Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Η εβδομάδα για το Epic Games Store ξεκινά τα απογεύματα της Πέμπτης στις 18:00 ώρα Ελλάδας, μιας και τότε γίνεται η αλλαγή στα δωρεάν games που προσφέρει το κατάστημα από τότε που άνοιξε τις πόρτες του σε όλο τον κόσμο. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο δωρεές, αλλά ουσιαστικά ένα παιχνίδι, καθώς το ένα δωράκι αφορά add-on pack για το ούτως ή άλλως free-to-play Paladins.

Το δωρεάν παιχνίδι της εβδομάδας, λοιπόν, είναι το Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, ένα third-person παιχνίδι δράσης που λαμβάνει χώρα στην πόλη Punchbowl το έτος 1959. Αυτή τη φορά το σενάριο είναι αντίστροφο σε σύγκριση με τα κλασικά zombie games, αφού οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Stubbs για να καθαρίσουν την πόλη από τους ζωντανούς.

Το Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse θα είναι διαθέσιμο δωρεάν έως και την επόμενη Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – [Epic Games Store Link]



