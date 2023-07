Τhe Story of Bubble Bobble 3, έρχεται στη σύγχρονη εποχή στα τέλη της χρονιάς!

Η ININ Games συνεχίζει ακάθεκτη τις αναβιώσεις παλιών αγαπημένων παιχνιδιών με σκοπό να τα συστήσει στις νέες γενιές των gamers, αλλά και να δώσει στους μεγαλύτερους ξανά την ευκαιρία να θυμηθούν τα νιάτα τους χωρίς να ψάχνουν τους παλιούς υπολογιστές τους.

Αυτή τη φορά η εταιρεία καταπιάνεται με το Parasol Stars, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ως sequel των Bubble Bobble και Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 (άλλη παιχνιδάρα) απευθείας στις παιχνιδοκονσόλες και τους υπολογιστές της εποχής (NES, Game Boy, Amiga, Atari ST) αφήνοντας παραδόξως στην άκρη τα arcade.

Στο Parasol Stars έχουμε και πάλι πρωταγωνιστές τα αδέρφια Bub και Bob στις ανθρώπινες μορφές τους, εξοπλισμένα με μαγικές ομπρέλες που τους βοηθούν να ταξιδεύουν από πλανήτη σε πλανήτη για να καταπολεμήσουν το κακό. Το gameplay είναι και πάλι εθιστικό, αλλά η εταιρεία δεν ξεκαθαρίζει εάν έχει προχωρήσει σε κάποιες quality of life προσαρμογές για τη νέα εποχή. Σίγουρα πρόκειται για port των εκδόσεων για TurbografX / PC, ενώ στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται πως σύντομα θα δούμε περισσότερα Parasols, κάτι που αφήνει ανοικτό το παράθυρο για πλήρες remaster!

Το Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble 3 θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2023 σε PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch.

