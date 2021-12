Θα είναι η απάντηση της Sony στο Xbox Game Pass;

Το ενδεχόμενο να δημιουργήσει η Sony μια δική της υπηρεσία ανταγωνιστική στο εξαιρετικό Xbox Game Pass της Microsoft δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση φρέσκια είδηση. Ωστόσο, η τελευταία αναφορά του δικτύου Bloomberg περιλαμβάνει πιο πολλές λεπτομέρειες από κάθε άλλη φορά με αποτέλεσμα πλέον να θεωρείται θέμα χρόνου η υλοποίηση της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Sony έχει στα σκαριά μια νέα συνδρομητική υπηρεσία με κωδική ονομασία Spartacus, η οποία θα ενοποιήσει τα υπάρχοντα PS Plus και PlayStation Now σε μία συνδρομή. Θα υπάρχουν τρία διαφορετικά πακέτα για πρόσβαση σε δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα, multiplayer, αποκλειστικές εκπτώσεις, πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια των PS4 και PS5, αλλά και δυνατότητα game streaming για τα παιχνίδια των PS One, PS2, PS3 και PSP.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από τη Sony για το δημοσίευμα του Bloomberg, ούτε έστω μια ανεπίσημη διαρροή, αλλά στο παρελθόν τα υψηλόβαθμα στελέχη του τμήματος PlayStation είχαν παραδεχτεί πως το Xbox Game Pass είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση.

