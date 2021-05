Το νέο trailer μας εξηγεί τι ακριβώς είναι το παιχνίδι

Πλησιάζουν οι ημέρες για την κυκλοφορία του Biomutant και η THQ Nordic δημοσιεύει ακόμη ένα trailer για να εξηγήσει στο κοινό τι ακριβώς να περιμένει από αυτό. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής σχεδιασμού Stefan Ljungqvist της δημιουργού Experiment 101,

Το Biomutant είναι ένα παραμύθι στημένο σε ένα post-apocalyptic open world περιβάλλον. Από πλευράς δομής, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, παρόλα αυτά, από το feedback που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια (σ.σ. πέρασαν 4 χρόνια από την πρώτη ανακοίνωση) το αντιμετωπίζουμε πλέον ως μια παράξενα καλή μίξη των Devil May Cry, Ratchet & Clank, Batman Arkham κλπ.