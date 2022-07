Το trailer για τα τελευταία επεισόδια της σειράς

Εκτός από το Tales of the Walking Dead, η AMC αποκάλυψε στο SDCC 2022 και το trailer για την τελευταία σεζόν του The Walking Dead, η οποία αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου 2022.

Στο trailer το βάρος πέφτει κυρίως στις μάχες μεταξύ του Lance Hornsby και της The Commonwealth, οι οποίοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές στην 11η σεζόν. Η ομάδα παραγωγής ανέφερε ότι έχει ετοιμάσει ένα reel που περιλαμβάνει 1 δευτερόλεπτο από όλα τα επεισόδια της σειράς ξεκινώντας από τη στιγμή που ξυπνά ο Rick και τελειώνοντας με την τελευταία λήψη, αλλά προφανώς θα το δείξει στο κοινό όταν θα προβληθούν και τα τελευταία επεισόδια της σειράς.

Όπως και να ‘χει, είναι το τέλος μιας εποχής για όσους ακολούθησαν το The Walking Dead, αλλά όχι συνολικά για τον κόσμο του, αφού ξεπήδησαν από αυτό διάφορα spin-offs για τους χαρακτήρες του (Fear of the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Isle of the Dead, Tales of the Walking Dead, νέα σειρά για τον Daryl).

