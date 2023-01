Οικονομικό σχέδιο 8,7 τρισ. δολαρίων για να ανήκει το Ντουμπάι στις «3 κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως»

Το Ντουμπάι ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα οικονομικό σχέδιο-μαμούθ ύψους 8,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη δεκαετία, με στόχο την εκτόξευση του εμπορίου, των ξένων επενδύσεων και τη θέση του στο χάρτη ως παγκόσμιος κόμβος. “Το Ντουμπάι θα καταταγεί ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία παγκόσμια οικονομικά κέντρα με αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε πάνω από 650 δισεκατομμύρια δολάρια AED (177 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά την επόμενη δεκαετία”, έγραψε στο Twitter ο Σεΐχης Mohammed bin Rashid al Maktoum, ο κυβερνήτης του Ντουμπάι. “Πάνω από 300.000 παγκόσμιοι επενδυτές βοηθούν στην οικοδόμηση του Ντουμπάι στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια πόλη”.

Dubai will rank as one of the top four global financial centers with an increase in FDI to over AED 650 billion over the next decade. Over 300,000 global investors are helping build Dubai into the fastest growing global city pic.twitter.com/keoH7h2eik

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2023