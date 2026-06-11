Site Speed & Page Experience: Ταχύτητα που Κατατάσσει

Το Egine έχει καταγράψει επανειλημμένα ένα μοτίβο σε sites που χάνουν θέσεις χωρίς εμφανή λόγο: η ταχύτητα φόρτωσης και τα σήματα Page Experience κρύβονται πίσω από κάθε δεύτερη πτώση κατάταξης. Ενώ οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ψάχνουν για λάθη στο on-page SEO ή στα backlinks, η Google έχει ξεκαθαρίσει ότι μια σελίδα που φορτώνει αργά ή αποτυγχάνει στους ελέγχους χρηστικότητας δεν θα βρίσκεται ποτέ στα κορυφαία αποτελέσματα — ανεξαρτήτως της ποιότητας του περιεχομένου της.

Αυτός ο οδηγός αναλύει ακριβώς τι μετράει η Google, πώς μετράτε εσείς την απόδοση του site σας, και ποια συγκεκριμένα βήματα μειώνουν τον χρόνο φόρτωσης και βελτιώνουν τα Core Web Vitals — με πρακτικά παραδείγματα, checklist και πίνακες αναφοράς.

Γιατί η Ταχύτητα Είναι Ranking Factor

Από τον Μάιο του Google Page Experience Update, η ταχύτητα δεν είναι απλώς «καλό να έχετε» — είναι επίσημος παράγοντας κατάταξης. Η Google αξιολογεί κάθε σελίδα με βάση τρεις βασικές μετρήσεις που ονομάζονται Core Web Vitals: LCP (Largest Contentful Paint), INP (Interaction to Next Paint) και CLS (Cumulative Layout Shift). Αν αυτές οι τιμές βρίσκονται στη «κόκκινη ζώνη», ακόμα και ένα άρθρο με εξαιρετικό περιεχόμενο χάνει έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές με ταχύτερα sites.

Η λογική πίσω από αυτό είναι απλή: η Google θέλει να ανταμείβει αποτελέσματα που προσφέρουν καλή εμπειρία στον χρήστη. Ένα site που φορτώνει σε 6 δευτερόλεπτα έχει ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate) κατά μέσο όρο 106% υψηλότερο από ένα site που φορτώνει σε 1 δευτερόλεπτο — αριθμοί που η Google μπορεί να μετράει άμεσα μέσω του Chrome User Experience Report (CrUX).

Τα Τρία Core Web Vitals Εξηγημένα

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε βελτιστοποίηση, πρέπει να κατανοείτε τι μετράει ακριβώς κάθε μετρική:

Μετρική Τι Μετράει Καλή Τιμή Χρειάζεται Βελτίωση Κακή Τιμή LCP Χρόνος εμφάνισης μεγαλύτερου στοιχείου < 2.5s 2.5s – 4s > 4s INP Καθυστέρηση απόκρισης σε αλληλεπιδράσεις < 200ms 200ms – 500ms > 500ms CLS Οπτική αστάθεια κατά τη φόρτωση < 0.1 0.1 – 0.25 > 0.25

LCP αφορά το πόσο γρήγορα ο χρήστης βλέπει το κύριο περιεχόμενο — συνήθως μια μεγάλη εικόνα ή ένα headline. INP αντικατέστησε το FID (First Input Delay) και μετράει όχι μόνο την πρώτη αλληλεπίδραση αλλά τη χειρότερη καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. CLS καταγράφει πόσο «πηδάει» το περιεχόμενο καθώς φορτώνει — τίποτα δεν εκνευρίζει έναν χρήστη περισσότερο από το να πατήσει λάθος κουμπί επειδή η διάταξη μετακινήθηκε.

Εργαλεία Μέτρησης: Τι Χρησιμοποιείτε και Πότε

Η επιλογή εργαλείου επηρεάζει τα αποτελέσματα που θα δείτε. Τα lab tools (εργαστηριακές συνθήκες) εκτελούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και είναι ιδανικά για debugging. Τα field tools (πραγματικά δεδομένα χρηστών) αντικατοπτρίζουν αυτό που η Google πραγματικά βλέπει.

Google PageSpeed Insights — Συνδυάζει lab (Lighthouse) και field (CrUX) δεδομένα. Χρησιμοποιείτε το για συνολική εικόνα.

— Συνδυάζει lab (Lighthouse) και field (CrUX) δεδομένα. Χρησιμοποιείτε το για συνολική εικόνα. Google Search Console → Core Web Vitals Report — Εδώ βλέπετε πώς κατηγοριοποιεί η Google τις σελίδες σας (Good/Needs Improvement/Poor) βάσει πραγματικών επισκεπτών.

— Εδώ βλέπετε πώς κατηγοριοποιεί η Google τις σελίδες σας (Good/Needs Improvement/Poor) βάσει πραγματικών επισκεπτών. Chrome DevTools → Performance tab — Για λεπτομερή ανάλυση κάθε resource και waterfall diagram φόρτωσης.

— Για λεπτομερή ανάλυση κάθε resource και waterfall diagram φόρτωσης. WebPageTest.org — Δοκιμές από διαφορετικές τοποθεσίες, συνδέσεις και συσκευές. Εξαιρετικό για filmstrip view και προσδιορισμό LCP element.

— Δοκιμές από διαφορετικές τοποθεσίες, συνδέσεις και συσκευές. Εξαιρετικό για filmstrip view και προσδιορισμό LCP element. GTmetrix — Βολικό για ιστορικό tracking και waterfall ανάλυση με γραφικές αναπαραστάσεις.

Βήμα 1: Εντοπίστε το LCP Element

Το πρώτο βήμα κάθε βελτιστοποίησης είναι να ξέρετε ακριβώς ποιο στοιχείο η Google αξιολογεί ως LCP. Στο Chrome DevTools, ανοίξτε το Performance tab, κάντε record και κοιτάξτε στο «Timings» section — θα δείτε σαφώς πότε «φωτίζεται» το LCP event και ποιο DOM element αντιστοιχεί.

Τα πιο συνηθισμένα LCP elements είναι:

Hero image ή banner (πιο συχνό σε e-commerce και blogs)

H1 heading αν δεν υπάρχει large image above the fold

Video thumbnail σε σελίδες με embedded βίντεο

Background image μέσω CSS (αυτά φορτώνουν αργά — αποφύγετέ τα για above-the-fold περιεχόμενο)

Αφού εντοπίσετε το element, η στρατηγική σας θα είναι: κάντε αυτό το συγκεκριμένο resource να φορτώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Preload το LCP Resource

Αν το LCP element είναι εικόνα, η πιο αποτελεσματική βελτίωση είναι να προσθέσετε ένα <link rel="preload"> tag στο <head> της σελίδας. Αυτό ενημερώνει τον browser να ξεκινήσει λήψη της εικόνας αμέσως, χωρίς να περιμένει να πάρει τη σχετική πληροφορία από το CSS ή το JavaScript.

Παράδειγμα για responsive hero image:

<link rel="preload" as="image" href="/images/hero-800.webp" imagesrcset="/images/hero-400.webp 400w, /images/hero-800.webp 800w" imagesizes="100vw">

Σημαντικό: preload μόνο το LCP resource. Αν κάνετε preload πολλά resources ταυτόχρονα, δημιουργείτε contention στο bandwidth και τελικά επιβραδύνετε το LCP αντί να το βελτιώσετε.

Εικόνες: Το Μεγαλύτερο «Βαρίδι» Κάθε Site

Σε σχεδόν κάθε audit που κάνει το Egine, οι εικόνες είναι η #1 αιτία αργής φόρτωσης. Μια JPEG 2MB που εμφανίζεται σε 400px πλάτος στο mobile είναι καθαρή σπατάλη bandwidth. Ακολουθεί ένας πλήρης checklist εικόνων:

Μορφή : Χρησιμοποιείτε WebP ή AVIF αντί για JPEG/PNG. WebP είναι 25-35% μικρότερο ίδιας ποιότητας.

: Χρησιμοποιείτε WebP ή AVIF αντί για JPEG/PNG. WebP είναι 25-35% μικρότερο ίδιας ποιότητας. Διαστάσεις : Εξάγετε κάθε εικόνα στο μέγιστο μέγεθος που θα εμφανιστεί. Μην ανεβάζετε 2000px εικόνες για 600px containers.

: Εξάγετε κάθε εικόνα στο μέγιστο μέγεθος που θα εμφανιστεί. Μην ανεβάζετε 2000px εικόνες για 600px containers. Lazy loading : Όλες οι εικόνες εκτός από το LCP παίρνουν loading="lazy" .

: Όλες οι εικόνες εκτός από το LCP παίρνουν . Explicit dimensions : Πάντα δηλώστε width και height attributes — αυτό αποτρέπει layout shifts (CLS).

: Πάντα δηλώστε και attributes — αυτό αποτρέπει layout shifts (CLS). Responsive srcset : Δώστε πολλαπλές εκδόσεις και αφήστε τον browser να επιλέξει την κατάλληλη.

: Δώστε πολλαπλές εκδόσεις και αφήστε τον browser να επιλέξει την κατάλληλη. CDN: Σερβίρετε εικόνες από CDN κοντά στους χρήστες σας (Cloudflare, BunnyCDN, Cloudinary).

Βελτιστοποίηση Server Response Time (TTFB)

Το Time to First Byte (TTFB) μετράει πόσο γρήγορα ο server σας απαντά μετά το αίτημα. Ιδανικά θέλετε TTFB κάτω από 800ms. Αν είναι πάνω από 1.5s, υπάρχει πρόβλημα server-side που εμποδίζει οτιδήποτε άλλο να βελτιωθεί.

Τι αυξάνει το TTFB:

Shared hosting με υπερφορτωμένους servers

Βάση δεδομένων χωρίς indexing (συνήθης αιτία σε WordPress sites με πολλά plugins)

PHP version παλιά (5.6, 7.0) αντί για 8.x

Απουσία server-side caching (object cache, page cache)

Γεωγραφική απόσταση server-χρήστη χωρίς CDN

Λύσεις: αναβαθμίστε σε managed WordPress hosting (Kinsta, WP Engine, Cloudways), ενεργοποιήστε Redis ή Memcached για object caching, και χρησιμοποιήστε Cloudflare τουλάχιστον ως CDN/cache layer.

Caching: Layers που Πρέπει να Ενεργοποιήσετε

Το caching είναι η πιο cost-effective βελτίωση ταχύτητας. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα:

Layer Τι Κάνει Εργαλεία Page cache Αποθηκεύει το τελικό HTML, αποφεύγει PHP/DB WP Rocket, W3 Total Cache, LiteSpeed Cache Object cache Cache DB queries στη μνήμη Redis, Memcached Browser cache Static assets αποθηκεύονται στον client Cache-Control headers, expires CDN cache Static/dynamic content από edge servers Cloudflare, BunnyCDN, KeyCDN

Για ένα τυπικό WordPress site, το συνδυασμένο αποτέλεσμα page cache + CDN μπορεί να μειώσει το TTFB από 2s σε κάτω από 300ms — χωρίς αλλαγές στον κώδικα.

JavaScript: Το Κρυφό Εμπόδιο Ταχύτητας

Το JavaScript είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος της INP μετρικής — κάθε script στο main thread μπλοκάρει τον browser. Χρησιμοποιείτε defer ή async σε non-critical scripts (analytics, social widgets). Τα chat widgets και comment systems φορτώνουν on-demand. Το Chrome DevTools → Coverage tab δείχνει ακριβώς ποιο ποσοστό κάθε JS αρχείου εκτελείται — πολλά WordPress plugins φορτώνουν scripts σε όλες τις σελίδες άσκοπα.

CSS: Critical Path και Above-the-Fold

Το CSS που μπλοκάρει το rendering προκαλεί αργό LCP. Η τεχνική Critical CSS εξάγει τα styles για το above-the-fold περιεχόμενο και τα inline-αρει στο <head> — το υπόλοιπο φορτώνει asynchronously. Εργαλεία: Penthouse (Node.js), Critical (npm), ή τα built-in features του WP Rocket/Perfmatters.

Fonts: Αποφύγετε τα Layout Shifts

Τα custom web fonts είναι συχνά ύποπτα για CLS. Όταν ο browser φορτώνει τη σελίδα, εμφανίζει αρχικά ένα fallback font και στη συνέχεια «αλλάζει» στο custom font — αυτό προκαλεί ορατό «πήδημα» του κειμένου.

Λύσεις:

font-display: optional — Αν το custom font δεν φορτωθεί έγκαιρα, χρησιμοποιεί το fallback. Μηδέν layout shift, αλλά ορισμένοι χρήστες βλέπουν fallback.

— Αν το custom font δεν φορτωθεί έγκαιρα, χρησιμοποιεί το fallback. Μηδέν layout shift, αλλά ορισμένοι χρήστες βλέπουν fallback. font-display: swap — Εμφανίζει fallback άμεσα, αλλάζει σε custom font αργότερα. Καλύτερο για LCP, μπορεί να προκαλεί μικρό CLS.

— Εμφανίζει fallback άμεσα, αλλάζει σε custom font αργότερα. Καλύτερο για LCP, μπορεί να προκαλεί μικρό CLS. Self-hosting fonts : Αντί να φορτώνετε από Google Fonts (extra DNS lookup + connection), κατεβάστε και σερβίρετε τοπικά.

: Αντί να φορτώνετε από Google Fonts (extra DNS lookup + connection), κατεβάστε και σερβίρετε τοπικά. Preconnect: Αν χρησιμοποιείτε Google Fonts, προσθέστε <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> .

Mobile Page Experience: Ξεχωριστό Σύνολο Κανόνων

Η Google χρησιμοποιεί mobile-first indexing — δηλαδή βαθμολογεί την mobile έκδοση της σελίδας, όχι την desktop. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η desktop έκδοση σας είναι τέλεια, ένα αργό mobile site σας επιβαρύνει.

Mobile-specific ελέγχοι:

Viewport meta tag : <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> — υποχρεωτικό.

: — υποχρεωτικό. Touch targets : Κουμπιά και links πρέπει να έχουν ελάχιστο 44×44px tap target size.

: Κουμπιά και links πρέπει να έχουν ελάχιστο 44×44px tap target size. Legible font size : Κείμενο κάτω από 12px ή χωρίς αρκετή απόσταση μεταξύ γραμμών δυσκολεύει την ανάγνωση στο mobile.

: Κείμενο κάτω από 12px ή χωρίς αρκετή απόσταση μεταξύ γραμμών δυσκολεύει την ανάγνωση στο mobile. Interstitials : Popup διαφημίσεις που καλύπτουν το κύριο περιεχόμενο αμέσως μετά το άνοιγμα κατηγορεί αρνητικά η Google.

: Popup διαφημίσεις που καλύπτουν το κύριο περιεχόμενο αμέσως μετά το άνοιγμα κατηγορεί αρνητικά η Google. Content wider than screen: Οριζόντιο scrolling είναι άμεση ένδειξη προβλήματος responsive design.

Πρακτικό Checklist: Πού Αρχίζετε

Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, ακολουθήστε αυτή τη σειρά βήματος-βήμα:

Τρέξτε PageSpeed Insights για 3-5 βασικές σελίδες (homepage, κορυφαία landing page, ένα blog post). Καταγράψτε τις τιμές LCP, INP, CLS και TTFB για κάθε σελίδα. Εντοπίστε τη μετρική με τη χειρότερη τιμή — αυτή έχει προτεραιότητα. Χρησιμοποιείτε το «Opportunities» και «Diagnostics» section του PageSpeed για συγκεκριμένες προτάσεις με εκτιμώμενη βελτίωση. Υλοποιήστε μία αλλαγή τη φορά και ξαναμετρήστε. Ελέγχετε το CrUX report στο Google Search Console κάθε 28 ημέρες.

Measuring Real User Data: Chrome UX Report

Η Google χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα από Chrome χρήστες (field data) για να αξιολογεί τα Core Web Vitals του site σας — όχι τα εργαστηριακά αποτελέσματα από το Lighthouse. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε τέλεια lab scores και να υστερείτε σε field data (ή το αντίθετο).

Η συμβουλές SEO που αξίζουν πρώτα: ελέγξτε το CrUX dashboard (crux.run ή Data Studio template) για να δείτε την κατανομή LCP/INP/CLS τιμών ανά device και σύνδεση. Αν 75% ή παραπάνω χρηστών έχουν «Good» τιμές σε όλες τις μετρικές, η σελίδα θεωρείται «good» URL από τη Google.

Page Experience Signals πέρα από Core Web Vitals

Το Page Experience δεν είναι μόνο Core Web Vitals. Η Google περιλαμβάνει και άλλα σήματα:

HTTPS : Ακόμα επίσημος παράγοντας. Κάθε σελίδα πρέπει να σερβίρεται μέσω HTTPS.

: Ακόμα επίσημος παράγοντας. Κάθε σελίδα πρέπει να σερβίρεται μέσω HTTPS. No intrusive interstitials : Fullscreen popups που εμφανίζονται αμέσως κατηγορεί αρνητικά — ιδίως στο mobile.

: Fullscreen popups που εμφανίζονται αμέσως κατηγορεί αρνητικά — ιδίως στο mobile. Safe browsing: Αν η σελίδα σας εμφανίζεται στη Google Safe Browsing list, κατεβαίνει άμεσα στα αποτελέσματα.

Site Speed και προώθηση ιστοσελίδων

Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε SEO campaigns χωρίς να σκεφτούν ότι ακόμα και τέλεια off-page SEO δεν μπορεί να αντισταθμίσει ένα site που αποτυγχάνει στα Core Web Vitals. Η σχέση είναι ξεκάθαρη: ένα site που κατατάσσεται στη 2η ή 3η σελίδα λόγω κακής ταχύτητας, ανεξάρτητα από πόσα backlinks έχει, χάνει την πλειονότητα του traffic.

Πρακτική προσέγγιση για agencies και σύμβουλους: πριν αρχίσετε οποιαδήποτε link building ή content campaign, τρέξτε ένα τεχνικό audit ταχύτητας και εξαλείψτε τα θέματα Core Web Vitals. Αυτό μεγιστοποιεί την απόδοση κάθε εξωτερικού συνδέσμου που αποκτάτε.

Ταχύτητα και digital marketing

Η ταχύτητα δεν επηρεάζει μόνο την οργανική αναζήτηση. Στο paid search (Google Ads), η ταχύτητα landing page είναι άμεσος παράγοντας στο Quality Score — αργά landing pages σημαίνει χαμηλότερο Quality Score, άρα υψηλότερο CPC. Στο email marketing, αργές σελίδες αυξάνουν το bounce rate των email campaigns. Στο social media traffic, η εμπειρία φόρτωσης στο mobile είναι κρίσιμη επειδή το 70%+ των users σε social platforms είναι σε κινητές συσκευές.

Ταχύτητα στην κατασκευή ιστοσελίδας: Από τη Σχεδίαση

Η ταχύτητα πρέπει να είναι προτεραιότητα από τα πρώτα στάδια σχεδίασης, όχι afterthought. Αποφάσεις που παίρνετε στη φάση development έχουν μόνιμες επιπτώσεις:

Επιλογή θέματος WordPress : Εξεταστείτε πώς φορτώνει το theme χωρίς plugins. GeneratePress, Kadence, Blocksy είναι themes βελτιστοποιημένα για ταχύτητα.

: Εξεταστείτε πώς φορτώνει το theme χωρίς plugins. GeneratePress, Kadence, Blocksy είναι themes βελτιστοποιημένα για ταχύτητα. Page builder vs block editor : Page builders (Elementor, Divi) βολεύουν αλλά φορτώνουν πολύ CSS/JS. Native block editor είναι πολύ ταχύτερος.

: Page builders (Elementor, Divi) βολεύουν αλλά φορτώνουν πολύ CSS/JS. Native block editor είναι πολύ ταχύτερος. Αρχιτεκτονική plugins : Κάθε plugin προσθέτει χρόνο. Αξιολογήστε αν κάθε plugin είναι αναγκαίο ή αν μπορεί να αντικατασταθεί με native λειτουργικότητα.

: Κάθε plugin προσθέτει χρόνο. Αξιολογήστε αν κάθε plugin είναι αναγκαίο ή αν μπορεί να αντικατασταθεί με native λειτουργικότητα. Hosting από την αρχή: Μην ξεκινήσετε σε cheap shared hosting με σκοπό «αργότερα να αναβαθμίσετε» — η μετεγκατάσταση κοστίζει χρόνο και ρίσκο.

Monitoring: Δεν Αρκεί το Εφάπαξ Audit

Τα Core Web Vitals αλλάζουν με κάθε plugin update, theme αλλαγή ή server configuration change. Χρειάζεστε συνεχές monitoring: Google Search Console για field data CWV, Calibre ή SpeedCurve για ημερήσιες συνθετικές μετρήσεις, και Lighthouse CI στο CI/CD pipeline ώστε κάθε deployment να τρέχει αυτόματα audit και να αποτυγχάνει αν ξεπεράσει τα thresholds.

Topical Authority και Ταχύτητα: Η Συνολική Εικόνα

Η ταχύτητα ιστοσελίδας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στο κενό. Συνδυάζεται με τη δομή του site, την ποιότητα περιεχομένου και το topical authority για να δημιουργήσει ένα site που όχι μόνο φορτώνει γρήγορα αλλά αναγνωρίζεται ως αξιόπιστη πηγή από τη Google. Ένα site με εξαιρετικές CWV τιμές αλλά λεπτό περιεχόμενο δεν θα κατατάξεται υψηλά — χρειάζεται και τα δύο.

Quick Wins: Αλλαγές που Κάνετε Σήμερα

Αν θέλετε να δείτε βελτίωση γρήγορα, ιεραρχήστε αυτές τις αλλαγές:

Ενεργοποιήστε Cloudflare free tier — CDN + HTTP/2 + browser caching σε 5 λεπτά Εγκαταστήστε WP Rocket ή LiteSpeed Cache — Page cache + GZIP + database optimization Μετατρέψτε εικόνες σε WebP — Plugin Imagify ή ShortPixel το κάνει bulk Αφαιρέστε αχρησίμευτα plugins — Κάθε plugin που αφαιρείτε είναι λιγότερα HTTP requests Ορίστε explicit width/height σε εικόνες — Άμεση βελτίωση CLS Self-host Google Fonts — Εξαλείφει external DNS lookup

Συμπέρασμα

Η ταχύτητα ιστοσελίδας και τα Page Experience signals δεν είναι πολυτέλεια — είναι η βάση κάθε σύγχρονης SEO στρατηγικής. Χωρίς ικανοποιητικά Core Web Vitals, κάθε άλλη επένδυση σε SEO αποδίδει μειωμένες αποδόσεις. Το Egine συγκεντρώνει πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία για κάθε επίπεδο εμπειρίας, από την πρώτη μέτρηση ταχύτητας ως τη συνεχή βελτιστοποίηση σε production περιβάλλον. Αρχίστε με τον έλεγχο — τα αποτελέσματα θα σας δείξουν πού να εστιάσετε.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πόσο επηρεάζει η ταχύτητα ιστοσελίδας την κατάταξη στη Google;

Η ταχύτητα είναι επίσημος ranking factor από τη Google, μέσω των Core Web Vitals (LCP, INP, CLS). Sites με «Poor» τιμές στα CWV δεν μπορούν να πάρουν το «Page Experience» badge και μειονεκτούν έναντι ανταγωνιστών με ισάξιο περιεχόμενο αλλά καλύτερη ταχύτητα. Ωστόσο, η ταχύτητα δεν αντικαθιστά την ποιότητα περιεχομένου — συνεργάζονται.

Ποια είναι η ιδανική τιμή LCP;

Η Google θεωρεί «Good» κάθε LCP κάτω από 2.5 δευτερόλεπτα. Τιμές 2.5–4s χρειάζονται βελτίωση, ενώ πάνω από 4s κατηγοριοποιούνται ως «Poor». Στόχος για ανταγωνιστικές αγορές είναι κάτω από 1.5–2s. Το LCP μετριέται βάσει πραγματικών χρηστών (75th percentile).

Τι είναι το INP και γιατί αντικατέστησε το FID;

Το INP (Interaction to Next Paint) μετράει την καθυστέρηση απόκρισης σε όλες τις αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης, όχι μόνο την πρώτη. Αντικατέστησε το FID επειδή το FID μετρούσε μόνο το πρώτο click/tap και έδινε ελλιπή εικόνα. Ιδανικά θέλετε INP κάτω από 200ms.

Πώς ελέγχω αν το site μου έχει προβλήματα Core Web Vitals;

Χρησιμοποιείτε το Google Search Console → Ενότητα «Core Web Vitals» για field data (πραγματικά δεδομένα χρηστών). Για lab testing, τρέξτε το PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev). Αν δεν έχετε αρκετό traffic για field data, το PageSpeed Insights χρησιμοποιεί CrUX data από παρόμοιες σελίδες (origin-level data).

Χρειάζομαι developer για να βελτιώσω την ταχύτητα του site μου;

Για βασικές βελτιώσεις (cache plugin, WebP images, CDN, font optimization) δεν χρειάζεστε developer — αρκούν plugins και υπηρεσίες third-party. Για προχωρημένες βελτιώσεις (Critical CSS, code splitting, server configuration, database indexing) χρειάζεστε τεχνικές γνώσεις ή συνεργασία με developer. Το Egine παρέχει λεπτομερείς οδηγούς για κάθε επίπεδο δυσκολίας.

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