα.

Η τηλεργασία ακούγεται βαριά και δεν είναι. Τρεις ώρες σε κλήσεις με ανοιχτή κάμερα κάνουν γύρω στα 3 GB. Το γραπτό, τα μέιλ και τα έγγραφα μαζί δεν φτάνουν τα 200 MB. Ένας υπάλληλος που δουλεύει πέντε μέρες την εβδομάδα κλείνει τον μήνα κοντά στα 80 GB.

Η βιντεοκλήση έχει μια ιδιαιτερότητα. Κατεβάζει και ανεβάζει ταυτόχρονα, γιατί βλέπετε τους άλλους και σας βλέπουν. Το ανέβασμα κινείται κοντά στο ένα Mbps για καθαρή εικόνα. Το δορυφορικό ίντερνετ φτάνει περίπου στα 50 Mbps στο ανέβασμα, οπότε δύο κλήσεις μαζί περνούν χωρίς τρίξιμο.

Τι προσθέτει η κοινή οθόνη

Η κοινή οθόνη κοστίζει λιγότερο από όσο φοβάται ο κόσμος. Ένα έγγραφο ή ένα λογιστικό φύλλο αλλάζει αργά και στέλνεται με λίγα δεδομένα. Τα νούμερα ανεβαίνουν όταν δείχνετε βίντεο μέσα από την κλήση. Τότε η εικόνα κινείται συνεχώς και η κατανάλωση διπλασιάζεται για όση ώρα παίζει. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει άνετα μια τέτοια κλήση, ακόμα και με βίντεο μέσα.

Οι φάκελοι που συγχρονίζονται μόνοι τους

Οι κοινοί φάκελοι στο cloud δουλεύουν στο παρασκήνιο. Κάθε φορά που κάποιος συνάδελφος αλλάζει ένα αρχείο, το αντίγραφο κατεβαίνει στον υπολογιστή σας. Ένας φάκελος με σχέδια και παρουσιάσεις μπορεί να μετακινήσει 5 GB μέσα σε μια εβδομάδα. Στα κείμενα και στα υπολογιστικά φύλλα, το ίδιο νούμερο μένει κάτω από 500 MB. Σε γραμμή με δορυφορικό ίντερνετ τα αντίγραφα περνούν αθόρυβα, χωρίς να τα προσέξει κανείς.

Τι αλλάζει το VPN

Το VPN είναι μια κλειδωμένη σήραγγα ως το δίκτυο της εταιρείας. Προσθέτει γύρω στο δέκα τοις εκατό στα δεδομένα, γιατί κάθε πακέτο ταξιδεύει με επιπλέον συσκευασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η καθυστέρηση. Καθυστέρηση είναι η αναμονή ανάμεσα στο πάτημα του πληκτρολογίου και στην απάντηση από την άλλη άκρη. Στο δορυφορικό ίντερνετ μετριέται σε 20 ως 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η παλιά δορυφορική σύνδεση ξεπερνούσε τα 600 χιλιοστά και έκανε κάθε κλήση κουραστική. Η διαφορά κρύβεται στο ύψος. Οι δορυφόροι του Starlink πετούν χαμηλά, γύρω στα 550 χιλιόμετρα, σε αυτό που λέγεται χαμηλή τροχιά ή LEO. Οι παλιοί κάθονταν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ψηλότερα και το σήμα αργούσε αισθητά. Γι’ αυτό το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει πλέον κανονικές συσκέψεις με ανοιχτή κάμερα.

Πόσα σηκώνει ένα σπίτι με δύο εργαζόμενους

Ένα ζευγάρι μηχανικών μετακόμισε σε χωριό της Εύβοιας και δουλεύει από εκεί. Έχουν κλήσεις τέσσερις ώρες τη μέρα ο καθένας, συχνά τις ίδιες ώρες. Ο μήνας τους κλείνει κοντά στα 160 GB μόνο από τη δουλειά. Το δορυφορικό ίντερνετ τους αφήνει αρκετό χώρο και για τη βραδινή τηλεόραση.

Τι ζητά ένα παιδί που παρακολουθεί μάθημα από το σπίτι;

Ένα παιδί στο διαδικτυακό μάθημα καταναλώνει γύρω στο ένα GB την ώρα. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ μετράει η σταθερότητα, γιατί η φωνή δεν σηκώνει κοψίματα.

Η πλατφόρμα του σχολείου στέλνει τον καθηγητή σε μικρό παράθυρο. Η εικόνα δεν είναι βαριά και ένα τετράωρο κλείνει με 3 ως 4 GB. Το νούμερο ανεβαίνει όταν ανοίξουν όλες οι κάμερες της τάξης. Με είκοσι παιδιά στην οθόνη, η ώρα φτάνει τα 2 GB.

Η σταθερότητα μετράει πιο πολύ από την ταχύτητα. Ένα μάθημα θέλει 3 ως 5 Mbps και τίποτα παραπάνω. Το δορυφορικό ίντερνετ δίνει δεκαπλάσια ταχύτητα από όση ζητά η πλατφόρμα. Μία διακοπή δέκα δευτερολέπτων όμως χάνει μια ολόκληρη εξήγηση. Το πιάτο θέλει καθαρή θέα στον ουρανό, γιατί δέντρα και καμινάδες φέρνουν τέτοια κοψίματα.

Τι κατεβάζει το σχολείο εκτός μαθήματος

Οι εργασίες και οι ασκήσεις ζυγίζουν ελάχιστα. Ένα παιδί κατεβάζει φυλλάδια, ανεβάζει φωτογραφίες τετραδίου και βλέπει κανένα βίντεο εξήγησης. Όλα μαζί δεν περνούν τα 5 GB τον μήνα. Η ώρα του διαλείμματος με βίντεο στο κινητό κοστίζει πολλαπλάσια από το μάθημα. Για όλη αυτή τη χρήση, το δορυφορικό ίντερνετ δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση.

Πώς στήνεται η γωνιά του μαθήματος

Θέση κοντά στον δρομολογητή, ώστε το Wi-Fi να φτάνει δυνατό.

Καλώδιο δικτύου στον υπολογιστή, όπου υπάρχει η δυνατότητα.

Ακουστικά με μικρόφωνο, για καθαρή φωνή χωρίς ηχώ.

Παύση στα αντίγραφα και στις ενημερώσεις την ώρα του μαθήματος.

Δεύτερη συσκευή κλειστή, αν δεν τη ζητά ο καθηγητής.

Δύο παιδιά, δύο μαθήματα, ίδια ώρα

Δύο αδέρφια με μάθημα το ίδιο απόγευμα ζητούν γύρω στα 8 Mbps μαζί. Το νούμερο αυτό είναι μικρό για το δορυφορικό ίντερνετ, ακόμα και στις ώρες αιχμής. Η τηλεόραση στο σαλόνι μπορεί να παίζει ταυτόχρονα χωρίς πρόβλημα. Το μόνο που χαλά την εικόνα είναι ένα παιχνίδι που κατεβαίνει εκείνη την ώρα.

Ποια προγράμματα κατεβάζουν χωρίς να τα βλέπετε;

Οι ενημερώσεις, τα αντίγραφα φωτογραφιών και τα μπαλώματα των παιχνιδιών δουλεύουν μόνα τους. Σε ένα σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ και δέκα συσκευές μαζεύουν 50 ως 150 GB τον μήνα.

Το κρυφό κομμάτι της κατανάλωσης εκπλήσσει όποιον κοιτάξει τον μετρητή για πρώτη φορά. Κανείς δεν πάτησε κουμπί, κανείς δεν είδε ταινία, και όμως έφυγαν 10 GB μέσα στη νύχτα. Τα κατέβασαν τα τηλέφωνα, ο υπολογιστής, η τηλεόραση και η κονσόλα, το καθένα για τον λόγο του. Στο δορυφορικό ίντερνετ αυτά τα GB μετρούν όπως όλα τα άλλα.

Η μεγάλη ενημέρωση του κινητού ζυγίζει 3 ως 5 GB. Οι ενημερώσεις των εφαρμογών σε τέσσερα τηλέφωνα βάζουν άλλα 4 GB τον μήνα. Ο υπολογιστής κατεβάζει τα μηνιαία μπαλώματα ασφαλείας, γύρω στο ένα GB. Μια μεγάλη ενημέρωση του συστήματος φτάνει και τα 5 GB μονοκοπανιά.

Οι κονσόλες είναι η βαριά περίπτωση

Ένα παιχνίδι στην κονσόλα κατεβαίνει με 50 ως 150 GB. Το μπάλωμα μετά την πρώτη εβδομάδα ζητά άλλα 20 ως 30. Μια δημοφιλής διαδικτυακή σειρά παιχνιδιών βγάζει νέα σεζόν κάθε δύο μήνες, με 15 GB κάθε φορά. Δύο παιδιά με δύο κονσόλες διπλασιάζουν όλα αυτά τα νούμερα. Ένα τέτοιο κατέβασμα πιάνει μια βραδιά στο δορυφορικό ίντερνετ και τελειώνει.

Το ίδιο το παιχνίδι, όταν παίζεται, ζητά ελάχιστα. Μια ώρα διαδικτυακού παιχνιδιού κινείται στα 50 ως 100 MB. Το παιδί μπορεί να παίζει τρεις ώρες τη μέρα και να μη φανεί στον μετρητή. Όλο το βάρος μπαίνει στο κατέβασμα και στα μπαλώματα, όχι στο παιχνίδι.

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Τα αντίγραφα φωτογραφιών και βίντεο

Το τηλέφωνο ανεβάζει κάθε φωτογραφία στο cloud, συνήθως όταν πιάσει Wi-Fi. Μια φωτογραφία ζυγίζει 3 ως 5 MB και δεν φαίνεται πουθενά. Ένα λεπτό βίντεο σε 4K όμως ζυγίζει 300 ως 400 MB. Η γιορτή του παιδιού με δέκα λεπτά βίντεο ανεβαίνει σαν μια ολόκληρη ταινία.

Ένα οικογενειακό σπίτι με τέσσερα τηλέφωνα ανεβάζει 10 ως 20 GB τον μήνα σε φωτογραφίες και βίντεο. Το νούμερο ακούγεται μικρό, αλλά πιάνει ανέβασμα. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ αυτό το ανέβασμα χωράει άνετα, αρκεί να μην τρέχει την ώρα της βιντεοκλήσης.

Η τηλεόραση και οι μικρές συσκευές

Η έξυπνη τηλεόραση ενημερώνει τις εφαρμογές της μόνη της, με 1 ως 2 GB τον μήνα. Το ηχείο, η σκούπα και ο θερμοστάτης κατεβάζουν λογισμικό δύο ή τρεις φορές τον χρόνο. Κάθε τέτοια ενημέρωση μένει κάτω από 100 MB. Το άθροισμά τους είναι αμελητέο μπροστά σε μια κονσόλα. Το δορυφορικό ίντερνετ τα εξυπηρετεί όλα μαζί, χωρίς να φανούν στον μήνα.

Πώς τα βάζετε όλα σε πρόγραμμα;

Τα βαριά κατεβάσματα πηγαίνουν τη νύχτα και τα αντίγραφα σταματούν την ώρα των κλήσεων. Δύο ρυθμίσεις σε κάθε συσκευή αφήνουν το δορυφορικό ίντερνετ ελεύθερο στις ώρες αιχμής.

Το πρόγραμμα δεν σημαίνει στέρηση. Σημαίνει να μη συμπέσουν τέσσερα βαριά πράγματα στις οκτώ το βράδυ. Η κονσόλα ρυθμίζεται να κατεβάζει στις τρεις τα ξημερώματα. Ο υπολογιστής παίρνει τις ενημερώσεις του μετά τα μεσάνυχτα. Τα αντίγραφα φωτογραφιών τρέχουν όσο το σπίτι κοιμάται. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ, η σειρά των εργασιών μετράει όσο η ταχύτητα.

Ορίστε ώρες κατεβάσματος στην κονσόλα, μέσα από τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης. Βάλτε τις ενημερώσεις του υπολογιστή σε νυχτερινό παράθυρο. Αφήστε τα αντίγραφα φωτογραφιών να τρέχουν μόνο με φόρτιση και Wi-Fi. Σταματήστε τον συγχρονισμό του cloud πριν από μεγάλη βιντεοκλήση. Κλείστε την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο στις εφαρμογές των κινητών.

Τι σημαίνει σύνδεση με όριο

Στα Windows κάθε δίκτυο μπορεί να δηλωθεί ως σύνδεση με όριο. Με αυτή τη δήλωση ο υπολογιστής κρατά τις μεγάλες ενημερώσεις για αργότερα. Στο κινητό υπάρχει αντίστοιχη επιλογή για εφαρμογές και αντίγραφα. Δύο λεπτά δουλειά σε κάθε συσκευή γλιτώνουν δεκάδες GB μέσα στον μήνα. Η επιλογή φτιάχτηκε για τα κινητά δεδομένα και βολεύει και στο δορυφορικό ίντερνετ.

Ένα παράδειγμα από ορεινό σπίτι

Μια οικογένεια στο Μέτσοβο έβλεπε την εικόνα να παγώνει κάθε Παρασκευή βράδυ. Ο λόγος βρέθηκε στον μετρητή: η κονσόλα κατέβαζε τα μπαλώματα της εβδομάδας στις εννιά. Με αλλαγή της ώρας σε νυχτερινό παράθυρο, το πρόβλημα έφυγε. Το δορυφορικό ίντερνετ του σπιτιού δεν άλλαξε σε τίποτα, μόνο η σειρά των εργασιών.

Πότε δεν χρειάζεται πρόγραμμα

Ένα σπίτι με δύο κατοίκους και λίγες συσκευές δεν έχει λόγο να μπει σε τέτοια διαδικασία. Η γραμμή σηκώνει άνετα το βάρος και κανείς δεν βλέπει καθυστερήσεις. Το πρόγραμμα αξίζει σε σπίτια με κονσόλες, κάμερες και πέντε ή έξι οθόνες. Εκεί το δορυφορικό ίντερνετ δουλεύει καλύτερα με τα βαριά κατεβάσματα μοιρασμένα στο ημερονύκτιο.

Τι κάνουν οι κάμερες ασφαλείας στη γραμμή;

Μια κάμερα που ανεβάζει συνεχώς στο cloud περνά γύρω στα 20 GB την ημέρα από το δορυφορικό ίντερνετ. Η ίδια κάμερα με καταγραφή στην κίνηση μένει κάτω από 2 GB.

Οι κάμερες είναι το μόνο πράγμα στο σπίτι που δουλεύει εικοσιτέσσερις ώρες. Μια κάμερα σε ποιότητα HD στέλνει γύρω στα 2 Mbps. Αυτό βγάζει περίπου 900 MB την ώρα, δηλαδή 21 GB το ημερονύκτιο. Τρεις τέτοιες κάμερες στο στάβλο και στην αυλή ξεπερνούν τα 600 GB τον μήνα. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει το βάρος, αλλά ο μετρητής ανεβαίνει γρήγορα.

Το νούμερο τρομάζει, αλλά σχεδόν κανείς δεν χρειάζεται συνεχή καταγραφή στο cloud. Η επιλογή «καταγραφή στην κίνηση» στέλνει βίντεο μόνο όταν περάσει κάποιος. Σε αυλή με λίγη κίνηση, η κάμερα ανεβάζει δέκα ή δεκαπέντε λεπτά βίντεο τη μέρα. Το μηνιαίο νούμερο πέφτει από τα 600 GB στα 40.

Πόσο μετράει η ποιότητα της κάμερας

Οι κάμερες πουλιούνται σε HD και σε 2K ποιότητα. Η 2K κάμερα στέλνει διπλάσια δεδομένα από την HD. Για να διαβάσετε πινακίδα αυτοκινήτου, η ψηλή ποιότητα βοηθά πραγματικά. Για να δείτε αν μπήκε αλεπού στο κοτέτσι, η HD αρκεί και γλιτώνει το μισό ανέβασμα. Σε δορυφορικό ίντερνετ, η μεσαία ποιότητα είναι συνήθως η σωστή επιλογή.

Γιατί η τοπική εγγραφή αλλάζει τα πάντα

Οι κάμερες γράφουν και σε κάρτα μνήμης ή σε καταγραφικό μέσα στο σπίτι. Η εγγραφή στο σπίτι δεν περνά καθόλου από τη γραμμή. Η γραμμή μπαίνει στο παιχνίδι μόνο όταν ανοίξετε την εφαρμογή για να δείτε. Ένας δεκάλεπτος έλεγχος από το κινητό κοστίζει γύρω στα 150 MB. Έτσι από το δορυφορικό ίντερνετ περνούν μόνο τα λεπτά που κοιτάζετε εσείς.

Μια μονάδα με πρόβατα στα Γρεβενά έχει τέσσερις κάμερες και καταγραφικό στο γραφείο. Ο κτηνοτρόφος κοιτάζει τρεις φορές τη μέρα από το κινητό του. Ο μήνας κλείνει με 15 GB από τις κάμερες, όχι με εκατοντάδες. Το δορυφορικό ίντερνετ της μονάδας σηκώνει εύκολα αυτή τη χρήση.

Τι αλλάζει όταν φύγετε από το σπίτι

Η κατανάλωση των καμερών γυρίζει ανάποδα όσο λείπετε. Το σπίτι είναι άδειο, κανείς δεν βλέπει τηλεόραση και το ανέβασμα συνεχίζεται. Ένα εξοχικό κλειστό τον χειμώνα μπορεί να κάψει τα περισσότερα GB του μήνα μόνο με τις κάμερες. Ένα κλειστό σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ καταναλώνει τότε περισσότερα από ένα κατοικημένο. Αξίζει να δείτε τις ρυθμίσεις πριν κλειδώσετε την πόρτα για δύο μήνες.

Καταγραφή στην κίνηση αντί για συνεχή ροή προς το cloud.

Ζώνες ανίχνευσης στην πόρτα και στην αυλόπορτα, όχι στον δρόμο.

Ποιότητα HD στις κάμερες γενικής εποπτείας.

Τοπικό καταγραφικό για το αρχείο των ημερών.

Ειδοποιήσεις με φωτογραφία αντί για βίντεο, όπου αρκεί.

Πόσο ανέβασμα θέλουν τρεις κάμερες μαζί

Τρεις κάμερες HD που στέλνουν ταυτόχρονα ζητούν γύρω στα 6 Mbps ανέβασμα. Το δορυφορικό ίντερνετ δίνει ως περίπου 50 Mbps, οπότε ο χώρος φτάνει με περίσσεμα. Στα παλιά δορυφορικά συστήματα μια τέτοια εγκατάσταση ήταν αδύνατη. Η χαμηλή τροχιά των δορυφόρων έφερε και το ανέβασμα σε φυσιολογικά νούμερα.

Πόσο επηρεάζει το έξυπνο σπίτι;

Οι αισθητήρες και οι θερμοστάτες στέλνουν ελάχιστα δεδομένα στο δορυφορικό ίντερνετ, μετρημένα σε MB τον μήνα. Βάρος έχουν μόνο οι συσκευές με κάμερα και μικρόφωνο.

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας στέλνει ένα μικρό μήνυμα κάθε λίγα λεπτά. Όλα αυτά τα μηνύματα μαζί δεν φτάνουν ούτε 50 MB τον μήνα. Το ίδιο ισχύει για τους διακόπτες, τις πρίζες, τους αισθητήρες πόρτας και την άρδευση του κήπου. Δεκαπέντε τέτοιες συσκευές ζυγίζουν λιγότερο από μια ταινία.

Η εικόνα αλλάζει στο κουδούνι με κάμερα. Κάθε φορά που περνά κάποιος, το κουδούνι στέλνει ένα βίντεο δεκαπέντε δευτερολέπτων. Σε πολυκατοικία με κίνηση αυτό συμβαίνει ογδόντα φορές τη μέρα. Ο λογαριασμός φτάνει τα 3 ως 4 GB τον μήνα, όσο μια ώρα ταινίας. Στο δορυφορικό ίντερνετ αυτό φαίνεται στον μετρητή, αλλά δεν ενοχλεί κανέναν.

Τα έξυπνα ηχεία και η φωνή

Το ηχείο στέλνει στο διαδίκτυο μόνο την εντολή σας, δύο ή τρία δευτερόλεπτα ήχου. Η εντολή ζυγίζει λιγότερο από ένα MB. Το βάρος έρχεται από τη μουσική που θα παίξει μετά, 70 ως 150 MB την ώρα. Το ηχείο, δηλαδή, καταναλώνει όσο η μουσική που του ζητάτε.

Ποιος βάζει πίεση στις ώρες αιχμής

Οι έξυπνες συσκευές δεν πιέζουν τη γραμμή ούτε στις ώρες αιχμής. Στέλνουν λίγα δεδομένα και δεν περιμένουν γρήγορη απάντηση. Το βράδυ, στις εννιά, η πίεση έρχεται από τις οθόνες και μόνο. Σε σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ, οι αισθητήρες μπορούν να τριπλασιαστούν χωρίς να το δει κανείς στον μετρητή.

Τι αξίζει να μπει σε σπίτι εκτός πόλης

Σε απομακρυσμένο σπίτι, οι χρήσιμες συσκευές είναι λίγες και συγκεκριμένες. Ένας αισθητήρας νερού στο υπόγειο γλιτώνει μια πλημμύρα. Ένας θερμοστάτης ανοίγει τη θέρμανση δύο ώρες πριν φτάσετε. Μια κάμερα στην αυλόπορτα δείχνει ποιος χτύπησε. Το δορυφορικό ίντερνετ κρατά τα τρία αυτά συνδεδεμένα όλο τον χρόνο, με κόστος λίγα GB.

Τι σημαίνει πολιτική ορθής χρήσης και προτεραιότητα δεδομένων;

Η πολιτική ορθής χρήσης ορίζει πόσα γιγαμπάιτ του μήνα περνούν με πλήρη προτεραιότητα. Το δορυφορικό ίντερνετ δουλεύει και μετά από αυτά, όμως στις γεμάτες ώρες περιμένει τη σειρά του.

Η λέξη όριο τρομάζει τον κόσμο άδικα. Σε ένα σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ η σύνδεση δεν κλείνει στα μισά του μήνα. Αλλάζει μόνο η θέση σας στη σειρά εξυπηρέτησης. Όσο η περιοχή γύρω σας έχει λίγη κίνηση, δεν βλέπετε διαφορά. Στις δέκα το πρωί η ταχύτητα μένει η ίδια. Στις εννιά το βράδυ, με γεμάτο χωριό, η ταινία αργεί λίγο να ξεκινήσει.

Πώς μοιάζει η προτεραιότητα στην πράξη

Σκεφτείτε δύο σειρές στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ. Τα δεδομένα με προτεραιότητα μπαίνουν στη σειρά που τρέχει. Τα υπόλοιπα περνούν μόλις αδειάσει λίγο η ώρα. Σε ήσυχο απόγευμα οι δύο σειρές κινούνται το ίδιο γρήγορα. Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων στην Κορινθία το κατάλαβε μέσα στον Αύγουστο. Τον Νοέμβριο, με κλειστά τα μισά σπίτια, το δορυφορικό ίντερνετ έδινε σταθερά νούμερα όλη μέρα.

Τι αλλάζει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα

Το δορυφορικό ίντερνετ ενός μόνιμου σπιτιού έχει άλλο πακέτο από ένα τροχόσπιτο. Το πρόγραμμα κατοικίας δένεται σε μια διεύθυνση και έχει τον πιο λογικό μήνα. Το πρόγραμμα κινητής χρήσης, το Roam, μετακινείται μαζί σας σε άλλα μέρη. Τα επαγγελματικά πακέτα δίνουν περισσότερα δεδομένα με προτεραιότητα. Ένα κατάλυμα με δέκα επισκέπτες χρειάζεται αυτή την προτεραιότητα, ένα ζευγάρι στην Εύβοια όχι.

Τι δεν αλλάζει μετά το όριο

Η απόκριση της γραμμής μένει γρήγορη. Η καθυστέρηση δείχνει πόσο γρήγορα απαντά η σύνδεση σε ένα κλικ. Στο δορυφορικό ίντερνετ η τιμή αυτή μένει κάτω από σαράντα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι βιντεοκλήσεις και η περιήγηση σπάνια χαλάνε, ακόμη και μετά το όριο. Το μεγάλο κατέβασμα είναι εκείνο που αργεί. Ένα παιχνίδι των εβδομήντα γιγαμπάιτ θέλει τότε περισσότερες ώρες.

Πώς καταλαβαίνετε αν το δορυφορικό ίντερνετ σας φτάνει;

Το δορυφορικό ίντερνετ κρίνεται από τρία πράγματα: πόσα γιγαμπάιτ περάσατε, πόσες φορές κόλλησε κάτι σοβαρό και πόσες φορές περίμενε ο ένας τον άλλον.

Τα νούμερα των διαφημίσεων λένε λίγα για το σπίτι σας. Μετράει η καθημερινή εικόνα στο σαλόνι και στην κουζίνα. Η βραδινή ταινία που ξεκινά σε πέντε δευτερόλεπτα είναι καλό σημάδι. Το δορυφορικό ίντερνετ κρίνεται εκεί, όχι σε ένα τεστ ταχύτητας μέσα στο μεσημέρι.

Σημάδια ότι η γραμμή επαρκεί

Ξεκινούν οι ταινίες αμέσως, χωρίς θολή εικόνα στα πρώτα δευτερόλεπτα.

Κρατούν οι βιντεοκλήσεις καθαρή εικόνα για μια ολόκληρη ώρα.

Τελειώνουν τα κατεβάσματα μέσα στη νύχτα, χωρίς να τα προσέξει κανείς.

Ανεβάζουν οι κάμερες τα βίντεό τους και στις γεμάτες ώρες.

Σημάδια ότι θέλετε αλλαγή

Πέφτει η ποιότητα της εικόνας κάθε βράδυ την ίδια ώρα.

Παγώνει η οθόνη στη μέση κάθε δεύτερης βιντεοκλήσης.

Μένει μισό το κατέβασμα του παιχνιδιού μέχρι το πρωί.

Ζητάει ο ένας από τον άλλον να κλείσει την τηλεόραση.

Δεκατέσσερις γραμμές σε ένα χαρτί δίνουν καθαρή απάντηση. Τα παράπονα που πέφτουν όλα μετά τις οκτώ δείχνουν θέμα ώρας. Μια αλλαγή στο πρόγραμμα του σπιτιού αρκεί τότε. Τα παράπονα που είναι σκόρπια όλη μέρα δείχνουν θέμα όγκου. Το δορυφορικό ίντερνετ θέλει στην περίπτωση αυτή πακέτο με περισσότερα δεδομένα προτεραιότητας.

Δείτε περισσότερα: Εγκατάσταση Starlink Ελληνικό

Πώς μετράτε τι καταναλώνει το σπίτι σας;

Στο δορυφορικό ίντερνετ ο μετρητής βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή και δείχνει τον όγκο κάθε μέρας. Συνεχίστε με μια βδομάδα σημειώσεις και με χωριστή μέτρηση ανά συσκευή.

Το πρώτο νούμερο έρχεται από το κινητό σας. Η εφαρμογή του Starlink δείχνει πόσα γιγαμπάιτ πέρασαν χθες και πόσα από την αρχή του μήνα. Κοιτάξτε το κάθε Κυριακή βράδυ, πάντα την ίδια ώρα. Τέσσερα νούμερα στη σειρά δείχνουν αν ο μήνας τρέχει ήσυχα.

Τι βλέπετε μέσα στο ρούτερ

Το ρούτερ που συνοδεύει το δορυφορικό ίντερνετ μετρά όλη την κίνηση που περνά από πάνω του. Τα περισσότερα μοντέλα δείχνουν και χωριστό νούμερο για κάθε συσκευή. Μπείτε στη σελίδα διαχείρισης από τον υπολογιστή και βρείτε τη λίστα των συνδεδεμένων. Δίπλα σε κάθε όνομα υπάρχει ο όγκος της ημέρας. Οι συσκευές εμφανίζονται με περίεργα ονόματα, γι’ αυτό μετονομάστε τις μία μία.

Η δοκιμή της μίας συσκευής

Υπάρχει ένας απλός τρόπος για καθαρό νούμερο. Κλείστε το Wi-Fi σε όλα τα μηχανήματα εκτός από ένα. Δείτε μισή ώρα μια ταινία και σημειώστε τη διαφορά στον μετρητή. Διπλασιάστε τη διαφορά και έχετε το νούμερο της ώρας. Μια κυρία στη Λάρισα βρήκε έτσι ότι η τηλεόραση της κουζίνας έτρωγε τα μισά δεδομένα του σπιτιού.

Μια βδομάδα σημειώσεις

Γράψτε σε ένα χαρτί την ημέρα, τον μετρητή και τι έγινε στο σπίτι. Η γραμμή «Τρίτη, κατέβηκε παιχνίδι, δύο μαθήματα» λέει περισσότερα από κάθε γράφημα. Μετά από επτά γραμμές φαίνεται ποια μέρα ξεφεύγει. Οι μέρες με κατεβάσματα ξεχωρίζουν αμέσως από τις μέρες με απλή περιήγηση. Το δορυφορικό ίντερνετ δεν έχει μυστήρια, έχει μόνο μέρες με διαφορετική δουλειά.

Ποιες συσκευές εκπλήσσουν συνήθως;

Οι εκπλήξεις σπάνια είναι οι ταινίες. Είναι η τηλεόραση που μένει ανοιχτή, οι κάμερες που ανεβάζουν όλη νύχτα και τα αντίγραφα των φωτογραφιών μετά τις διακοπές.

Η τηλεόραση που παίζει σε άδειο σαλόνι

Η αυτόματη συνέχεια ανοίγει το επόμενο επεισόδιο χωρίς να της το ζητήσει κανείς. Το σπίτι κοιμάται και η ροή τρέχει ως το πρωί. Έξι ώρες ροής σε υψηλή ποιότητα βαραίνουν το δορυφορικό ίντερνετ όσο δύο ταινίες. Το ίδιο κάνει και η οθόνη αναμονής που δείχνει φωτογραφίες από το δίκτυο. Κλείστε και τα δύο από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

Οι κάμερες και το νυχτερινό ανέβασμα

Μια κάμερα στην αυλή στέλνει βίντεο κάθε φορά που κινείται κάτι μπροστά της. Ένα κλαδί στον αέρα αρκεί για να ξεκινήσει η εγγραφή. Σε ένα χωριό της Αρκαδίας δύο κάμερες ανέβαζαν κάθε νύχτα για ώρες. Η ρύθμιση της ευαισθησίας έλυσε το θέμα μέσα σε δέκα λεπτά. Το δορυφορικό ίντερνετ σήκωσε ύστερα άνετα και τις δύο κάμερες.

Τα αντίγραφα μετά τις διακοπές

Δύο κινητά γυρίζουν από το νησί με χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο. Η εφαρμογή του cloud ξεκινά το ανέβασμα μόλις πιάσει το Wi-Fi του σπιτιού. Cloud λέμε τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στο ίντερνετ και όχι στη συσκευή. Το ανέβασμα κρατά μέρες και πιάνει τη γραμμή σε κάθε ώρα. Βάλτε το να δουλεύει τη νύχτα και το δορυφορικό ίντερνετ μένει ελεύθερο το βράδυ.

Οι ενημερώσεις που δεν ζήτησε κανείς

Κατεβάζει η κονσόλα ενημερώσεις παιχνιδιών σε κατάσταση αναμονής.

Κατεβάζει ο υπολογιστής μεγάλα πακέτα του συστήματος μία φορά τον μήνα.

Κατεβάζει η τηλεόραση νέο λογισμικό για τις εφαρμογές της.

Κατεβάζει το κινητό εφαρμογές που ανανεώνονται μόνες τους.

Τα νούμερα αυτά δεν είναι χαμένα δεδομένα. Οι ενημερώσεις κρατούν τις συσκευές ασφαλείς και τα παιχνίδια παιχτά. Η δική σας δουλειά είναι να τις στείλετε σε ώρα που δεν ενοχλεί. Το δορυφορικό ίντερνετ έχει άδειο δρόμο μετά τα μεσάνυχτα, και εκεί χωρούν όλα.

Η συσκευή που ξεχάστηκε ανοιχτή

Κάθε μηχάνημα που μένει συνδεδεμένο στο δορυφορικό ίντερνετ ζητά κάτι μέσα στη μέρα. Ένας παλιός υπολογιστής στο υπόγειο ψάχνει ενημερώσεις κάθε πρωί. Ένα τάμπλετ στο παιδικό δωμάτιο παίζει μουσική με βίντεο όλο το απόγευμα. Δείτε τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών μία φορά τον μήνα. Όποιο όνομα δεν αναγνωρίζετε, κλείστε του την πρόσβαση και περιμένετε παράπονα. Χωρίς παράπονα σε δύο μέρες, η συσκευή δεν χρειαζόταν τη γραμμή.

Ποιες ρυθμίσεις μειώνουν την κατανάλωση χωρίς θυσίες;

Το δορυφορικό ίντερνετ αντέχει περισσότερα με δύο απλές αλλαγές. Βάλτε όριο ποιότητας στις μικρές οθόνες και στείλτε τα μεγάλα κατεβάσματα στις ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Το σπίτι δεν χρειάζεται στερήσεις για να χωρέσει στον μήνα του. Χρειάζεται τάξη. Πέντε αλλαγές στις ρυθμίσεις φέρνουν αισθητή διαφορά στον όγκο. Καμία από αυτές δεν χαλάει τη βραδινή ταινία στη μεγάλη τηλεόραση. Το δορυφορικό ίντερνετ κερδίζει έτσι χώρο εκεί που τον θέλετε, στις ώρες αιχμής.

Βάλτε όριο ποιότητας στα κινητά και στα τάμπλετ, όχι στη μεγάλη τηλεόραση.

Στείλτε τις ενημερώσεις και τα παιχνίδια στις ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Σταματήστε τον συγχρονισμό του cloud όσο τρέχει μια βιντεοκλήση.

Κλείστε την αυτόματη συνέχεια και τις προεπισκοπήσεις στις εφαρμογές ροής.

Ρυθμίστε τις κάμερες να στέλνουν βίντεο μόνο με κίνηση.

Κατεβάστε μουσική και παιδικά επεισόδια μια φορά, για πολλές επαναλήψεις.

Όριο ποιότητας ανά συσκευή

Ένα κινητό έχει οθόνη έξι ιντσών στα τριάντα εκατοστά από το μάτι. Η υψηλή ανάλυση σε αυτή την οθόνη δεν φαίνεται με τίποτα. Κλειδώστε τη ροή στη μέση ποιότητα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Το ίδιο κάνει δουλειά και στο τάμπλετ της κουζίνας. Στο σπίτι με δορυφορικό ίντερνετ η μεγάλη τηλεόραση μένει ελεύθερη για το βράδυ.

Τα κατεβάσματα πάνε νύχτα

Οι κονσόλες και οι υπολογιστές έχουν δική τους ώρα για ενημερώσεις. Βάλτε τη ζώνη από τις δύο ως τις έξι το πρωί. Το παιχνίδι των εβδομήντα γιγαμπάιτ κατεβαίνει όσο το σπίτι κοιμάται. Η οικογένεια ξυπνά και βρίσκει τη δουλειά τελειωμένη. Το δορυφορικό ίντερνετ δουλεύει τότε με άδεια γραμμή και δίνει ό,τι έχει.

Παύση στον συγχρονισμό την ώρα της κλήσης

Ένας λογιστής στο Αγρίνιο έχανε εικόνα σε κάθε συνάντηση της Δευτέρας. Στο φόντο ανέβαιναν φάκελοι με σαρωμένα τιμολόγια. Η εφαρμογή του cloud έχει κουμπί παύσης για δύο ώρες. Ένα κλικ πριν την κλήση έλυσε το θέμα για πάντα. Η αποστολή είναι πιο δύσκολη από τη λήψη, γι’ αυτό η διαφορά φαίνεται αμέσως. Το δορυφορικό ίντερνετ δίνει τότε όλη την αποστολή στην κλήση.

Δείτε περισσότερα: Εγκατάσταση Starlink Δάφνη

Τι δεν αξίζει να πειράξετε;

Μην κυνηγάτε τα μικρά. Η περιήγηση, η μουσική και τα μηνύματα ζυγίζουν ελάχιστα στο δορυφορικό ίντερνετ, ενώ οι ενημερώσεις ασφαλείας μένουν πάντα ανέπαφες.

Υπάρχουν οικονομίες που κοστίζουν περισσότερο από όσο γλιτώνουν. Το κλείσιμο των ενημερώσεων αφήνει τις συσκευές εκτεθειμένες σε κινδύνους. Η πτώση της ποιότητας στις κλήσεις εργασίας χαλάει τη δουλειά για μηδαμινό κέρδος. Μια βιντεοκλήση μιας ώρας ζυγίζει όσο δέκα λεπτά ταινίας σε υψηλή ανάλυση.

Τα μικρά που δεν μετρούν

Ζυγίζει η περιήγηση σε ειδήσεις λιγότερο από ένα λεπτό βίντεο.

Ζυγίζει η μουσική μιας ολόκληρης μέρας όσο λίγα λεπτά ταινίας.

Ζυγίζουν τα μηνύματα και τα ηλεκτρονικά γράμματα σχεδόν τίποτα.

Ζυγίζουν οι χάρτες και οι καιρικές εφαρμογές ελάχιστα την ημέρα.

Τα όρια που φέρνουν γκρίνια

Το φράγμα στην πλατφόρμα του σχολείου δημιουργεί πρόβλημα μέσα στο μάθημα. Το κλείσιμο της κάμερας της αυλής αφήνει το σπίτι χωρίς μάτια. Η χειροκίνητη έγκριση σε κάθε ενημέρωση κουράζει όλη την οικογένεια. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει αυτά τα φορτία χωρίς δράμα. Κρατήστε την προσπάθειά σας στις τρεις συσκευές που τρώνε τα περισσότερα.

Ο κανόνας των δύο ωρών

Οι ώρες από τις επτά ως τις έντεκα το βράδυ κρίνουν τα παράπονα. Αφήστε αυτό το παράθυρο καθαρό για ταινίες, κλήσεις και μαθήματα. Σπρώξτε όλα τα υπόλοιπα μπροστά ή πίσω από αυτές τις ώρες. Το δορυφορικό ίντερνετ έχει τότε όλο τον χώρο για τη μεγάλη οθόνη. Μια μητέρα στα Τρίκαλα το έκανε και τα παράπονα σταμάτησαν σε μια βδομάδα.

Τι αλλάζει το καλοκαίρι σε εξοχικό γεμάτο κόσμο;

Ο όγκος ανεβαίνει επειδή οι οθόνες πολλαπλασιάζονται. Οκτώ άνθρωποι με δικά τους κινητά φέρνουν στο δορυφορικό ίντερνετ βραδινή αιχμή που ο χειμώνας δεν γνώρισε ποτέ.

Ένα εξοχικό στη Σκόπελο ζει δύο διαφορετικές ζωές. Από τον Οκτώβριο ως τον Μάιο μένουν δύο άνθρωποι και μία τηλεόραση. Τον Αύγουστο μπαίνουν παιδιά, ξαδέλφια και φίλοι με δεκαπέντε συσκευές. Το δορυφορικό ίντερνετ είναι το ίδιο, η χρήση όμως πενταπλασιάζεται. Η διαφορά δεν κρύβεται στην ταχύτητα αλλά στο πλήθος των ταυτόχρονων ροών.

Τι συμβαίνει στο σπίτι Χειμώνας με δύο κατοίκους Αύγουστος με οκτώ άτομα Οθόνες που παίζουν μαζί Μία τηλεόραση το βράδυ Τρεις ροές και δύο παιχνίδια Βραδινή αιχμή Δύο ώρες ταινία Πέντε ώρες συνεχούς κίνησης Ανέβασμα φωτογραφιών Λίγες λήψεις τη βδομάδα Εκατοντάδες λήψεις κάθε μέρα Κατεβάσματα παιχνιδιών Ένα τον μήνα Δύο ή τρία τη βδομάδα Αίτημα για προτεραιότητα Σπάνια χρειάζεται Βοηθά σε κάθε βράδυ

Οι επισκέπτες φέρνουν τις συνήθειές τους

Ο ανιψιός από την Αθήνα βλέπει σειρές στην ανώτερη ποιότητα. Ο φίλος του παίζει δικτυακά παιχνίδια μετά τα μεσάνυχτα. Η θεία ανεβάζει βίντεο της παραλίας σε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα. Κανείς δεν ρωτά για όρια, γιατί στο σπίτι τους δεν υπάρχουν. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει τρεις ροές μαζί με άνεση, όχι έξι. Μια κουβέντα στο τραπέζι της πρώτης μέρας λύνει τα μισά προβλήματα.

Πώς κρατιέται ήσυχο το βράδυ

Μοιράστε τις ώρες: παιχνίδια το πρωί, ταινίες το βράδυ.

Κατεβάστε τα επεισόδια των παιδιών από το μεσημέρι.

Κλειδώστε τη ροή των κινητών στη μέση ποιότητα για τη σεζόν.

Δώστε χωριστό δίκτυο στους επισκέπτες, με δικό του όνομα.

Ένα κατάλυμα με νοικιασμένα δωμάτια έχει το ίδιο θέμα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι τέσσερις οικογένειες στα δωμάτια αρχίζουν τις ταινίες στις δέκα. Το δορυφορικό ίντερνετ σηκώνει τη βραδιά πιο εύκολα με πακέτο προτεραιότητας. Οι ετικέτες με το όνομα του δικτύου στα δωμάτια γλιτώνουν δέκα τηλεφωνήματα την εβδομάδα.

Από τι εξαρτάται το κόστος σε ένα σπίτι με μεγάλη χρήση;

Τρία πράγματα ορίζουν τον λογαριασμό για το δορυφορικό ίντερνετ: η μία αγορά του εξοπλισμού, η μηνιαία συνδρομή και η εγκατάσταση, που αλλάζει με τη στέγη.

Ο εξοπλισμός αγοράζεται μία φορά. Στο κουτί υπάρχει το πιάτο, το ρούτερ Wi-Fi, το τροφοδοτικό και τα καλώδια. Η συνδρομή πληρώνεται κάθε μήνα και αλλάζει με τον τύπο του προγράμματος. Το δορυφορικό ίντερνετ κατοικίας έχει τον πιο λογικό μήνα από τα πακέτα. Τα επαγγελματικά πακέτα κοστίζουν περισσότερο, επειδή δίνουν περισσότερα δεδομένα με προτεραιότητα.

Τι μετράει στην εγκατάσταση

Μετράει το σημείο της στέγης και η πρόσβαση σε αυτό.

Μετράει πόσα μέτρα καλωδίου θέλει η διαδρομή προς το ρούτερ.

Μετράει ο τύπος της βάσης, σε τοίχο, σε κεραμίδια ή σε ιστό.

Μετράει η δυσκολία των περασμάτων μέσα στο κτίριο.

Πού βλέπετε τα νούμερα

Τα ακριβή ποσά αλλάζουν και δεν έχει νόημα να τα απομνημονεύετε. Ο τιμοκατάλογος της εταιρείας βρίσκεται στο doriforikointernet.gr/timokatalogos/ και ανανεώνεται. Ένα τηλεφώνημα δίνει τιμή για τη συγκεκριμένη στέγη σας. Ζητήστε χωριστά το κόστος εξοπλισμού, το κόστος εργασίας και τη μηνιαία συνδρομή. Τρία καθαρά νούμερα συγκρίνονται εύκολα με τον μήνα της παλιάς σας γραμμής.

Η εποχική χρήση κοστίζει λιγότερο

Ένα σπίτι που ανοίγει τέσσερις μήνες τον χρόνο δεν θέλει στήριξη δώδεκα μηνών. Οι εποχικές επιχειρήσεις πληρώνουν τεχνική υποστήριξη μόνο για τους μήνες που λειτουργούν. Ο ιδιοκτήτης ενός εξοχικού μπορεί να ρωτήσει για ανάλογη ρύθμιση. Το δορυφορικό ίντερνετ μένει στη στέγη και περιμένει την επόμενη σεζόν.

Συχνές ερωτήσεις για τα δεδομένα και το δορυφορικό ίντερνετ

Οι ερωτήσεις που φτάνουν στην τεχνική υποστήριξη για το δορυφορικό ίντερνετ μοιάζουν μεταξύ τους. Παρακάτω υπάρχουν οι πιο συχνές, με σύντομες απαντήσεις από πραγματικά σπίτια.

Σταματά η σύνδεση μόλις τελειώσει το όριο;

Το δορυφορικό ίντερνετ συνεχίζει κανονικά. Χάνει μόνο την προτεραιότητά του στις γεμάτες ώρες της περιοχής. Το μεσημέρι και το πρωί η διαφορά συνήθως δεν φαίνεται. Το βράδυ μπορεί να αργήσει ένα μεγάλο κατέβασμα.

Πόσο βαραίνει μια βραδιά με δύο ταινίες;

Δύο ταινίες σε υψηλή ανάλυση ζυγίζουν όσο μία ολόκληρη μέρα περιήγησης. Η ίδια βραδιά στη μέση ποιότητα ζυγίζει κάτω από το μισό. Η επιλογή ανάλυσης κρίνει τον μήνα περισσότερο από τον αριθμό των ταινιών.

Μετρά το ανέβασμα όσο και το κατέβασμα;

Ο μετρητής αθροίζει και τα δύο. Τα νοικοκυριά κατεβάζουν πολλαπλάσια από όσα ανεβάζουν. Το ανέβασμα βαραίνει σε σπίτια με κάμερες, με αντίγραφα φωτογραφιών ή με δουλειά που στέλνει βίντεο.

Χρειάζεται να κλείνω το ρούτερ τη νύχτα;

Δεν χρειάζεται, και συνήθως βλάπτει. Οι νυχτερινές ώρες είναι η καλύτερη στιγμή για ενημερώσεις και αντίγραφα. Ένα κλειστό ρούτερ σπρώχνει αυτές τις δουλειές στο απόγευμα, όταν το σπίτι θέλει τη γραμμή.

Αλλάζει η κατανάλωση με δυνατή βροχή;

Ο όγκος μένει ο ίδιος. Η έντονη βροχή ή το χιόνι μπορούν να ρίξουν την ταχύτητα για λίγα λεπτά. Οι εφαρμογές ροής κατεβάζουν τότε χαμηλότερη ανάλυση, άρα το νούμερο του μήνα πέφτει λίγο.

Βλέπω πόσα δεδομένα έφαγε κάθε παιδί;

Η εφαρμογή της σύνδεσης δείχνει το σύνολο του σπιτιού. Το ρούτερ δείχνει νούμερο ανά συσκευή, εφόσον έχετε δώσει κατανοητά ονόματα. Αυτός ο πίνακας λύνει τις διαφωνίες μέσα σε δύο λεπτά.

Φτάνει ένα πακέτο κατοικίας για τηλεργασία;

Το δορυφορικό ίντερνετ κατοικίας φτάνει άνετα για ένα ή δύο άτομα που δουλεύουν από το σπίτι. Οι κλήσεις και οι φάκελοι του cloud ζυγίζουν λιγότερο από τη βραδινή ψυχαγωγία. Σπίτι με πέντε εργαζόμενους και κάμερες θέλει κουβέντα για πακέτο προτεραιότητας.

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Ποιοι στήνουν το δορυφορικό ίντερνετ στο σπίτι σας;

Η ομάδα της doriforikointernet.gr έχει έδρα στην Αθήνα και πιστοποιημένους τεχνικούς με πείρα σε δορυφορικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Τα συνεργεία δουλεύουν σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία αναλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και υποστήριξη του Starlink. Έχουν ολοκληρωθεί πάνω από τριακόσια πενήντα σημεία εγκατάστασης σε ηπειρωτική χώρα και νησιά. Οι τεχνικοί πηγαίνουν σε πόλεις, σε ορεινά χωριά και σε απομακρυσμένα σημεία. Η τοποθέτηση κρατά συνήθως μία με δύο ώρες στο σημείο. Το ραντεβού κλείνει μέσα σε δύο ως τέσσερις εργάσιμες μέρες από την παραγγελία.

Για τα νησιά και τα δύσκολα σημεία υπάρχει και δεύτερη λύση. Το κιτ πηγαίνει με μεταφορική εταιρεία και το στήσιμο γίνεται στο τηλέφωνο, βήμα βήμα. Για τροχόσπιτα και σκάφη χρησιμοποιούνται τρίποδες ή φορητές βάσεις. Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παίρνουν σχέδιο κάλυψης Wi-Fi με ετικέτες, κωδικούς QR και καρτάκια για τους επισκέπτες.

Το συνεργείο έχει βάση στην Καυκάσου 20, στην Αθήνα. Για ραντεβού υπάρχει το τηλέφωνο 213 090 5808. Ο κατάλογος με τις τιμές ανανεώνεται στο doriforikointernet.gr/timokatalogos/. Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να περιγράψετε τη στέγη σας και τη χρήση του σπιτιού. Η απάντηση έρχεται με συγκεκριμένη πρόταση για το δικό σας δορυφορικό ίντερνετ.

Περιλαμβάνει την προμήθεια του επίσημου κιτ, με καθοδήγηση στην επιλογή.

Περιλαμβάνει επιλογή σημείου χωρίς εμπόδια και σκιάσεις από δέντρα ή καμινάδες.

Περιλαμβάνει βάση στον τοίχο, στα κεραμίδια ή σε ιστό, με τα τρυπήματα που χρειάζονται.

Περιλαμβάνει ρύθμιση του ρούτερ και σύνδεση των συσκευών του σπιτιού.

Περιλαμβάνει έλεγχο ταχύτητας και σταθερότητας πριν φύγει το συνεργείο.

Περιλαμβάνει σύντομη εκπαίδευση στην εφαρμογή του Starlink.

Περιλαμβάνει τηλεφωνική και επιτόπια υποστήριξη, μετακόμιση του πιάτου και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης κατόπιν αιτήματος.

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