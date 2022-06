Τις εταιρείες Gastrade και GasLog τίμησε ο ανεξάρτητος διεθνής νηογνώμονας DNV για την πραγματοποίηση του FSRU Αλεξανδρούπολης

Την εταιρεία κοινής ωφέλειας Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου και την συνεργαζόμενη GasLog Ltd. βράβευσε η DNV, ο κορυφαίος ανεξάρτητος νηογνώμονας στον κόσμο, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης στο γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ανέπτυξαν και προχωρούν στην υλοποίηση της υπερσύγχρονης Πλωτής Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, που αναμένεται να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη όχι μονάχα της χώρας μας αλλά ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τις τιμητικές διακρίσεις παρέλαβαν στο πλαίσιο των ειδικών εκδηλώσεων της διεθνούς έκθεσης των Ποσειδωνίων 2022, που πραγματοποιούνται στο Metropolitan Expo, εκ μέρους της Gastrade s.a. ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κωστής Σιφναίος και εκ μέρους της GasLog Ltd. ο chief operating officer, Κώστας Καραθάνος.

Ο υπερσύγχρονος πλωτός Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Αλεξανδρούπολης θα δημιουργήσει πολύ σύντομα έναν νέο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία σε πρώτη φάση και εν συνεχεία στη Ρουμανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τονώνοντας έτσι τη δυναμική ανάπτυξη του Έβρου και ενισχύοντας βέβαια τη θέση της χώρας μας.

DNV presented gastrade and GasLog a certificate in recognition of the development and launch of the groundbreaking Alexandroupolis FSRU project. A pleasure to welcome Mr. Kostis Sifnaios, VP & Managing Director, Gastrade & Kostas Karathanos, Chief Operating Officer at GasLog. pic.twitter.com/QTcaJhFaDq

