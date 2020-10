Vodafone TV: Μειωμένοι λογαριασμοί και ταινίες στη μισή τιμή

Το Vodafone TV ανακοινώνει ότι προχώρησε στη μείωση των χρεώσεων κατά 10% από 1ης Οκτωβρίου, προσφέροντας παράλληλα για έναν ολόκληρο μήνα όλες τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της σεζόν στη μισή τιμή.

Όλοι οι πελάτες του Vodafone TV θα λαμβάνουν εφεξής μειωμένους λογαριασμούς, καθώς, έπειτα από την ψήφιση του N. 4728/2020, αναστέλλεται για έναν χρόνο η επιβολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο επιβαρύνει σε ποσοστό κατά 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ), τους συνδρομητές των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η αναστολή της επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης θα ισχύσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 10% στους λογαριασμούς των συνδρομητών Vodafone TV που εκδίδονται από την 1η Οκτωβρίου και έπειτα, με σαφή οφέλη για όλους τους πελάτες. Έτσι, το Vodafone TV χωρίς αποκωδικοποιητή προσφέρεται πλέον στα 6,30 ευρώ ανά μήνα, ενώ με αποκωδικοποιητή στα 8,50 ευρώ ανά μήνα.

Όλες οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της σεζόν στη μισή τιμή

Επιπλέον, το Vodafone TV προσφέρει για ολόκληρο τον Οκτώβριο όλες τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2020 στη μισή τιμή, με περισσότερες από 60 μεγάλες πρεμιέρες να προβάλλονται στο Vodafone TV, στην On Demand κατηγορία «ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ».*

Όπως το μνημειώδες “1917” του Σαμ Μέντες, με τα 3 βραβεία Όσκαρ, που συγκλόνισε με την ιστορία των δύο στρατιωτών που ανέλαβαν να αναμετρηθούν με τον χρόνο για να μεταφέρουν ένα μήνυμα που θα απέτρεπε 1600 άνδρες από το να πέσουν σε μια θανατηφόρα παγίδα. Ή το ρομαντικό “Last Christmas” με την πολυβραβευμένη Έμιλι Κλαρκ και τον Χέντρι Γκόλντινγκ, με την πρώτη να υποδύεται την Κέιτ, μια νέα κοπέλα και ανερχόμενη τραγουδίστρια που κάνει κατ’ εξακολούθηση κακές επιλογές και πιάνει δουλειά ως ξωτικό σε χριστουγεννιάτικο κατάστημα – όπου γνωρίζει τον Τομ και αλλάζει η ζωή της.

Αλλά και το επίκαιρο ντοκιμαντέρ “We Need to Talk About A.I.” όπου η καταξιωμένη δημιουργός Leanne Pooley σκηνοθετεί ένα ενημερωτικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπο που θα έχει στον κόσμο μας. Και το μαγευτικό “Dolittle” που σηματοδότησε την αλλαγή πορείας στο σινεμά του πασίγνωστου από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως “Iroman”, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, όπου με συμπρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας, υποδύεται έναν γιατρό που μπορεί να μιλάει στα ζώα και ξεκινά μια περιπέτεια για να βρει ένα θρυλικό νησί με έναν νέο μαθητευόμενο και μια ομάδα παράξενων κατοικίδιων.

Όπως και με το “Queen & Slim”, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ελληνικής καταγωγής Μελίνας Ματσούκα, σε μία ιστορία δράματος, όπου το πρώτο ραντεβού ενός ζευγαριού παίρνει μια αναπάντεχη τροπή όταν τους σταματάει ένας αστυνομικός. Ή το “Clemency” με πρωταγωνίστρια την ανερχόμενη αφροαμερικανίδα Άλφρε Γούνταρντ, η οποία υποδύεται την Μπερναρντίν, η οποία καθώς ετοιμάζεται να εκτελέσει άλλον έναν κατάδικο, πρέπει να αντιμετωπίσει τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς εφιάλτες που δημιουργεί η δουλειά της, συνδέοντάς τη με έναν άνδρα που καλείται να εκτελέσει.

Και με το “The Lighthouse”, όπου συμπρωταγωνιστούν ο ξεχωριστός Ουίλεμ Νταφόε και ο καθιερωμένος πια Ρόμπερτ Πάτινσον, που υποδύονται δύο φαροφύλακες που προσπαθούν να διατηρήσουν την πνευματική τους ακεραιότητα ζώντας σε ένα απομακρυσμένο και μυστηριώδες νησί της Νέας Αγγλίας του 1890. Αλλά και με το σκληρό “Arkansas”, όπου ένα δυνατό καστ, με τους Τζον Μάλκοβιτς, Βινς Βον, Μάικλ Κένεθ Γουίλιαμς, Κλαρκ Ντιουκ και Λίαμ Χέμσγουορθ, εμπλέκεται σε μία τρομακτική ιστορία εμπορίου ναρκωτικών που τελεί υπό τις διαταγές ενός βαρώνου με έδρα το Αρκάνσας. Και όταν μια συμφωνία πάει τρομερά λάθος, οι συνέπειες είναι θανατηφόρες.

Το Vodafone TV, ο μεγαλύτερος On Demand κατάλογος στην ελληνική αγορά, με περισσότερες από 10.000 ώρες δωρεάν περιεχομένου, δεν περιορίζεται στις πρόσφατες πρεμιέρες μετά το σινεμά και δεν σταματά να ανανεώνεται διαρκώς με περιεχόμενο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

*Οι ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ αφορούν πελάτες Vodafone TV με αποκωδικοποιητή.