The Far Shore, πρώτο gameplay trailer για το παιχνίδι εξερεύνησης

Μετά την πρώτη επαφή με το Jett: The Far Shore πέρυσι το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να δούμε gameplay video από το αρκετά ιδιαίτερο sci-fi game εξερεύνησης του Διαστήματος που εκ πρώτης όψεως θυμίζει λίγο το No Man’s Sky στη φιλοσοφία του.

Στο Jett: The Far Shore οι gamers θα χρησιμοποιούν το διαστημικό σκάφος τους για να ταξιδεύουν στον ανοικτό κόσμο του με σκοπό να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές ζωής σεβόμενοι το περιβάλλον και τη ρουτίνα τους. Ξεχνάμε, λοιπόν, μάχες και εξόρυξη των πόρων του μυστηριώδους κόσμου, ενώ παράλληλα θα κληθούμε να εντοπίσουμε από προέρχεται ο υπόκωφος ήχος “hymnwave”.

Το Jett: The Far Shore θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2021 για Windows PC, PS4 και PS5, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία.

