Dune: Αναβολή της πρεμιέρας για την 1η Οκτωβρίου 2021

Ούτε μήνας δεν πέρασε από την προβολή του πρώτου trailer για το πολυαναμενόμενο Dune του Denis Villeneuve και ήδη έρχονται στη δημοσιότητα αναφορές πως θα αναβληθεί η πρεμιέρα του για σχεδόν έναν χρόνο από το αρχικό πλάνο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Collider, οι Warner Bros. και Legendary αποφάσισαν να ακυρώσουν την πρεμιέρα της 18ης Δεκεμβρίου 2020 και να κρατήσουν το Dune για την 1η Οκτωβρίου 2021! Ο λόγος έχει να κάνει φυσικά με την πανδημία COVID19 που έχει επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα πολλών κινηματογραφικών παραγωγών με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο συνεχών αναθεωρήσεων.

Για παράδειγμα, η μεταφορά της πρεμιέρας του Wonder Woman 1984 για τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έμπλεξε την κατάσταση με το Dune, ενώ πρόσφατα είδαμε ότι και οι MGM με τη Universal αποφάσισαν να μεταφέρουν το No Time to Die για τον Απρίλιο.

Είναι λογικές αυτές οι αποφάσεις όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή με την πανδημία COVID19. Κανένα studio δεν θέλει να ρισκάρει να “κάψει” το box office των ταινιών του και αξίζει να αναφέρουμε πως η Cineworld αποφάσισε να κλείσει προσωρινά όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες Regal Cinemas στις ΗΠΑ έως ώτου βρεθεί λύση.

Να σημειωθεί ότι για τηn 1 Οκτωβρίου 2021 είναι προγραμματισμένη και η πρεμιέρα του The Batman με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, επομένως, δεν αποκλείεται η εξέλιξη με το Dune να επηρεάσει άμεσα και αυτήν την ταινία.