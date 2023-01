Γαλλία: Οικολόγοι ακτιβιστές πέταξαν μπογιά στο πρωθυπουργικό μέγαρο

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές έβαψαν σήμερα το πρωί με πορτοκαλί μπογιά τμήμα της κεντρικής πόρτας του γαλλικού πρωθυπουργικού μεγάρου, γνωστού ως Ματινιόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως ανέφεραν, για την αδράνεια έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν αμέσως από τους παρόντες αστυνομικούς.

French climate activists from the group Dernière Rénovation have sprayed paint on the Prime Minister’s office in Paris. The group are protesting “climate crimes” committed by the state.#TalkTV pic.twitter.com/voqLcpZrZj

— TalkTV (@TalkTV) January 4, 2023