Δελτία Τύπου: Διανομή & SEO

Το Angelz έχει αναλύσει εκατοντάδες καμπάνιες δελτίων τύπου και διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων τα αντιμετωπίζει αποκλειστικά ως εργαλείο δημοσιότητας — χάνοντας έτσι τη σημαντικότερη SEO ευκαιρία που κρύβουν. Ένα δελτίο τύπου, αν γραφτεί και διανεμηθεί σωστά, αποτελεί ταυτόχρονα εξαιρετικό κομμάτι δημοσιογραφικού περιεχομένου, πηγή αξιόπιστων backlinks και σήμα αυθεντίας για τους αλγόριθμους αναζήτησης.

Σε αυτό τον οδηγό, το Angelz παρουσιάζει ολοκληρωμένη προσέγγιση: από τη δομή και τη γλώσσα του δελτίου τύπου έως κανάλια διανομής, βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης και παρακολούθηση αποτελεσμάτων — με συγκεκριμένα παραδείγματα και πρακτικά checklist.

Τι είναι δελτίο τύπου και γιατί αφορά το SEO;

Το δελτίο τύπου είναι επίσημο έγγραφο που απευθύνεται σε δημοσιογράφους, συντάκτες και bloggers με σκοπό να τους ενημερώσει για κάτι αξιόλογο: μια νέα υπηρεσία, αποτέλεσμα έρευνας, σύμπραξη, βραβείο ή σημαντική ανακοίνωση. Από SEO άποψη, ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύεται σε αξιόπιστα μέσα παράγει:

Dofollow ή nofollow backlinks από αυθεντικά δημοσιογραφικά domains

από αυθεντικά δημοσιογραφικά domains Brand mentions που ενισχύουν το E-E-A-T της εταιρείας

που ενισχύουν το E-E-A-T της εταιρείας Επισκεψιμότητα αναφοράς (referral traffic) από ειδησεογραφικά sites

(referral traffic) από ειδησεογραφικά sites Freshness signals που δείχνουν στο Google ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά

Το θέμα δεν είναι η μαζική διανομή — είναι η στρατηγική στόχευση των σωστών εκδόσεων και η σωστή βελτιστοποίηση του κειμένου πριν σταλεί.

Ανάλυση δομής: τα 7 απαραίτητα μέρη

Κάθε δελτίο τύπου που στέλνετε πρέπει να ακολουθεί αυστηρή δομή. Δημοσιογράφοι διαβάζουν δεκάδες ανακοινώσεις τη μέρα — αν η δομή είναι ασαφής, σκουπίδια. Η Angelz συστήνει τη δομή inverted pyramid:

Headline (Τίτλος): μέχρι 100 χαρακτήρες, το πιο σημαντικό νέο στην αρχή

μέχρι 100 χαρακτήρες, το πιο σημαντικό νέο στην αρχή Dateline: Πόλη + ημερομηνία, π.χ. «Αθήνα —»

Πόλη + ημερομηνία, π.χ. «Αθήνα —» Lead paragraph: απαντά στα 5W: Ποιος, Τι, Πότε, Πού, Γιατί

απαντά στα 5W: Ποιος, Τι, Πότε, Πού, Γιατί Body paragraphs: λεπτομέρειες, αριθμοί, στατιστικά

λεπτομέρειες, αριθμοί, στατιστικά Quote: από εκπρόσωπο εταιρείας, αξιόπιστο και διαφορετικό από το lead

από εκπρόσωπο εταιρείας, αξιόπιστο και διαφορετικό από το lead Boilerplate: σταθερή παράγραφος «Σχετικά με την εταιρεία»

σταθερή παράγραφος «Σχετικά με την εταιρεία» Στοιχεία επικοινωνίας: email, τηλέφωνο, press contact

Ο τίτλος είναι το κλειδί. Ένας τίτλος τύπου «Η Εταιρεία Χ Λανσάρει Νέο Προϊόν» δεν δίνει κανένα λόγο ανάγνωσης. Ένας τίτλος τύπου «Η Εταιρεία Χ Μειώνει Κατανάλωση Ενέργειας κατά 40% με Τεχνητή Νοημοσύνη» δίνει στοιχείο, αριθμό, γιατί. Η διαφορά είναι τεράστια.

Keyword research πριν γράψετε το δελτίο

Πολλοί αγνοούν αυτό το βήμα — γράφουν το δελτίο, το διανέμουν και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν εμφανίζεται στην αναζήτηση. Η Angelz δίνει έμφαση στην έρευνα λέξεων-κλειδιών ΠΡΙ από τη σύνταξη. Για κάθε δελτίο τύπου:

Βρείτε 1-2 πρωτεύουσες λέξεις-κλειδιά (π.χ. «νέο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», «συνεργασία ΑΧ»)

Χρησιμοποιήστε τις στον τίτλο, στη lead παράγραφο και σε 1-2 υπότιτλους

Αποφύγετε keyword stuffing — ένα δελτίο τύπου δεν είναι άρθρο ιστολογίου

Ενσωματώστε LSI keywords (σχετικές εκφράσεις) στο body

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία wire distribution (PR Newswire, GlobeNewswire), τα ίδια τα sites κατατάσσονται για keywords — έτσι η δική σας ανακοίνωση παίρνει ώθηση από την domain authority τους.

SEO consultant και η στρατηγική δελτίων τύπου

Αν η εταιρεία σας δεν έχει στρατηγικό πλάνο για τα δελτία τύπου, ένας έμπειρος SEO consultant ορίζει ποια ανακοινώσεων γεννούν backlinks, ποια χρονικά παράθυρα έχουν καλύτερη κάλυψη και πώς τα δελτία τύπου συνδυάζονται με το off-page SEO πλάνο. Χωρίς πλαίσιο, γίνονται ακατεύθυντη — δαπανηρή χρονικά, χωρίς μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η ισορροπία μεταξύ δημοσιογραφικής αξίας και SEO

Η πιο κοινή παγίδα είναι να γράφετε δελτία τύπου αποκλειστικά για SEO — γεμάτα anchors και links. Οι Google guidelines είναι σαφείς: τα press releases λογίζονται ως earned media, όχι link building. Ένα δελτίο τύπου με 5 dofollow links σε διαφορετικές σελίδες του site σας αντιμετωπίζεται ως promotional content και μπορεί να ακυρωθεί σε αξία. Η σωστή προσέγγιση:

Μέγιστο 1-2 links μέσα στο κείμενο (επώνυμο brand mention + 1 σχετικό σύνδεσμο)

Dofollow μόνο όταν ο σύνδεσμος έχει editorial value (δεν αγοράστηκε)

Nofollow ή sponsored tag αν γίνεται distribution σε πληρωμένα wire services

Η SEO αξία του δελτίου τύπου δεν έρχεται από τα links μέσα σε αυτό — έρχεται από τα links που παράγει αφού δημοσιευτεί από τρίτους.

Καλύτερα κανάλια διανομής — πλήρης λίστα

Η Angelz έχει δοκιμάσει πολλά κανάλια διανομής δελτίων τύπου. Αυτά που αποδίδουν καλύτερα από SEO και δημοσιογραφική άποψη:

Direct email outreach: Στοχευμένοι συντάκτες και editors σε κλαδικά media — η υψηλότερη ποιότητα coverage και backlinks

Στοχευμένοι συντάκτες και editors σε κλαδικά media — η υψηλότερη ποιότητα coverage και backlinks PR Newswire / Business Wire: Διεθνείς wire services με domain authority 80+; κόστος αλλά εγγυημένη distribution

Διεθνείς wire services με domain authority 80+; κόστος αλλά εγγυημένη distribution PR.gr / ΑΜΠΕ: Ελληνικοί wire services για εγχώρια κάλυψη

Ελληνικοί wire services για εγχώρια κάλυψη Google News Publisher Center: Εγγραφή του site σας ως αξιόπιστη πηγή ειδήσεων

Εγγραφή του site σας ως αξιόπιστη πηγή ειδήσεων LinkedIn / X (Twitter): Κοινωνικά δίκτυα για αρχική κυκλοφορία και influencer engagement

Κοινωνικά δίκτυα για αρχική κυκλοφορία και influencer engagement Niche forums και communities: Κλαδικές ενώσεις, επαγγελματικά groups

Η στρατηγική συνδυασμός direct outreach (για ποιότητα) και wire service (για όγκο) μεγιστοποιεί τόσο τη δημοσιογραφική κάλυψη όσο και τα SEO σήματα.

Local SEO και τοπικά δελτία τύπου

Για επιχειρήσεις με φυσική παρουσία, τα δελτία τύπου αποτελούν ισχυρό εργαλείο local SEO. Τοπικές εφημερίδες, δημοτικά portals, περιφερειακά sites συχνά δημοσιεύουν τοπικές ειδήσεις με dofollow links — και αυτά τα links έχουν γεωγραφική συνάφεια που ο αλγόριθμος εκτιμά ιδιαίτερα για local pack rankings. Παραδείγματα αξιόλογων ανακοινώσεων για local media:

Άνοιγμα νέου καταστήματος ή υποκαταστήματος

Τοπική χορηγία ή event

Πρόσληψη τοπικού ταλέντου σε ηγετική θέση

Συνεργασία με τοπικό οργανισμό ή κοινωφελή φορέα

Βράβευση ή αναγνώριση από τοπικό θεσμό

Σε κάθε τέτοιο δελτίο, αναφέρετε συγκεκριμένα την πόλη, την περιοχή και τα τοπικά οφέλη — αυτό αυξάνει τις πιθανότητες δημοσίευσης και δίνει γεωγραφικό σήμα για local searches.

E-E-A-T: πώς τα δελτία τύπου χτίζουν αξιοπιστία

Το E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης σελίδων από το Google. Τα δελτία τύπου συνεισφέρουν σε τρία από τα τέσσερα πυλώνες:

Expertise: Ένα δελτίο τύπου με αριθμούς, έρευνα, εξειδικευμένη γλώσσα αποδεικνύει γνώση του κλάδου

Ένα δελτίο τύπου με αριθμούς, έρευνα, εξειδικευμένη γλώσσα αποδεικνύει γνώση του κλάδου Authoritativeness: Mentions σε αναγνωρισμένα media (Καθημερινή, CNN Greece, ΑΜΠΕ) αναβαθμίζουν την authority της επωνυμίας

Mentions σε αναγνωρισμένα media (Καθημερινή, CNN Greece, ΑΜΠΕ) αναβαθμίζουν την authority της επωνυμίας Trustworthiness: Δελτία τύπου με πραγματικά στοιχεία, αληθινά quotes, επαλήθευσιμες πληροφορίες δίνουν trust signals

Η Angelz τονίζει: οι Google Quality Raters ελέγχουν αν μια επωνυμία αναφέρεται σε έγκυρες πηγές. Ακόμα και αν ένα δελτίο τύπου δεν φέρει dofollow link, η αναφορά του ονόματός σας σε αξιόπιστο site συνεισφέρει στο E-E-A-T profile.

Checklist γραφής: 12 βήματα πριν στείλετε

Προτού στείλετε οποιοδήποτε δελτίο τύπου, διαβάστε αυτό το checklist από το Angelz:

Ο τίτλος απαντά στο «ποιος/τι/γιατί σημαντικό;»

Η lead παράγραφος καλύπτει τα 5W χωρίς να ξεπερνά τις 50 λέξεις

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο, επαληθεύσιμο στοιχείο (αριθμός, ποσοστό, ημερομηνία)

Το quote είναι αξιόπιστο και λέει κάτι διαφορετικό από τα facts του body

Δεν υπάρχει marketing language («καινοτόμο», «μοναδικό», «πρωτοποριακό»)

Η boilerplate είναι ενημερωμένη και μέχρι 100 λέξεις

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι σωστά και έχουν real person

Έχει περαστεί από spell-check στα Ελληνικά

Έχει ελεγχθεί για formatting σε plain text (για email αποστολή)

Υπάρχει έτοιμο media kit (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, logo)

Η ημερομηνία embargo (αν υπάρχει) αναφέρεται ρητά

Έχει γίνει personalization για τον κάθε παραλήπτη (τουλάχιστον ο τίτλος email)

AI SEO και η αυτοματοποίηση στη διανομή δελτίων τύπου

Η εφαρμογή AI SEO εργαλείων στη σύνταξη και διανομή δελτίων τύπου αλλάζει ριζικά τη διαδικασία. Σήμερα, AI εργαλεία μπορούν να:

Αναλύουν ποια δελτία τύπου ανταγωνιστών απέκτησαν τα περισσότερα pickups

Βελτιστοποιούν αυτόματα τον τίτλο για readability και SEO score

Εντοπίζουν δημοσιογράφους που καλύπτουν τον συγκεκριμένο κλάδο και θέμα

Δημιουργούν personalized pitches για κάθε παραλήπτη με βάση το προφίλ τους

Μετρούν το sentiment και την επιρροή κάθε coverage που προκύπτει

Το AI δεν αντικαθιστά τη στρατηγική κρίση — σε ποιο μέσο, πότε, με ποιο angle — αλλά εξοικονομεί ώρες στην εκτέλεση. Η Angelz χρησιμοποιεί AI εργαλεία για media list building και headline testing, διατηρώντας ανθρώπινη κρίση στη storytelling και τη στόχευση.

Timing: πότε να στέλνετε το δελτίο τύπου

Ο χρόνος αποστολής επηρεάζει σημαντικά το πόσα pickups θα πάρετε:

Καλύτερες ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Καλύτερες ώρες: 08:00-10:00 ή 13:00-14:00 (ώρα Ελλάδας)

08:00-10:00 ή 13:00-14:00 (ώρα Ελλάδας) Αποφύγετε: Παρασκευή απόγευμα, Σαββατοκύριακο, αργίες

Παρασκευή απόγευμα, Σαββατοκύριακο, αργίες Breaking news: Αν η ανακοίνωσή σας συνδέεται με τρέχουσα είδηση, στείλτε αμέσως — το timing είναι το παν

Αν η ανακοίνωσή σας συνδέεται με τρέχουσα είδηση, στείλτε αμέσως — το timing είναι το παν Embargo: Δώστε 24-48 ώρες προβάδισμα στα βασικά media που θέλετε να σας καλύψουν

Για μεγάλες ανακοινώσεις (product launch, εξαγορά, έρευνα αγοράς), η Angelz συνιστά να οργανώνετε press briefing 1-2 ημέρες πριν το embargo για τους top-tier journalists — αυτό αυξάνει δραματικά την πιθανότητα εκτενούς coverage.

Featured snippets και η βελτιστοποίηση δελτίων τύπου

Τα δελτία τύπου που δημοσιεύονται σε αξιόπιστα sites μπορούν να εμφανιστούν ως featured snippets στο Google για ειδησεογραφικά ερωτήματα. Για να αυξήσετε αυτή την πιθανότητα:

Χρησιμοποιήστε numbered lists ή bullet points για βήματα και στατιστικά

Απαντήστε άμεσα σε συχνές ερωτήσεις με 40-60 λέξεις στη lead παράγραφο

Ενσωματώστε πίνακες αν παρουσιάζετε συγκριτικά δεδομένα

Χρησιμοποιήστε ρήμα-επικεφαλίδα τύπου «Πώς η εταιρεία Χ έλυσε το πρόβλημα Υ»

Η βελτιστοποίηση για featured snippets δεν αλλοιώνει τον δημοσιογραφικό χαρακτήρα του κειμένου — απλά δίνει επιπλέον ώθηση στην ορατότητα.

Multimedia: φωτογραφίες, βίντεο και infographics

Ένα δελτίο τύπου χωρίς media αγνοείται. Δημοσιογράφοι αναζητούν έτοιμο υλικό για να συνοδεύσει το κείμενό τους. Το Angelz συνιστά:

Φωτογραφίες: Τουλάχιστον 2-3 JPEG υψηλής ανάλυσης (×1080 min), επαγγελματική λήψη, με caption

Τουλάχιστον 2-3 JPEG υψηλής ανάλυσης (×1080 min), επαγγελματική λήψη, με caption Logo: PNG με διαφανές background σε 2 μεγέθη

PNG με διαφανές background σε 2 μεγέθη Infographic: Για δεδομένα αναζήτησης ή σύγκριση — οι journalists τα αγαπούν γιατί εξηγούν χωρίς κείμενο

Για δεδομένα αναζήτησης ή σύγκριση — οι journalists τα αγαπούν γιατί εξηγούν χωρίς κείμενο Βίντεο: 30-90 δευτερόλεπτα σε 1080p, με υπότιτλους — αυξάνει κατακόρυφα τα TV και online video pickups

30-90 δευτερόλεπτα σε 1080p, με υπότιτλους — αυξάνει κατακόρυφα τα TV και online video pickups Executive headshots: Για quotes από εκπροσώπους — editorial quality, φυσικό φόντο

Όλα αυτά να ανεβαίνουν σε ένα cloud folder (Dropbox/Google Drive) με δημόσιο link — ποτέ συνημμένα στο email, που φιλτράρονται ως spam.

Πώς να μετράτε αποτελεσματικά την απόδοση

Η αποτίμηση ενός δελτίου τύπου δεν σταματά στο «πόσα media το πήραν». Για τη Angelz, τα KPIs που πραγματικά μετράνε:

Αριθμός pickups: Πόσα sites δημοσίευσαν την ανακοίνωση

Πόσα sites δημοσίευσαν την ανακοίνωση Domain Authority των sites: 5 pickups σε DA80+ αξίζουν περισσότερο από 50 pickups σε DA10

5 pickups σε DA80+ αξίζουν περισσότερο από 50 pickups σε DA10 Backlinks (dofollow/nofollow): Παρακολούθηση μέσω Ahrefs ή SEMrush

Παρακολούθηση μέσω Ahrefs ή SEMrush Referral traffic: Google Analytics 4 → Traffic Acquisition → Referral

Google Analytics 4 → Traffic Acquisition → Referral Share of Voice: Ποσοστό mentions vs. ανταγωνιστές για το ίδιο θέμα

Ποσοστό mentions vs. ανταγωνιστές για το ίδιο θέμα Media Impressions: Εκτιμώμενο reach (Unique Monthly Visitors × coverage placements)

Θέστε benchmarks πριν κάθε καμπάνια και μετρήστε 72 ώρες μετά αποστολή, μία εβδομάδα μετά και ένα μήνα μετά — τα SEO αποτελέσματα σε links και rankings χρειάζονται χρόνο να αποτυπωθούν.

Διαφορά PR δελτίων τύπου vs. native content

Πολλοί μπερδεύουν τα δελτία τύπου με το native advertising ή sponsored content. Η διάκριση είναι κρίσιμη τόσο για τη νομική συμμόρφωση όσο και για το SEO:

Δελτίο τύπου: Editorial decision — το medium αποφασίζει αν θα το δημοσιεύσει. Δεν πληρώνεται (ή πληρώνεται η wire service, όχι το editorial placement). Links μπορεί να είναι dofollow

Editorial decision — το medium αποφασίζει αν θα το δημοσιεύσει. Δεν πληρώνεται (ή πληρώνεται η wire service, όχι το editorial placement). Links μπορεί να είναι dofollow Native/Sponsored: Πληρωμένη τοποθέτηση. Πρέπει να φέρει σήμανση «Διαφήμιση» ή «Sponsored». Links πρέπει να είναι nofollow/sponsored

Αν πληρώνετε για να δημοσιευτεί ένα κείμενο που μοιάζει με editorial, χωρίς σήμανση και με dofollow links, παραβιάζετε τα Google Webmaster Guidelines και κινδυνεύετε με penalty.

Case study: δελτίο τύπου που φέρνει 47 pickups

Η Angelz παρακολούθησε καμπάνια B2B SaaS εταιρείας με ανακοίνωση ερευνητικών αποτελεσμάτων για AI σε ΜΜΕ. Στοιχεία επιτυχίας: τίτλος με αριθμό («72% των ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν AI»), infographic, personalized pitches σε 28 συντάκτες tech media, Τρίτη 09:15. Αποτέλεσμα: 47 pickups, 12 dofollow backlinks από DA50+, +23% referral traffic. Ο αριθμός στον τίτλο, η πρωτογενής έρευνα και το infographic ήταν τα τρία κλειδιά.

Οι 5 πιο συχνές αποτυχίες σε δελτία τύπου

Αφού αναλύσει εκατοντάδες περιπτώσεις, η Angelz κατηγοριοποιεί τις πιο συχνές αποτυχίες:

Καμία πραγματική είδηση: «Η εταιρεία μας γιορτάζει 10 χρόνια» — αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν εκτός από εσάς

«Η εταιρεία μας γιορτάζει 10 χρόνια» — αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν εκτός από εσάς Marketing language: «Παγκόσμιας κλάσης λύσεις» αντί συγκεκριμένων ισχυρισμών

«Παγκόσμιας κλάσης λύσεις» αντί συγκεκριμένων ισχυρισμών Λανθασμένη διανομή: Αποστολή tech news στο lifestyle magazine

Αποστολή tech news στο lifestyle magazine Κακό formatting: Long paragraphs, μικρά γράμματα, χωρίς subheadings

Long paragraphs, μικρά γράμματα, χωρίς subheadings Μηδαμινό follow-up: Ένα email — και τίποτα. Τα pickups συχνά γεννιούνται από το 2ο ή 3ο follow-up

Αποφύγετε αυτές τις παγίδες και ανεβαίνετε πάνω από το 80% των ανταγωνιστών σας.

Πότε να μην στέλνετε δελτίο τύπου

Η Angelz συμβουλεύει ξεκάθαρα: δεν χρειάζεται κάθε εταιρική ανακοίνωση να γίνεται δελτίο τύπου. Μερικές καταστάσεις όπου το δελτίο τύπου είναι λάθος επιλογή:

Μικρές ενημερώσεις που αφορούν μόνο υπάρχοντες πελάτες (newsletter, όχι press)

Αρνητικά νέα που δεν αντιμετωπίζετε ακόμα (κρίση χρειάζεται crisis PR, όχι proactive release)

Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις που δεν περιέχουν νέο στοιχείο

Εσωτερικές αλλαγές χωρίς επιχειρηματική σημασία για τρίτους

Η υπερ-συχνή αποστολή αμβλύνει την προσοχή των δημοσιογράφων. Καλύτερα 4-6 ισχυρά δελτία τύπου τον χρόνο παρά 2 ανά μήνα χωρίς ουσιαστικό νέο.

SEO white-hat vs. grey-hat τακτικές σε press releases

Ο χώρος είναι γεμάτος grey-hat πρακτικές — πληρωμένα “editorial” placements, press release farms, link schemes. Η Angelz δεν τις εφαρμόζει και εξηγεί γιατί:

Ένα dofollow link από PR Newswire ή Business Wire θεωρείται τεχνικά nofollow από το Google σε επίπεδο αλγόριθμου — το Google ξέρει ότι αυτές είναι distribution πλατφόρμες

Mass distribution σε χαμηλής ποιότητας news sites («press release farms») μπορεί να ακυρώσει τα links λόγω low-quality site penalty

Paid placements χωρίς nofollow/sponsored tag είναι link scheme — επισύρει manual penalty

White-hat: έρευνα, genuine news, target media outreach. Αυτό παράγει long-term SEO αξία.

Μέτρηση ROI: αποδεικνύετε αξία στη διοίκηση

Η Angelz προτείνει τέσσερις βασικές μετρήσεις: cost per link (κόστος ÷ dofollow backlinks), cost per impression (κόστος ÷ εκτιμώμενο reach), brand search volume πριν και μετά την coverage, και direct conversions μέσω UTM parameters σε GA4. Σύγκρινε το κόστος PR με το κόστος αγοράς ισοδύναμων backlinks — συνήθως το PR κερδίζει σαφώς.

Συμπέρασμα

Τα δελτία τύπου παραμένουν ένα από τα πιο αποδοτικά εργαλεία ταυτόχρονης δημοσιότητας και SEO ενίσχυσης — αρκεί να γραφτούν με δημοσιογραφικό ήθος, βελτιστοποιηθούν για αναζήτηση και να διανεμηθούν στρατηγικά. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά δεν είναι η τεχνολογία — είναι η ποιότητα της ίδιας της είδησης. Αν δεν έχετε πραγματική είδηση, δεν υπάρχει δελτίο τύπου που να τη δημιουργήσει. Αν έχετε, τότε με τη σωστή δομή, keyword research, multimedia και distribution, η κάλυψη και τα SEO αποτελέσματα θα έρθουν.

FAQ — Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθούν τα δελτία τύπου στο SEO;

Ναι, αλλά έμμεσα — τα ίδια τα links μέσα στο δελτίο τύπου σε wire services δεν μεταφέρουν πάντα link juice, αλλά τα natural backlinks που γεννά η coverage από τρίτα media είναι πολύτιμα για το SEO. Επίσης, τα brand mentions (ακόμα χωρίς link) συνεισφέρουν στο E-E-A-T.

Πόσο συχνά πρέπει να στέλνω δελτία τύπου;

Μόνο όταν έχετε πραγματική είδηση. Ο μέσος όρος που συνιστά η Angelz για ΜΜΕ είναι 4-8 ανακοινώσεις τον χρόνο — αρκετά συχνά ώστε να διατηρείτε media presence, σπάνια ώστε κάθε ανακοίνωση να έχει βαρύτητα.

Πρέπει να χρησιμοποιώ wire service ή direct outreach;

Και τα δύο, σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ο wire service δίνει volume και coverage σε εθνικό επίπεδο. Το direct outreach σε επιλεγμένους συντάκτες δίνει ποιότητα coverage και μεγαλύτερη πιθανότητα εκτενούς άρθρου. Για μεγάλες ανακοινώσεις, χρησιμοποιήστε και τα δύο.

Πώς ξέρω αν το δελτίο τύπου μου έφερε backlinks;

Παρακολουθήστε με εργαλεία όπως Ahrefs, SEMrush ή Moz. Κάντε search alert για το brand name και τα key phrases του δελτίου. Ελέγξτε Google Analytics 4 → Traffic Acquisition → Referral για direct traffic από τα media sites.

Τι κάνω αν ένα media site πάρει το δελτίο τύπου αλλά δεν βάλει link;

Επικοινωνήστε με τον συντάκτη με ευγενικό email. Εξηγήστε ότι το link βοηθά τους αναγνώστες να βρουν περισσότερες πληροφορίες. Τα περισσότερα editorial sites θα προσθέσουν το link — ιδιαίτερα αν η αίτησή σας είναι αιτιολογημένη και δεν έχει promotional χαρακτήρα. Αν αρνηθούν, αποδεχτείτε το — ένα brand mention σε αξιόπιστο site έχει πάντα αξία.

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