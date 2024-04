Το Fallout ανανεώθηκε ήδη για 2η σεζόν!

Καθώς τα πράγματα φαίνονταν ήδη ευνοϊκά για την ανανέωση της τηλεοπτικής σειράς Fallout, μιας και η πρώτη σεζόν που ξεκίνησε πρόσφατα έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, η Amazon προχώρησε και στη σχετική ανακοίνωση μέσα από την επίσημη σελίδα της υπηρεσίας Amazon Prime Video στο X (πρώην Twitter)!

Σύμφωνα με το Deadline, η live-action μεταφορά του Fallout είναι πλέον στις τρεις πιο δημοφιλείς σειρές που έχουν παρακολουθήσει ποτέ οι θεατές στην υπηρεσία Amazon Prime Video και καταγράφει το μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίως από την εποχή του Lord of the Rings: The Rings of Power που έκανε το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Amazon Prime Video είχε ήδη εξασφαλίσει άδεια από την κυβέρνηση της California, ώστε το Fallout να μπορεί να γυριστεί στο Los Angeles και γύρω από αυτό για τη δεύτερη σεζόν του, αν ανανεωνόταν, όπως και έγινε (σ.σ. με το αζημίωτο φυσικά…).

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα παιχνίδια της σειράς γνωρίζουν εκ νέου άνθιση παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την κυκλοφορία τους. Ήδη καταγράφονται ρεκόρ πωλήσεων στην πλατφόρμα Steam που σίγουρα θα έχουν χαροποιήσει τις Bethesda και Microsoft.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του Fallout.