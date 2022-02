The Rings of Power, δείτε το πρώτο trailer της σειράς!

Παραδοσιακά ο τελικός του Super Bowl αποτελεί μία από τις καλύτερες συγκυρίες για διαφήμιση και γι’ αυτό άλλωστε το κάθε σποτάκι που προβάλλεται κοστίζει μερικά εκατομμύρια για μόλις λίγα δευτερόλεπτα προβολής. Προφανώς το κόστος είναι το τελευταίο που απασχολεί την Amazon, μιας και η εταιρεία περίμενε πως και πως το τεράστιο αθλητικό γεγονός για να παρουσιάσει το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς The Lord of the Rings: The Rings of Power!

Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δείτε και ιδιαίτερα πολλά πράγματα για την υπόθεση, αλλά τουλάχιστον παίρνουμε μια γεύση για την πληθώρα χαρακτήρων που θα συναντήσουμε στο prequel της τριλογίας των ταινιών του Peter Jackson. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι η σειρά θα μας μεταφέρει χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των The Lord of the Rings και Hobbit, στην εποχή που μοιράστηκαν τα δαχτυλίδια της Δύναμης σε ξωτικά, νάνους, ανθρώπους και στον σκοτεινό άρχοντα της Mordor….

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει τα εξής:

Σε μια εποχή όπου επικρατεί, σχετικά, ειρήνη, η σειρά ακολουθεί διάφορους χαρακτήρες (γνώριμους και νέους), καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επάνοδο του κακού στη Middle-earth. Από τα σκοτεινά βάθη των Misty Mountains, στα μεγαλειώδη δάση της πρωτεύουσας των ξωτικών Lindon, στο ανεπανάληπτο νησιωτικό βασίλειο της Numenor και τις απομακρυσμένες άκρες του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν την κληρονομία που θα μείνει ζωντανή για χιλιάδες χρόνια.

Το The Lord of the Rings: The Rings of Power θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 στο Amazon Prime Video.

