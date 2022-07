The Rings of Power, νέο επικό trailer από το SDCC!

Το San Diego Comic-Con μας έφερε ακόμη ένα trailer για το επερχόμενο The Lord of the Rings: The Rings of Power μέσα από το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι το build-up για τον Sauron, τον μεγάλο κακό που συγκέντρωσε την δύναμη του στην περίοδο του Second Age και τον γνωρίσαμε ως πνεύμα – φλεγόμενο μάτι στις ταινίες του Peter Jackson.

Στο trailer η Galadriel επιχειρεί να αφυπνίσει τον κόσμο για την έλευση του μεγάλου κακού και φοβάται ότι θα καταστρέψει το βασίλειο, τους Νάνους στη Moria πρωτού καταστραφεί, τα Ξωτικά να μαζεύουν τα κομμάτια τους μετά από έναν μακροχρόνιο πόλεμο, τους Ανθρώπους να χτίζουν έναν νέο πολιτισμό και τα Hobbits στον δικό τους κόσμο. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει ένας περιπλανώμενος τύπος με μια γκρι κάπα που μοιάζει να συγκεντρώνει δυνάμεις, μάλλον όχι για καλό σκοπό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την προβολή του trailer έπιασαν δουλειά οι φανατικοί των ιστοριών του J.R.R. Tolkien και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι αυτός είναι ο Sauron, ο οποίος στα βιβλία αναφερόταν με το όνομα Annatar στην Second Age και είχε την ικανότητα να αλλάζει μορφή για να κρύβει την σατανική φύση του. Επίσης, στα βιβλία υπάρχει ο χαρακτηρισμός “Lord of Gifts” και η εμφάνιση του (χλωμός και όμορφος) τον βοήθησε να πείσει τον Celebrimbor να του διδάξει πως να φτιάξει ένα δαχτυλίδι που θα μπορούσε να ελέγξει τα περίφημα Rings of Power. Την συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι…

Οι προσδοκίες για το The Lord of the Rings: The Rings of Power είναι ιδιαίτερα υψηλές, τόσο από το κοινό, όσο και από την ίδια την Amazon που έχει επενδύσει τεράστια ποσά για την δημιουργία της σειράς. Θα το μάθουμε στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, όταν και θα γίνει η πρεμιέρα στην υπηρεσία Amazon Prime Video.

