Product Schema & Reviews για Eshop

Το Burst έχει αναλύσει εκατοντάδες eshop και επαναλαμβάνει την ίδια διαπίστωση: τα περισσότερα καταστήματα χάνουν κλικ όχι γιατί έχουν κακά προϊόντα, αλλά γιατί δεν εκμεταλλεύονται το Product Schema και τις αξιολογήσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αν το snippet σου δεν δείχνει αστεράκια, τιμή και διαθεσιμότητα απευθείας στη σελίδα αποτελεσμάτων (SERP), χάνεις έδαφος έναντι ανταγωνιστών που το κάνουν σωστά.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε βήμα-βήμα πώς να εφαρμόσεις δομημένα δεδομένα τύπου Product στις σελίδες προϊόντων σου, πώς να διαχειριστείς τις κριτικές Google με τρόπο που να ενισχύει το CTR, και ποια λάθη κοστίζουν χρήματα κάθε μέρα που δεν διορθώνονται.

Τι είναι το Product Schema και γιατί μετράει

Το Schema.org ορίζει μια κοινή «γλώσσα» που κατανοούν οι μηχανές αναζήτησης. Το Product schema είναι ειδικά σχεδιασμένο για εμπορικές σελίδες και επιτρέπει στη Google να εμφανίζει rich results — εμπλουτισμένα snippets — απευθείας στα αποτελέσματα. Αυτά τα rich results μπορεί να περιλαμβάνουν αξιολόγηση με αστέρια, αριθμό κριτικών, τιμή, νόμισμα και κατάσταση αποθέματος.

Σύμφωνα με δεδομένα της Burst, σελίδες προϊόντων που εμφανίζουν rich snippets καταγράφουν αύξηση CTR της τάξης του 15–35% σε σχέση με αντίστοιχες σελίδες χωρίς δομημένα δεδομένα. Το CTR αυτό μεταφράζεται απευθείας σε περισσότερες επισκέψεις χωρίς να αλλάξεις θέση ranking.

Οι βασικές ιδιότητες του Product schema

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσεις κάθε πεδίο που ορίζει το Schema.org, αλλά υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που η Google θεωρεί υποχρεωτικές για να εμφανίσει rich results:

name : Ακριβές όνομα προϊόντος.

: Ακριβές όνομα προϊόντος. image : Τουλάχιστον μία εικόνα (URL). Η Google προτιμά πολλαπλές γωνίες.

: Τουλάχιστον μία εικόνα (URL). Η Google προτιμά πολλαπλές γωνίες. description : Σύντομη, μοναδική περιγραφή — όχι η ίδια με το meta description.

: Σύντομη, μοναδική περιγραφή — όχι η ίδια με το meta description. sku : Μοναδικός κωδικός προϊόντος.

: Μοναδικός κωδικός προϊόντος. brand : Το brand ως Organization ή Brand object.

: Το brand ως ή object. offers : Αντικείμενο τύπου Offer με τιμή, νόμισμα και διαθεσιμότητα.

: Αντικείμενο τύπου με τιμή, νόμισμα και διαθεσιμότητα. aggregateRating : Μέση βαθμολογία και αριθμός κριτικών.

: Μέση βαθμολογία και αριθμός κριτικών. review: Τουλάχιστον μία ή περισσότερες πλήρεις κριτικές.

Χωρίς aggregateRating ή review δεν θα εμφανιστούν αστέρια στα SERP. Αυτό είναι συχνά το πρώτο πράγμα που ελέγχει η Burst σε ένα eshop audit.

JSON-LD vs Microdata: Ποιο να διαλέξεις

Υπάρχουν τρεις τρόποι να προσθέσεις δομημένα δεδομένα: JSON-LD, Microdata και RDFa. Η Google συνιστά ανοιχτά το JSON-LD γιατί δεν αναμειγνύεται με το HTML του σώματος της σελίδας και είναι ευκολότερο να συντηρηθεί. Μπαίνει σε ένα μόνο <script type="application/ld+json"> block στο <head> ή στο <body> — ιδανικά δυναμικά μέσω του CMS ή της πλατφόρμας σου.

Σε πλατφόρμες όπως το WooCommerce υπάρχουν plugins (π.χ. Rank Math, Yoast WooCommerce SEO) που παράγουν αυτόματα Product schema. Ωστόσο, αυτά τα plugins συχνά χάνουν πεδία όπως το sku , το gtin ή η σωστή ένδειξη InStock / OutOfStock . Η Burst συνήθως συνδυάζει plugin με custom code για να καλύψει αυτά τα κενά.

Παράδειγμα Product Schema για WooCommerce

Ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα δομής JSON-LD για σελίδα προϊόντος eshop. Προσάρμοσέ το στα πεδία της βάσης δεδομένων σου:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Ασύρματα Ακουστικά Pro X", "image": ["https://example.gr/img/pro-x-front.jpg"], "description": "Ακουστικά υψηλής πιστότητας με ANC και 30ωρη αυτονομία.", "sku": "AKX-001", "brand": { "@type": "Brand", "name": "SoundLab" }, "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://example.gr/products/pro-x/", "priceCurrency": "EUR", "price": "89.90", "availability": "https://schema.org/InStock", "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "4.7", "reviewCount": "132" } }

Παρατήρησε ότι το priceCurrency είναι πάντα ISO 4217 (EUR, USD, GBP κ.λπ.) και το availability δείχνει σε ένα URL του schema.org — όχι απλώς κείμενο “ναι/όχι”.

Ο ρόλος του aggregateRating στα rich snippets

Το aggregateRating είναι το πεδίο που ευθύνεται για τα αστεράκια στα SERP. Χωρίς αυτό, το snippet σου εμφανίζεται μόνο με τιμή και διαθεσιμότητα — χάνεις το σημαντικότερο οπτικό στοιχείο που τραβάει το βλέμμα. Η Burst βλέπει αυτό το σφάλμα σε πάνω από το 60% των eshop που αναλαμβάνει.

Σημαντική λεπτομέρεια: η Google απαιτεί οι αξιολογήσεις να αφορούν πραγματικές κριτικές από χρήστες. Δεν επιτρέπει να συνοψίζεις editorial αξιολογήσεις (δηλαδή αξιολογήσεις που γράφτηκαν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του site) ως aggregateRating . Αν παραβιαστεί αυτός ο κανόνας, ενδέχεται να λάβεις manual action από τη Google Search Console.

Πώς να μαζέψεις αξιολογήσεις για eshop

Οι κριτικές δεν έρχονται μόνες τους — πρέπει να τις ζητήσεις ενεργά. Εδώ είναι μια δοκιμασμένη στρατηγική που συνιστά η Burst:

Email μετά την παράδοση : Στείλε αυτοματοποιημένο email 5–7 μέρες μετά την επιβεβαίωση παράδοσης. Χρησιμοποίησε άμεσο σύνδεσμο στη φόρμα αξιολόγησης Google Business Profile ή στη σελίδα προϊόντος.

: Στείλε αυτοματοποιημένο email 5–7 μέρες μετά την επιβεβαίωση παράδοσης. Χρησιμοποίησε άμεσο σύνδεσμο στη φόρμα αξιολόγησης Google Business Profile ή στη σελίδα προϊόντος. SMS reminder : Αν έχεις τη συγκατάθεση του πελάτη για SMS marketing, ένα σύντομο μήνυμα με link έχει υψηλότερα ποσοστά μετατροπής από το email.

: Αν έχεις τη συγκατάθεση του πελάτη για SMS marketing, ένα σύντομο μήνυμα με link έχει υψηλότερα ποσοστά μετατροπής από το email. Post-purchase popup : Σελίδα ευχαριστιών μετά την ολοκλήρωση παραγγελίας με CTA «Αξιολόγησέ μας στη Google».

: Σελίδα ευχαριστιών μετά την ολοκλήρωση παραγγελίας με CTA «Αξιολόγησέ μας στη Google». QR code στη συσκευασία : Φυσικό reminder που συνδέεται με τη σελίδα αξιολόγησης.

: Φυσικό reminder που συνδέεται με τη σελίδα αξιολόγησης. Loyalty reward: Πόντοι ή έκπτωση στην επόμενη αγορά για όσους αφήνουν κριτική.

Google Business Profile vs Product Reviews: Η διαφορά

Πολλοί ιδιοκτήτες eshop μπερδεύουν τις κριτικές Google Business Profile (GBP) με τις κριτικές προϊόντων στο site τους. Αυτές είναι δύο διαφορετικές οντότητες:

Οι κριτικές GBP εμφανίζονται στο Google Maps και στο Business Panel και αξιολογούν τη συνολική επιχείρηση. Δεν μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στο Product schema. Οι κριτικές προϊόντων ζουν στο eshop σου (ή σε third-party πλατφόρμες όπως Trustpilot, Skroutz) και τροφοδοτούν το aggregateRating μέσω schema markup ή API. Για να έχεις και τα δύο να δουλεύουν, χρειάζεσαι χωριστή στρατηγική για κάθε κανάλι — κάτι που η Burst αντιμετωπίζει ολιστικά στις καμπάνιες digital marketing.

Ενσωμάτωση κριτικών Skroutz στο Product Schema

Στην ελληνική αγορά, το Skroutz είναι η σημαντικότερη third-party πηγή κριτικών για eshop. Αν το κατάστημά σου έχει αξιολογήσεις στο Skroutz, μπορείς να τις αναπαράγεις στο schema markup σου μέσω του Skroutz API (για εγκεκριμένους partners). Εναλλακτικά, μπορείς να ζητάς από πελάτες που αξιολόγησαν στο Skroutz να αφήσουν ξεχωριστή κριτική και στο site σου.

Σημαντικό: μην αντιγράφεις τις κριτικές Skroutz word-for-word στο site σου χωρίς άδεια — πέρα από νομικό ζήτημα, η Google μπορεί να το ανιχνεύσει ως duplicate content.

Review Schema: Η δομή μιας μεμονωμένης κριτικής

Εκτός από το aggregateRating , μπορείς να συμπεριλάβεις μεμονωμένες κριτικές μέσω του review property. Κάθε κριτική είναι αντικείμενο τύπου Review με τα εξής πεδία:

author : Όνομα του κριτή (Person ή Organization).

: Όνομα του κριτή (Person ή Organization). datePublished : Ημερομηνία σε ISO 8601 format (YYYY-MM-DD).

: Ημερομηνία σε ISO 8601 format (YYYY-MM-DD). reviewBody : Το κείμενο της κριτικής.

: Το κείμενο της κριτικής. reviewRating: Βαθμολογία τύπου Rating με ratingValue και bestRating .

Η ύπαρξη πλήρων review objects αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αστεριών, ακόμη και αν δεν έχεις αρκετές κριτικές για το aggregateRating .

Έλεγχος με το Rich Results Test

Πριν δεις αλλαγές στα SERP, θα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι το schema σου δεν έχει σφάλματα. Το Google Rich Results Test (search.google.com/test/rich-results) σου επιτρέπει να εισάγεις URL ή κώδικα και να δεις αν η Google εντοπίζει έγκυρα Product data. Επιπλέον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Schema Markup Validator (validator.schema.org) για επιπλέον validation.

Συνηθισμένα σφάλματα που βλέπει η Burst στα audits:

Λανθασμένο format τιμής (π.χ. “89,90€” αντί για “89.90” με ξεχωριστό priceCurrency ).

). Απουσία availability ή λανθασμένη τιμή (π.χ. απλώς “InStock” αντί για το πλήρες URL schema.org).

ή λανθασμένη τιμή (π.χ. απλώς “InStock” αντί για το πλήρες URL schema.org). Το aggregateRating δείχνει 0 κριτικές ή ratingValue χαμηλότερο του 1.

δείχνει 0 κριτικές ή ratingValue χαμηλότερο του 1. Πολλαπλά Product schema objects στην ίδια σελίδα (conflicts).

Ιεράρχηση: Ποιες σελίδες να προτεραιοποιήσεις

Αν έχεις χιλιάδες προϊόντα, δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από παντού. Η Burst προτείνει να δώσεις προτεραιότητα με βάση:

Organic traffic υψηλής πρόθεσης : Σελίδες που ήδη βρίσκονται σε θέσεις 4–15 για εμπορικά keywords — μια αύξηση CTR εκεί έχει άμεσο αντίκτυπο σε έσοδα.

: Σελίδες που ήδη βρίσκονται σε θέσεις 4–15 για εμπορικά keywords — μια αύξηση CTR εκεί έχει άμεσο αντίκτυπο σε έσοδα. Bestsellers : Τα πιο πωλούμενα προϊόντα έχουν ήδη αξιολογήσεις — ιδανικό υλικό για aggregateRating .

: Τα πιο πωλούμενα προϊόντα έχουν ήδη αξιολογήσεις — ιδανικό υλικό για . Υψηλό περιθώριο κέρδους: Κάθε επιπλέον κλικ σε premium προϊόν αποδίδει περισσότερα.

Δημιούργησε ένα απλό spreadsheet: columns = URL, search impressions, CTR, avg position, has_schema (yes/no), has_reviews (count). Ταξινόμησε κατά impressions DESC, φίλτρο has_schema=no. Αυτές είναι οι σελίδες της πρώτης εβδομάδας.

Αυτοματοποίηση Schema σε WooCommerce

Αν το eshop σου τρέχει WooCommerce, η Burst συνήθως χρησιμοποιεί δύο σχεδόν ολοκληρωμένες λύσεις:

Rank Math SEO: Ενσωματωμένο WooCommerce Schema module. Δημιουργεί αυτόματα Product schema από τα πεδία WooCommerce. Πρόσθεσε custom fields για sku , gtin και mpn αν δεν εμφανίζονται. Η Pro έκδοση επιτρέπει advanced schema editor με variables.

Schema Pro: Πιο ευέλικτο plugin για eshop με custom post types ή headless αρχιτεκτονικές. Επιτρέπει mapping από ACF custom fields στα schema properties.

Και στα δύο cases, η Burst συνιστά να απενεργοποιήσεις το default WooCommerce schema που ενσωματώνει το WooCommerce core (μέσω remove_action ) για να αποφύγεις duplicate/conflicting markup.

Merchant Center Feed και Product Schema: Η σύνδεση

Ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται: αν τρέχεις Google Shopping καμπάνιες, ο robots.txt & sitemap και το Product schema πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Google Merchant Center feed. Αν η τιμή στο schema διαφέρει από την τιμή στο feed, η Google μπορεί να αναστείλει τα Shopping listings.

Η βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιείς την ίδια πηγή δεδομένων (WooCommerce product meta) τόσο για το schema markup όσο και για το feed generation. Έτσι αποφεύγεις desync όταν αλλάζεις τιμές ή αποθέματα.

Review Velocity και τεχνικές υποδομές

Η αλγοριθμική αντιμετώπιση της Google δεν κοιτάει μόνο τον αριθμό κριτικών αλλά και τον ρυθμό απόκτησής τους (review velocity). Ξαφνική έκρηξη κριτικών — ιδίως αρνητικών — μπορεί να σηματοδοτήσει inorganic activity. Αντίστοιχα, αν έχεις 200 κριτικές σε 3 χρόνια αλλά 0 σε τελευταίους 6 μήνες, αυτό μειώνει την αξιοπιστία.

Ο στόχος είναι σταθερή ροή. Μια τυπική μικρή επιχείρηση με 50–100 παραγγελίες/μήνα που εφαρμόζει follow-up email μπορεί να πετύχει 8–15 νέες κριτικές/μήνα ρεαλιστικά. Παράλληλα, η σωστή επιλογή φιλοξενία site διασφαλίζει ότι τα email αποστολής κριτικών δεν καθυστερούν λόγω server throttling — ένας πολύ αδερφωτός παράγοντας που επηρεάζει τη review velocity.

Χειρισμός Αρνητικών Κριτικών και Schema

Μια κοινή ανησυχία: «Αν έχω αρνητικές κριτικές, θα κατεβάσουν τη βαθμολογία στα SERP;». Η απάντηση είναι ναι — αλλά αυτό είναι και ευκαιρία. Ένα eshop με 4.2 αστέρια αλλά 340 κριτικές θεωρείται αξιόπιστο από τον χρήστη. Ένα eshop με 5 αστέρια αλλά 3 κριτικές φαίνεται ύποπτο.

Η Burst διδάσκει στους πελάτες της να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές κριτικές ως σήμα εμπιστοσύνης: απάντησε δημόσια, επίλυσε το πρόβλημα, και αναφέρσου στην απάντησή σου στη λύση που δόθηκε. Αυτό δείχνει στον επόμενο αναγνώστη ότι η εταιρεία νοιάζεται.

Τεχνικό SEO και Schema: Crawling, Φιλοξενία, Core Web Vitals

Το καλύτερο schema markup είναι άχρηστο αν η Google δεν crawlάρει σωστά τις σελίδες σου. Η Burst ελέγχει πάντα ταυτόχρονα τα εξής:

Το αρχείο robots.txt και το sitemap.xml επιτρέπουν στη Googlebot να ανακαλύψει και να ευρετηριάσει τις σελίδες προϊόντων.

Ο server απαντάει με σωστά status codes (200 για ενεργά προϊόντα, 301/404 για εκτός αποθέματος).

Τα Core Web Vitals (LCP, CLS, INP) είναι εντός των ορίων — αργές σελίδες έχουν χαμηλότερο crawl budget ανεξαρτήτως schema.

Παρακολούθηση Performance στη Search Console

Αφού εφαρμόσεις το schema, η Google Search Console είναι ο βασικός σου πίνακας ελέγχου. Ειδικά:

Enhancements → Products : Αναφέρει σφάλματα και προειδοποιήσεις για Product schema ανά URL.

: Αναφέρει σφάλματα και προειδοποιήσεις για Product schema ανά URL. Search Appearance : Δείχνει πόσες impressions και κλικ έρχονται από Rich Results.

: Δείχνει πόσες impressions και κλικ έρχονται από Rich Results. URL Inspection: Για να ελέγξεις αν η Google έχει crawlάρει και επεξεργαστεί το schema της συγκεκριμένης σελίδας.

Ο χρόνος που χρειάζεται η Google να εμφανίσει τα rich results μετά την εφαρμογή schema κυμαίνεται από μερικές μέρες έως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το crawl frequency της σελίδας.

Schema Markup για Παραλλαγές Προϊόντων (Variable Products)

Ένα από τα πιο συχνά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Burst σε WooCommerce eshop: τα variable products (π.χ. μπλουζάκι σε πολλά χρώματα και μεγέθη). Εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:

Single Product Schema: Ένα schema για το parent product με price range ( lowPrice / highPrice στο AggregateOffer ). Εύκολο αλλά λιγότερο ακριβές.

Per-Variation Schema: Ξεχωριστό schema για κάθε παραλλαγή με τη συγκεκριμένη τιμή. Πιο σύνθετο, αλλά δίνει ακριβέστερα rich results.

Για eshop με πολλές παραλλαγές, η Burst συνήθως ξεκινά με Single Product Schema και πειραματίζεται με per-variation μόνο για τα bestsellers.

Ο ρόλος του web hosting στο schema performance

Η ταχύτητα απόκρισης του server επηρεάζει άμεσα πόσο συχνά η Google θα crawlάρει και θα ανανεώνει τα structured data σου. Ένα αργό hosting σημαίνει λιγότερα crawls, που σημαίνει ότι οι αλλαγές τιμών στο schema παίρνουν περισσότερο χρόνο να αντικατοπτριστούν. Η Burst επιλέγει web hosting με εγγυημένο uptime και Time To First Byte (TTFB) κάτω από 200ms για eshop που τρέχουν εντατικές schema campaigns.

Σφάλματα που κοστίζουν κλικ κάθε μέρα

Σύνοψη των πιο καταστροφικών λαθών που βλέπει η Burst και που μπορεί να διορθωθούν εντός ημέρας:

Τιμή με κόμμα αντί για τελεία : “19,90” αντί για “19.90” — αόρατο σφάλμα, αλλά σπάει το schema parser.

: “19,90” αντί για “19.90” — αόρατο σφάλμα, αλλά σπάει το schema parser. Απουσία type URL για availability : “InStock” αντί για “https://schema.org/InStock”.

: “InStock” αντί για “https://schema.org/InStock”. Κενό aggregateRating : ratingValue υπάρχει αλλά reviewCount = 0 ή λείπει — Google αγνοεί το rating.

: ratingValue υπάρχει αλλά reviewCount = 0 ή λείπει — Google αγνοεί το rating. Διπλό schema markup : Plugin + custom code = conflict, ένα schema επικαλύπτει το άλλο.

: Plugin + custom code = conflict, ένα schema επικαλύπτει το άλλο. Schema σε noindex σελίδες: Η Google δεν επεξεργάζεται structured data από σελίδες που έχει οδηγία να μην ευρετηριάσει.

Checklist Εφαρμογής Product Schema

Χρησιμοποίησε αυτό το checklist πριν θεωρήσεις ότι μια σελίδα προϊόντος είναι «τελειωμένη» για SEO:

☑ Product schema παρόν και έγκυρο (Rich Results Test: 0 errors)

☑ name, image, description, sku συμπληρωμένα

☑ offers με priceCurrency, price, availability, itemCondition

☑ aggregateRating με ratingValue ≥ 1 και reviewCount ≥ 1

☑ Τουλάχιστον 1 review object με author, datePublished, reviewBody, reviewRating

☑ Καμία σύγκρουση με άλλα schema blocks (Rich Results Test: 0 warnings)

☑ Σελίδα indexable (Google Search Console: Indexed)

☑ Τιμή schema == τιμή visible στη σελίδα

☑ Availability schema == πραγματικό απόθεμα

☑ Core Web Vitals: LCP < 2.5s, CLS < 0.1

Συνδυαστική Στρατηγική: Schema + Κριτικές + Local SEO

Αν το eshop σου έχει και φυσικό κατάστημα (click-and-mortar), η Burst εφαρμόζει τριπλή στρατηγική: Product schema για organic traffic, βελτιστοποίηση κριτικών Google Business Profile για local search, και LocalBusiness schema για την εταιρεία. Οι τρεις αυτές δυνάμεις ενισχύουν αλλήλως: καλές κριτικές GBP αυξάνουν το brand trust, που οδηγεί σε υψηλότερο CTR από τα organic rich results, που αυξάνει τα conversions.

FAQ

Πόσο καιρό παίρνει να εμφανιστούν τα αστέρια στα SERP μετά την εφαρμογή schema;

Κατά μέσο όρο 1–4 εβδομάδες, ανάλογα με το crawl frequency της σελίδας. Σελίδες με υψηλό authority crawlάρονται πιο συχνά. Αν δεν εμφανιστούν σε 30 μέρες, έλεγξε στη Search Console αν υπάρχουν σφάλματα στο Enhancements report.

Μπορώ να προσθέσω αξιολογήσεις στο schema αν δεν έχω ακόμα κριτικές;

Όχι. Η Google απαιτεί το aggregateRating να αντικατοπτρίζει πραγματικές αξιολογήσεις χρηστών. Η χρήση πλασματικών δεδομένων αντίκειται στις οδηγίες της Google και μπορεί να οδηγήσει σε manual action. Ξεκίνα τη συλλογή κριτικών πρώτα.

Το aggregateRating πρέπει να αφορά μόνο κριτικές από το site μου ή και εξωτερικές πλατφόρμες;

Πρέπει να αφορά κριτικές που βρίσκονται στο ίδιο το site (ή έχεις άδεια αναπαραγωγής). Η συνόλευση κριτικών από εξωτερικές πλατφόρμες (Skroutz, Trustpilot) στο schema σου είναι στη γκρίζα ζώνη — η Burst συνήθως δεν το συνιστά χωρίς API integration και έγγραφη συγκατάθεση.

Τι γίνεται αν η τιμή αλλάζει συχνά (π.χ. flash sales);

Αν η τιμή στο schema δεν ταιριάζει με αυτή που βλέπει ο χρήστης στη σελίδα, η Google μπορεί να αναστείλει τα shopping rich results. Το schema πρέπει να ενημερώνεται σε real time — χρησιμοποίησε dynamic generation server-side ή άμεση invalidation cache στις αλλαγές τιμής. Για flash sales, η Burst συνήθως αφαιρεί προσωρινά το priceValidUntil property και χρησιμοποιεί AggregateOffer για price ranges.

Αξίζει να εφαρμόσω Product Schema σε eshop με μικρό budget;

Ναι — αυτό είναι ακριβώς το σημείο που η Burst εστιάζει σε μικρές επιχειρήσεις. Το Product schema δεν κοστίζει διαφημιστικά χρήματα: είναι εφάπαξ τεχνική εργασία που αποδίδει για όσο η σελίδα είναι ζωντανή. Αν δεν έχεις developer, plugins όπως το Rank Math Pro καλύπτουν τα βασικά σε ελάχιστο χρόνο.

Συμπέρασμα

Το Product Schema σε συνδυασμό με μια οργανωμένη στρατηγική κριτικών αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές τεχνικές SEO επενδύσεις για eshop. Δεν απαιτεί budget για αγορά κλικ — απαιτεί σωστή τεχνική εφαρμογή και συνέπεια στη συλλογή αξιολογήσεων. Η Burst έχει εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική σε δεκάδες ελληνικά eshop και η αύξηση CTR είναι μετρήσιμη και σταθερή.

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