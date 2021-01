«Μας ζητούσαν να λέμε ψέματα για τη μεταδοτικότητα του ιού»

Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World», φέρνει στο φως κρυμμένες πτυχές της διαχείρισης της πανδημίας από την Κίνα, όταν ο ιός πρωτοεμφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στην Γουχάν.

Οι Κινέζοι γιατροί έχουν βιντεοσκοπηθεί κρυφά για πρώτη φορά και φαίνεται να παραδέχονται ότι συνειδητοποίησαν ότι ο κορωνοϊός μπορούσε να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αλλά είπαν ότι κυβέρνηση τους ζήτησε να σιωπήσουν.

Οι γιατροί στην κινεζική μεγαλούπολη, αναφέρουν ότι γνώριζαν για τους θανάτους από τον ιό ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά ήταν μέσα Ιανουαρίου όταν η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για έναν θάνατο.

Ένας γιατρός είπε: «Στην πραγματικότητα, στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής κάποιου που γνωρίζω πέθανε από αυτόν τον ιό. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που γνωρίζω».

Ένας άλλος φέρεται να λέει: «Όλοι αισθανθήκαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο».

«Οι επαρχιακοί ηγέτες είπαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια. Είπαν ότι οι αρχές γνώριζαν ότι οι εορτασμοί για το νέο έτος τον Ιανουάριο θα «επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού», δήλωσε άλλος γιατρός.

Οι νέες αποκαλύψεις προκύπτουν εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στην Κίνα, καθώς τη Δευτέρα μια επιτροπή που δημιουργήθηκε από τον ΠΟΥ, υποστήριξε πως το Πεκίνο ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο ξέσπασμα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν πως έχουν αποδείξεις ότι ο ιός θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει από ένα εργαστήριο της Γουχάν.

Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον ΠΟΥ για 27 κρούσματα της τότε άγνωστης νόσου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι έως τα μέσα Ιανουαρίου.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από itv.com