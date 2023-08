Πού ταξιδεύουν οι πλούσιοι, τι θέλουν, πόσα ξοδεύουν – News.gr

Αύξηση 69% στις πωλήσεις τουριστικών πακέτων καταγράφει το παγκόσμιο δίκτυο πολυτελών ταξιδιών Virtuoso

Ισχυρή ανάπτυξη στα ταξίδια πολυτελείας καταγράφει το παγκόσμιο δίκτυο πολυτελών ταξιδιών Virtuoso, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 20.000 συμβούλους σε 50 χώρες.

Όπως υπογραμμίστηκε στην ετήσια συνάντηση των συνεργατών του στην Virtuoso Travel Week στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με το tornosnews.gr, τα ταξίδια πολυτελείας δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, παρά τον πληθωρισμό και τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 η Virtuoso ανέφερε άνοδο 69% στις πωλήσεις σε σύγκριση με τους αριθμούς του 2019, με τα τμήματα ξενοδοχείων και κρουαζιερών να πρωτοστατούν, αυξημένα κατά 173% και 122% αντίστοιχα.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία στις ΗΠΑ έχουν σημειώσει αύξηση 57% στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2019, ενώ τα πολυτελή διεθνή ξενοδοχεία έχουν αύξηση πωλήσεων κατά 58%.

Οι μελλοντικές πωλήσεις ταξιδιών αναψυχής για το 2024-2025 είναι εξίσου ισχυρές. Συγκρίνοντας τις πωλήσεις του 2019 για το 2020, που θεωρούνται ως το σήμα κατατεθέν των ταξιδιών πολυτελείας, οι μελλοντικές πωλήσεις του 2023 είναι 107% υψηλότερες. Ειδικά οι φετινές πωλήσεις για το 2024 είναι 44% υψηλότερες από ό, τι ήταν το 2022 για το 2023.

Ομοίως, οι μελλοντικές πωλήσεις κρουαζιέρας το 2023 είναι 44% υψηλότερες από ό,τι ήταν το 2022 και 106% υψηλότερες σε σύγκριση με το 2019.

Οι ταξιδιώτες, σύμφωνα με την έρευνα, επιλέγουν διεθνή ταξίδια σε αριθμούς ρεκόρ.

Οι κύριες τάσεις:

– Οι σύμβουλοι του Virtuoso έχουν σημειώσει συνεχή ζήτηση για εμπειρίες αποκλειστικής χρήσης, όπως ιδιωτικά αεροπλάνα και γιοτ.

– Ο τομέας ευεξίας συνεχίζει να ευδοκιμεί, με το 94% των ταξιδιωτών να ενσωματώνουν την προσωπική σωματική και πνευματική φροντίδα στα ταξίδια τους και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για προγράμματα που ενσωματώνουν δημιουργική τέχνη.

– Η Ισλανδία έχει αναδειχθεί ως ο πρώτος προορισμός ευεξίας, όπως και η Ταϊλάνδη, καθώς τα ταξίδια στην Ασία επιστρέφουν. Αυτό που δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι ακόμη πιο έντονο μετά την πανδημία, είναι η σημασία που δίνουν οι ταξιδιώτες στο γνήσιο και αυθεντικό.

Οι τάσεις για τα φθινοπωρινά ταξίδια

– Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μεξικό πρωτοστατούν ως οι κορυφαίοι παγκόσμιοι προορισμοί για φθινοπωρινά ταξίδια.

– Ενώ πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να ταξιδεύουν στο εσωτερικό, το Virtuoso έχει δει μια στροφή προς τα διεθνή ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας και του Καναδά.

– Αυτό το φθινόπωρο το Παρίσι έχει τιμές δωματίων στα ξενοδοχεία 11% υψηλότερες από το 2022, ενώ οι τιμές των ξενοδοχείων στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη αυξάνονται κατά 16%. Η Ρώμη σημειώνει άνοδο 19% και η Φλωρεντία είναι στην κορυφή όλων με 37% αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

– Αξιοσημείωτο ότι το Virtuoso αναφέρει ότι τα ξενοδοχεία της Αθήνας έχουν αυτό το φθινόπωρο μειωμένες τιμές έναντι του 2022.

– Την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα και η Ταϊλάνδη πρόκειται να είναι οι πιο hot προορισμοί του κόσμου. Οι ταξιδιώτες ονειρεύονται νησιά όπως η Anguilla, το Turks & Caicos, οι Μπαχάμες και το St. Barts. Η ζήτηση εκτινάσσεται επίσης στα ύψη για τις ακτές Kohala/Kailua-Kona, Wailea, Argyll and the Isles of Scotland και το Λονδίνο.

– Τα εξατομικευμένα ταξίδια εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Σε μια πρόσφατη μελέτη, το 57% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο είπε ότι η δημιουργία μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας που ταιριάζει καλύτερα στις προσδοκίες μου είναι πιο σημαντική από την τιμή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ταξιδιώτες από το Μεξικό, το Χονγκ Κονγκ, τη Βραζιλία, την Κίνα και την Αυστραλία

– Το Yachting καταγράφει αύξηση της ζήτησης στην Καραϊβική, την Κροατία, την Ελλάδα και το St Tropez. Οι κρατήσεις γιοτ του Virtuoso το 2023 είναι αυξημένες κατά 79% σε σχέση με το 2019.

– Περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερη πνευματική και σωματική άσκηση. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για επιστημονικές αποστολές σε περιοχές του πλανήτη, που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής.

– Το 37% των εύπορων ταξιδεύει για πολιτιστικούς λόγους. Το 34% αναζητά περιπέτεια. και το 16% αναζητά ταξίδια με επιστημονικές αποστολές.

– Το φαγητό και το κρασί είναι κορυφαίες προτεραιότητες, ειδικά μεταξύ των Baby Boomers και Gen-Xers: Το 70% των συμβούλων του Virtuoso έχουν δει αύξηση στα γαστρονομικά ταξίδια, ενώ το 20% των πελατών κάνουν κράτηση για ταξίδια εστιάζοντας στο φαγητό φαγητό και το κρασί. Και βέβαια, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι αυτό – ένα τεράστιο 47% ξοδεύει μεταξύ 10.000 και 25.000 $ ανά ταξίδι, με ένα άλλο 15% να ξοδεύει 25.000-50.000 $ ταξίδι.

– Οι κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες περιλαμβάνουν επίσκεψη σε ζυθοποιείο ή αποστακτήριο (88%) και street food (60%), ακολουθούμενες από γαστρονομικές περιηγήσεις (58%) και γιορτές με την οικογένεια και τους φίλους (57%).

– Αξιοσημείωτο ότι το 53% θέλει να γευθεί την κουζίνα της γειτονιάς.

– Σε άνοδο είναι γαστρονομικοί προορισμοί όπως η Πορτογαλία, η Κοπεγχάγη, η Κροατία και η Κολομβία, με καθένα από αυτά τα μέρη να είναι έτοιμα να γίνουν γαστρονομικές πρωτεύουσες

– Τα ταξίδια ευεξίας δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης: το 47% ξοδεύει μεταξύ 5.000 και 10.000 $ ανά ταξίδι ευεξίας και ένα άλλο 44% ξοδεύει 10.000-25.000 $ ανά ταξίδι. Οι κορυφαίοι προορισμοί ευεξίας βρίσκονται στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

– Οι αναδυόμενες εμπειρίες ευεξίας περιλαμβάνουν δημιουργική τέχνη (44%), χαλαρωτικά προγράμματα για ύπνο (34%) και βιώσιμη ευεξία (34%). Η Ταϊλάνδη, το Μπαλί, τα Φίτζι και η Ισλανδία κατατάσσονται μεταξύ των αναδυόμενων προορισμών ευεξίας.

– Ως προς τη Βιωσιμότητα: Το 88% των ταξιδιωτών θέλουν να δουν τα τουριστικά τους δολάρια να πηγαίνουν για την προστασία του πλανήτη, ιδιαίτερα σε πρωτοβουλίες όπως η διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, η προστασία και η αποκατάσταση τοπίων και η χρήση βιώσιμης και ανανεώσιμης ενέργειας (όπως ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ή γεωθερμία). Το 64% των ταξιδιωτών έχει δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα στον πολιτισμό, όπως η υποστήριξη των αυτόχθονων κοινοτήτων και η βοήθεια στην πολιτιστική αποκατάσταση περιοχών. Ένα άλλο 64% ενδιαφέρεται για την υποστήριξη τοπικών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων και προγραμμάτων για τη νεολαία.