1 Μήνας SEO Δωρεάν! Με την αγορά τρίμηνου πακέτου SEO!

Η ιστοσελίδα σου είναι αόρατη στη Google; Φτιάξ’ το — ο 1ος μήνας είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση:

Πόσους πελάτες έχασες τον τελευταίο μήνα, επειδή η ιστοσελίδα σου δεν εμφανίζεται στη Google;

Αν η απάντηση είναι “δεν ξέρω”… τότε μάλλον είναι περισσότεροι απ’ όσους φαντάζεσαι.

Το 92% των ανθρώπων δεν πάνε ποτέ στη 2η σελίδα της Google. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είσαι στην πρώτη σελίδα, είναι σαν να μην υπάρχεις. Έχεις site, πλήρωσες για κατασκευή, ίσως και για διαφήμιση — αλλά οι πελάτες πάνε στον ανταγωνιστή σου που βγαίνει πρώτος.

Αυτό αλλάζει σήμερα.

Είμαι ο Γιάννης Διβράμης και η ομάδα μου στη Divramis SEO Agency βοηθάει μικρές επιχειρήσεις να ανεβούν στις πρώτες θέσεις της Google — με αποδεδειγμένα αποτελέσματα (αύξηση επισκεψιμότητας έως και 1200%).

Τι σου προσφέρω:

Με την αγορά ενός τρίμηνου πακέτου SEO, κερδίζεις 1 ολόκληρο μήνα SEO εντελώς δωρεάν.

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει:

Επαγγελματικά άρθρα (1.500-4.000 λέξεις) βελτιστοποιημένα για τη Google

100 backlinks ανά άρθρο + 100 backlinks στην ιστοσελίδα σου

10-20 στοχευμένες λέξεις-κλειδιά

Ανάλυση ανταγωνισμού

Έξτρα SEO Bonus

Τα πακέτα ξεκινούν από 1.499€ (εφάπαξ για 3+1 μήνες) — δηλαδή λιγότερο από 375€/μήνα για να αρχίσεις να παίρνεις πραγματικούς πελάτες από τη Google.

Γιατί πρέπει να ενεργήσεις ΤΩΡΑ:

Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για τους 10 πρώτους. Δεν είναι marketing trick — απλά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα πάνω από 10 πελάτες με τον ίδιο βαθμό ποιότητας.

Κάθε μέρα που περνάει χωρίς SEO, ο ανταγωνιστής σου παίρνει τους πελάτες που έπρεπε να ήταν δικοί σου.

📞 Κάλεσέ με τώρα στο 6972-364-387 ή απάντησε σε αυτό το email, και ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να βάλουμε την επιχείρησή σου στην πρώτη σελίδα της Google.

Δεν χάνεις τίποτα. Κερδίζεις πελάτες.

Γιάννης Διβράμης

Divramis SEO Agency

Ποια είναι τα SEO Πακέτα;

Δυσκολεύεστε να βγείτε στις πρώτες θέσεις της Google και να βρείτε νέους πελάτες;

Έχετε ιστοσελίδα και δεν σας φέρνει τίποτα σε αναζητήσεις;

Τότε θα πρέπει να κάνετε SEO γιατί από μόνο του το site σας δεν αρκεί, όταν δεν το βλέπει κανένας!

Με την αγορά κάθε τρίμηνου SEO πακέτου, κερδίζεται 1 μήνα SEO δωρεάν!

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με ανάλυση ανταγωνισμού!

SEO Starter 3 Μήνες συν 1 δώρο! SEO Pro 3 Μήνες συν 1 δώρο! SEO Expert 3 Μήνες συν 1 δώρο! 10 άρθρα σε ενημερωτικά blogs με 1500 έως 4000 λέξεις μοναδικό SEO optimized περιεχόμενο, Tier1 20 άρθρα σε ενημερωτικά blogs με 1500 έως 4000 λέξεις μοναδικό SEO optimized περιεχόμενο, Tier1 50 άρθρα σε ενημερωτικά blogs με 1500 έως 4000 λέξεις μοναδικό SEO optimized περιεχόμενο, Tier1 100 Backlinks Tier 2 σε κάθε άρθρο 100 Backlinks Tier 2 σε κάθε άρθρο 100 Backlinks Tier 2 σε κάθε άρθρο 100 Backlinks στην σελίδα προορισμού 100 Backlinks στην σελίδα προορισμού 100 Backlinks στην σελίδα προορισμού 10-20 λέξεις κλειδιά 10-20 λέξεις κλειδιά 10-20 λέξεις κλειδιά Συν έξτρα SEO Bonus! Συν έξτρα SEO Bonus! Συν έξτρα SEO Bonus! 1499€ Εφάπαξ 2999€ Εφάπαξ 5999€ Εφάπαξ

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Ισχύει για περιορισμένο αριθμό πακέτων, και θα εξυπηρετηθούν μόνο οι 10 πρώτοι. Προλάβετε και καλέστε μας τώρα στο τηλέφωνο, WhatsApp και Viber!

Τι αποτελέσματα να περιμένω από το 3μηνο συν ένας μήνας δώρο SEO;

162% αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας!

Αύξηση 36% οργανικής επισκεψιμότητας και 42% στις οργανικές εμφανίσεις!

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Οι 3 πρώτοι έχουν το 70% της κίνησης και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα.

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Γιατί οι ιστοσελίδες αποτυγχάνουν στη Google;

Ποιοι είναι οι 4 βασικοί λόγοι;

1 Δεν κάνουν τα σωστά πράγματα

2 Δεν το κάνουν για αρκετό καιρό

3 Δεν το κάνουν με σωστό προυπολογισμό

4 Αλλάζουν συνέχεια στρατηγική πριν έρθουν τα αποτελέσματα

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