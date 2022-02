Εμβόλιο ή λοίμωξη και εμβολιασμός: Πότε φθίνει η ανοσία

Η διάρκεια και η αποτελεσματικότητα της ανοσίας μετά από λοίμωξη και εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία και την απόφαση για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σχετικά δεδομένα από την πρόσφατη δημοσίευση των V.Hall και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Στη μελέτη συμμετείχαν υγειονομικοί που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τους 35.768 συμμετέχοντες, οι 9488 (27%) είχαν προηγούμενη λοίμωξη COVID-19. Η εμβολιαστική κάλυψη ήταν συνολικά ιδιαίτερα υψηλή και συγκεκριμένα το 97% των συμμετεχόντων είχαν λάβει 2 δόσεις, εκ των οποίων το 78% είχαν λάβει το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) με μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο δόσεων (πάνω από 6 εβδομάδες), το 9% είχαν λάβει το BNT162b2 με σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο δόσεων (μέχρι 6 εβδομάδες) και 8% είχαν λάβει το ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca).

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Δεκεμβρίου 2020 και 21 Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 2747 πρωτο-λοιμώξεις και 210 επανα-λοιμώξεις. Μεταξύ των ατόμων που δεν είχαν προηγουμένως νοσήσει από COVID-19 και είχαν λάβει 2 δόσεις του BNT162b2 με μεσοδιάστημα πάνω από 6 εβδομάδες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώθηκε από το 85% κατά το χρονικό διάστημα 14-73 ημερών μετά τη δεύτερη δόση στο 51% κατά το χρονικό διάστημα 197-205 ημερών μετά τη δεύτερη δόση.

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα μεταξύ όσων είχαν εμβολιαστεί με το σύντομο εμβολιαστικό σχήμα του BNT162b2.

Όσον αφορά στο ChAdOx1 nCoV-19, η αποτελεσματικότητα ανήλθε στο 58% κατά το χρονικό διάστημα 14-73 ημερών μετά τη δεύτερη δόση, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικά με το BNT162b2.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοσία μετά από φυσική λοίμωξη παρουσίασε φθίση μετά από την πάροδο 1 έτους μεταξύ των ανεμβολίαστων, ωστόσο παρέμεινε σταθερά υψηλότερη του 90% σε όσους είχαν εμβολιαστεί μετά τη νόσηση, ακόμα και σε όσους είχαν νοσήσει 18 μήνες νωρίτερα.

Συμπερασματικά, δύο δόσεις του BNT162b2 συσχετίστηκαν με υψηλή προστασία έναντι του SARS-CoV-2, η οποία όμως άρχισε να φθίνει με την πάροδο του χρόνου και παρουσίασε σημαντική μείωση μετά την πάροδο 6 μηνών από τον εμβολιασμό. Ωστόσο, τα άτομα που νόσησαν από COVID-19 και στη συνέχεια εμβολιάστηκαν παρουσίασαν υψηλά επίπεδα ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2 για περισσότερο από 1 έτος μετά τη λοίμωξη.