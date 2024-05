Το Galaxy AI της Samsung προελαύνει και βρίσκεται ήδη στα χέρια εκατομμυρίων χρηστών

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι οι λειτουργίες Galaxy AI, που ήταν αρχικά διαθέσιμες στη σειρά-ναυαρχίδα smartphones Samsung Galaxy S24, θα διατίθενται σε περισσότερες Galaxy συσκευές μέσω της νέας ενημέρωσης One UI 6.1. Η ενημέρωση έγινε διαθέσιμη στις σειρές Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 και Tab S9 από τα τέλη Μαρτίου αυτής της χρονιάς.

Από την κυκλοφορία της νέας ενημέρωσης λογισμικού, η Samsung έχει δει 8,8 εκατομμύρια χρήστες να κάνουν λήψη της και να χρησιμοποιούν ενεργά τις δυνατότητες Galaxy AI στο smartphone τους. Οι αριθμοί χρήσης αυξάνονται καθημερινά και μέχρι το τέλος του 2024, η Samsung αναμένει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες να αξιοποιούν τις λειτουργίες Galaxy AI σε όλο τον κόσμο.

Με ακόμα περισσότερους χρήστες Galaxy να μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τις δυνατότητες Galaxy AI που διευκολύνουν την επικοινωνία, οι αγαπημένες λειτουργίες έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν από το σύνολο των νέων διαθέσιμων λειτουργιών. Οι δυνατότητες AI, που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από την κυκλοφορία του Galaxy AI περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως το Ζωντανή μετάφραση στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά), το Ζωντανή απομαγνητοφώνηση, το Chat Assist, και το Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google .

Σχεδόν το 75% των χρηστών του Galaxy Z Fold5, το 80% των χρηστών του S23 Ultra και σχεδόν το 65% των χρηστών του Tab S9 σε όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την ενημέρωση One UI 6.1, καθιστώντας την μία από τις πιο δημοφιλείς ενημερώσεις λογισμικού της Samsung.

Με την επιτυχία της πρώτης κυκλοφορίας του One UI 6.1, η Samsung ανακοινώνει τη δεύτερη φάση λανσαρίσματος, φέρνοντας το Galaxy AI σε ακόμα περισσότερα Galaxy smartphones και tablets. Η κάλυψη θα επεκταθεί στη σειρά Galaxy S22, στα αναδιπλούμενα Galaxy Z Fold4 και Galaxy Z Flip4 και στα tablet της σειράς Galaxy Tab S8, ξεκινώντας από τον Μάιο.