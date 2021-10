AirPods Pro και AirPods Max υποστηρίζουν πλέον τη λειτουργία Find My

Όπως το είχε προαναγγείλει από το καλοκαίρι, η Apple προχωρά σε firmware update για τα ακουστικά AirPods Pro που σε συνδυασμό με το iOS 15 επιτρέπει πλέον στους χρήστες να τα εντοπίζουν μέσω της εφαρμογής Find My.

Μέχρι πρότινος, η εφαρμογή Find My έδειχνε μόνο την τελευταία γνωστή διεύθυνση των AirPods Pro, ωστόσο, η νέα αναβάθμιση του λογισμικού σου δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσεις το Lost Mode έτσι ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες που διαθέτουν συσκευή Apple και έρχονται κοντά στο χαμένο ακουστικό για τη θέση του. Επιπλέον, μπορείς να ενεργοποιήσεις την ειδοποίηση απόστασης μεταξύ των δύο ακουστικών σε περίπτωση που χάσεις ένα από τα δύο (Notify When Left Behind) ή σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο βρεθεί εκτός εμβέλειας της κεραίας Bluetooth.

Να σημειωθεί ότι οι ίδιες δυνατότητες μέσω του Find My υποστηρίζονται και από τα AirPods Max, αλλά όχι από τα δεύτερης γενιάς AirPods. Η αναβάθμιση του λογισμικού γίνεται αυτόματα όταν βρεθούν κοντά σε κάποιο iPhone ή iPad μέσα στη θήκη τους, αρκεί η τελευταία να φορτίζεται ενσύρματα ή ασύρματα.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την έκδοση του firmware στα AirPods Pro θα πρέπει να μεταβείτε στα Settings -> General -> About και να επιλέξετε τη συσκευή σας. Η τελευταία έκδοση που υποστηρίζει το Find My είναι η 4A400.

