Ανακαλύφθηκε σπόνδυλος δεινοσαύρου ηλικίας 98 εκατ. ετών στην έρημο Αιγύπτου

Ένα απολίθωμα από σαρκοφάγο δεινόσαυρο που έζησε πριν από περίπου 98 εκατομμύρια χρόνια ανακαλύφθηκε από ομάδα ερευνητών από την Αίγυπτο στη δυτική έρημο της χώρας.

Ο καλοδιατηρημένος σπόνδυλος λαιμού, που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής το 2016 στην όαση Bahariya στην τεράστια έρημο, ανήκει σε ένα θηρόποδα Abelisaurid, ένα είδος που έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο (περίπου 145 με 66 εκατομμύρια χρόνια πριν), σύμφωνα με ερευνητές.

An Egyptian team led by Hesham Sallam, associate professor at the Institute of Global Health and Human Ecology, has discovered the fossilized remains of a new kind of large-bodied, meat-eating dinosaur from a celebrated fossil site in Bahariya Oasis.https://t.co/q2vN1whTDF pic.twitter.com/OAmCOuqXxi

— AUC (@AUC) June 8, 2022