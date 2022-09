Ξεκινά το πρόγραμμα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης

Η DEMO ABEE ξεκινά για μία ακόμη χρονιά το πρόγραμμα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης για αριστούχους νέους και νέες επιστήμονες έως 29 ετών. Η έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον 5ο κύκλο του Start Your Journey, του Προγράμματος Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης θα διαρκέσει από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου 2022. Μέσω του προγράμματος Start Your Journey, η DEMO επιβεβαιώνει τον στρατηγικό προσανατολισμό της να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου και της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, δίνοντας κίνητρα και ευκαιρίες στο εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας και ενισχύοντας τις σχέσεις της με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Ως εκ τούτου, το Start Your Journey υλοποιείται με γνώμονα την ουσιαστική ένταξη των νέων επιστημόνων στον κλάδο και στην εταιρεία ιδίως στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού της πλάνου και η πλειονότητα των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για την Πρακτική Άσκηση, παρέμειναν στην DEMO και μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης άσκησης και συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία μέχρι και σήμερα.

Το πρόγραμμα Start Your Journey απευθύνεται σε Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων στις ειδικότητες Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Αυτοματισμού που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν στον κλάδο του φαρμάκου και περιλαμβάνει:

3 υποτροφίες με χρηματική ενίσχυση ανά ειδικότητα (€500, €1000, €2000) σε υποψήφιους που έχουν προγραμματίσει μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές για την εξειδίκευσή τους σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά ειδικότητα (έμμισθη πρακτική) δίνοντας την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να εξελιχθούν επιστημονικά και επαγγελματικά σε μία από τις κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από ένα πλάνο ανάπτυξης που θα επικεντρώνεται στην επαγγελματική τους εκπαίδευση και την ενεργή τους συμμετοχή σε projects και τις παραγωγικές μονάδες της DEMO. Οι νέοι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε υπερσύγχρονα εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας & Ανάπτυξης αλλά και στις διευθύνσεις Διασφάλισης Ποιότητας, Regulatory Affairs, Τεχνικής Υποστήριξης, Technology & Digital Transformation, Εταιρικής Διακυβέρνησης / Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο ειδικό τμήμα της σελίδας careers.demo.gr και μπορούν να αιτηθούν ταυτόχρονα για Πρακτική Άσκηση και Υποτροφία.