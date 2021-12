Wild Rift, αναδείχτηκε παιχνίδι της χρονιάς για το iOS

Το League of Legends: Wild Rift κέρδισε τον τίτλο του iPhone παιχνιδιού της χρονιάς.

Η Apple βράβευσε τα καλύτερα παιχνίδια και εφαρμογές του 2021 στα ετήσια βραβεία Apple’s App Store Awards αυτή την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου. Ανάμεσα στους νικητές ήταν και το mobile spinoff του League of Legends από την Riot, Wild Rift.

Από την κυκλοφορία του στα τέλη του 2020, το Wild Rift έχει καλλιεργήσει και επιμεληθεί για το κοινό της, προσθέτοντας σταθερά νέους ήρωες κάθε μήνα. Μεταξύ αυτών είναι και οι αγαπημένοι στο League of Legends: Wild Rift, Senna, Riven,Thresh, Brand και άλλοι.

Το Wild Rift κατάφερε να μεταφέρει άρτια την πλήρη εμπειρία League of Legends στις πλατφόρμες της Apple διατηρώντας τo δυναμικό gameplay και τα combat mechanics της αντίστοιχης έκδοσης στο PC. Επομένως, δεν είναι μεγάλη η έκπληξη πως το Wild Rift έχει κερδίσει και δύο βραβεία στα Google Play Best of 2021 awards, εκείνο για το Best Competitive και Best for Tablets.

Πρόσφατα, το League of Legends ήρθε στο προσκήνιο και με την τηλεοπτική σειρά Arcane, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου, όπου βρίσκεται στην κορυφή των τηλεοπτικών σειρών εδώ και εβδομάδες σε πάνω από 50 χώρες.



