Ανδρουλάκης: «Αποχαιρετιστήρια» ομιλία στις Βρυξέλλες για το κράτος δικαίου

Τη δέσμευσή του να αγωνιστεί ώστε οι παράνομες υποκλοπές, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στις Βρυξέλλες, με θέμα το κράτος δικαίου στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μάλτα.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Ν. Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια του ΕΚ, έχει ως εξής:

«Με θλίβει που η τελευταία μου παρέμβαση στο ΕΚ γίνεται με θέμα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Όπως και η προκλητική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που απέφυγε να συναντήσει την επιτροπή ατομικών ελευθεριών, προσβάλοντας πάνω από όλα και πρώτα τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό δεσμεύομαι πως θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε οι παράνομες υποκλοπές, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση. Πιστεύω ότι το κράτος δικαίου είναι η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών.

My last speech in @Europarl_EN is on the rule of law in Greece, says @androulakisnick. It is crucial for people’s well-being.

Yet the Greek government is behaving against the interests of Greek people by trampling human rights, using spyware and politicising the judiciary. pic.twitter.com/DRmaUu29qF

— S&D Group (@TheProgressives) March 30, 2023