Το Tomb Raider: The Legend of Lara Croft έρχεται στο Netflix στις 10 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία δημοσιεύοντας παράλληλα και ένα νέο trailer. Το τελευταίο μας δίνει εν τέλει μια κάπως πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το πώς θα είναι η σειρά, η υπόθεση της οποίας εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της τριλογίας Survivor, που επικεντρώθηκε στη νεότερη Lara Croft.

Σύμφωνα με τη Netflix, θα δούμε τη Lara “να αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τον πραγματικό της εαυτό και να αποφασίσει τι είδους ηρωΐδα θέλει να γίνει, καθώς κυνηγάει ένα «επικίνδυνο και ισχυρό» κλεμμένο τεχνούργημα“.

Το Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2021 και η παραγωγή του γίνεται από τη Legendary Television και την Powerhouse Animation, το στούντιο πίσω από το anime Castlevania. Την παραγωγή και το σενάριο υπογράφει η Tasha Huo, γνωστή για το The Witcher: Blood Origin, ενώ η Hayley Atwell (Mission: Impossible – Dead Reckoning) θα δώσει τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια.

Το The Legend of Lara Croft δεν πρέπει να συγχέεται με την άλλη σειρά Tomb Raider που βρίσκεται υπό ανάπτυξη για την υπηρεσία Amazon Prime Video, στην οποία συμμετέχει η δημιουργός του Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, ως σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός.