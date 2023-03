The Last Ronin, η σκοτεινή ιστορία θα γίνει video game

Η σκοτεινότερη ιστορία με θέμα τα Χελωνονιντζάκια θα μεταφερθεί σε video game από την Paramount Global, η οποία ανακοίνωσε επίσημα πως έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη του Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, χωρίς όμως να αποκαλύψει το χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του.

Το TMNT: The Last Ronin θα δανειστεί κάποια στοιχεία από το gameplay και την αφήγηση των παιχνιδιών God of War, με την υπόθεση να μας μεταφέρει στο μέλλον όπου έχει απομείνει ζωντανός μόνο ο Michelangelo για να αντιμετωπίσει την Foot Clan κραδαίνοντας και τα όπλα των αδερφών του. Ο Master Splinter έχει επίσης πεθάνει, ενώ ηγέτης της Foot Clan είναι ο εγγονός του Shredder και ο πλανήτης βρίσκεται σε τραγική κατάσταση λόγω της εκτεταμένης μόλυνσης.

Το παιχνίδι θα είναι single player, αλλά έχει μείνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μπορείς να παίξεις με τους άλλους χαρακτήρες σε διάφορα flashbacks. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο studio ανέλαβε την παραγωγή, όμως η Paramount Global επιβεβαίωσε ότι έχει επιλέξει μια πολύ δυνατή ομάδα με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη AAA τίτλων.

Για όσους δεν γνωρίζουν το κόμικ TMNT: The Last Ronin κυκλοφόρησε σε 5 τεύχη το 2020 και ακολούθησε μετά από δύο χρόνια η έκδοση The Lost Years.

