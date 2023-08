Σύλληψη δύο χριστιανών, μετά το κάψιμο εκκλησιών από οργισμένα πλήθη μουσουλμάνων

Η αστυνομία του Πακιστάν συνέλαβε δύο αδέλφια χριστιανούς που κατηγορούνται για βλασφημία, δήλωσαν σήμερα ένας εκπρόσωπος και πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δύο ημέρες αφότου όχλος εξοργισμένων μουσουλμάνων έκαψε εκκλησίες και σπίτια, επιρρίπτοντας στους δύο άνδρες την ευθύνη για βεβήλωση του Κορανίου.

Σχισμένες σελίδες του Κορανίου βρέθηκαν σε δρόμο με υποτιμητικά σχόλια γραμμένα πάνω τους με κόκκινο μελάνι, ανέφερε η αστυνομία. Μια επιπλέον σελίδα που είχε επισυναφθεί στις άλλες ανέφερε επίσης τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς ταυτοτήτων των κατηγορουμένων, δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας Ουσμάν Άνουαρ.

Η αστυνομία ερευνά κάθε πιθανό σενάριο όσον αφορά τον λόγο που προστέθηκαν τα ονόματα και οι διευθύνσεις, δήλωσε στο Reuters.

Η βλασφημία τιμωρείται με θάνατο στο Πακιστάν και, αν και δεν έχει εκτελεστεί κανείς μέχρι τώρα μ’ αυτή την κατηγορία, πολλοί που κατηγορήθηκαν για βλασφημία έχουν λιντσαριστεί από εξαγριωμένα πλήθη. Επίσης ένας πρώην επαρχιακός κυβερνήτης και ένας υπουργός αρμόδιος για τις μειονότητες έχουν σκοτωθεί με πυρά αφού κατηγορήθηκαν για βλασφημία

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως οι κατηγορίες για βλασφημία χρησιμοποιούνται μερικές φορές για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή ως κατηγορούμενοι επειδή συχνά δικαστές αναβάλλουν δίκες φοβούμενοι αντίποινα αν θεωρηθεί ότι έδειξαν επιείκεια, λένε.

Παραστρατιωτικές δυνάμεις φρουρούν τον τόπο των επιθέσεων, έναν χριστιανικό οικισμό στην Τζαρανουάλα, στη βιομηχανική περιοχή της πόλης Φαϊζαλαμπάντ, που περιλαμβάνει επίσης την ιστορική εκκλησία του Στρατού της Σωτηρίας και την καθολική εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Χριστιανικό νεκροταφείο βεβηλώθηκε επίσης, όπως δήλωσαν κάτοικοι και οι ηγέτες της κοινότητας, προσθέτοντας πως το πλήθος έβγαλε τα πράγματα των χριστιανών από τα σπίτια τους και τους έβαλε φωτιά.

Over 40 Churches and almost 400 homes were destroyed by Muslim mobs in Pakistan. Most of the family homes were owned by people who work in low-paying jobs. They will never recover. pic.twitter.com/2idHnpbCjz

Η βία συνεχίστηκε για 10 ώρες χωρίς να υπάρξει επέμβαση από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, δήλωσαν κάτοικοι και ένας κοινοτικός ηγέτης. Η αστυνομία το αρνήθηκε, λέγοντας πως απέτρεψε ακόμη χειρότερες ζημιές.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άνουαρ ουλ Χακ Κάκαρ δήλωσε σήμερα πως οι μειονότητες πρέπει να προστατευθούν πάση θυσία, υποσχόμενος να αναλάβει δράση εναντίον εκείνων που ενεπλάκησαν στη βία.

Pakistani Muslim extremists chant religious slogans Labaik Ya Rasool Allah لبیک یا رسول اللہ as they burn down a #Churches Attacks come after local Muslims accused a #Christian family of #blasphemy.

Such pro-blasphemy brigades in #Pakistan are known to have state-backing.… pic.twitter.com/NCq85cmSuM

— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) August 18, 2023