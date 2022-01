Η πρώτη αντίδραση της Sony στην εξαγορά της Activision από τη Microsoft

Η τεράστια εξαγορά της Activision από τη Microsoft έναντι $68.7 δισ. αποτελεί το πιο καυτό θέμα συζήτησης στον χώρο του gaming (και όχι μόνο), καθώς η πρώτη βρίσκεται πίσω από τρομερά δημοφιλείς σειρές παιχνιδιών που παίζουν οι gamers σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Η πρώτη αντίδραση της Sony ήρθε μέσω δήλωσης εκπροσώπου της στη The Wall Street Journal και ουσιαστικά εκφράζει την “ευχή” όλων των κατόχων PlayStation.

Αναμένουμε ότι η Microsoft θα τηρήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες και θα συνεχίζει να προσφέρει τα παιχνίδια της Activision σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Ο επικεφαλής του τμήματος Xbox και πλέον CEO του τμήματος Gaming της Microsoft, κ. Phil Spencer, είχε δηλώσει αμέσως μετά την αποκάλυψη της συμφωνίας με την Activision ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τα παιχνίδια της τελευταίας σε διάφορες πλατφόρμες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τηρηθεί αυτή η πολιτική για όλους τους τίτλους.

Το πιθανότερο είναι ότι η Microsoft θα τηρήσει τα τρέχοντα συμβόλαια (π.χ. Call of Duty), όπως έπραξε και στην περίπτωση του Deathloop της Arcane (Bethesda) που κυκλοφόρησε αποκλειστικά για το PlayStation παρά το γεγονός ότι αυτό έγινε μετά την εξαγορά της ZeniMax Media. Κανείς, όμως, δεν την εμποδίζει αφού λήξουν οι συμφωνίες να κρατά κάποιους πολύ δυνατούς τίτλους ως αποκλειστικότητες για το Xbox. Ήδη για το The Elder Scrolls VI ακούγεται πολύ έντονα πως θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο για Xbox και Windows PC, επομένως, γιατί να μην κάνει το ίδιο και ένα μελλοντικό Call of Duty;

Όπως έχετε διαπιστώσει, η συμφωνία μεταξύ Microsoft και Activision (εάν και εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές περί ανταγωνισμού) θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην αγορά του gaming. Εξάλλου, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να “βγουν” αυτά τα $68.7 δισ…



