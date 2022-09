Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας

Φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας γιορτάζει την προστασία και φροντίδα του πιο σημαντικού μας οργάνου, της καρδιάς μας, με κοινωνικές δράσεις εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και καρδιολογικού ελέγχου, που θα διεξάγει δωρεάν στους δήμους Αιγάλεω, Γαλατσίου και Λυκόβρυσης-Πεύκης, υπό την αιγίδα του.

Το ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. εμπνέεται από το Παγκόσμιο Μήνυμα του World Heart Federation για την Ημέρα της Καρδιάς 29 Σεπτεμβρίου – Use heart for every heart – και μεταδίδει με τη σειρά του το μήνυμα για μία ημέρα ουσιαστικής συνειδητοποίησης της σημασίας της πρόληψης των νοσημάτων της καρδιάς, με στόχο την υγεία για όλους!

Συγκεκριμένα:

Δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου:

– Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αιγάλεω: 29 & 30 Σεπτεμβρίου

– Πολυϊατρεία Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης: 10 & 11 Οκτωβρίου.

Ιατροί συνεργάτες του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. θα μετρήσουν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και την ολική χοληστερόλη των δημοτών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Heart Score θα προσδιορίσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τα επόμενα 10 χρόνια, παρέχοντας και τις ανάλογες συμβουλές και οδηγίες.

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος:

– ΚΑΠΗ δήμου Γαλατσίου: 5 & 6 Οκτωβρίου.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς συνεργάτες του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. και περιλαμβάνει έλεγχο αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχο καρδιάς.