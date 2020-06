Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Αγκυρα: Να διατηρηθεί ο μουσειακός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας

Έκκληση στην Τουρκία να μην προχωρήσει στην αλλαγή του status του ναού της Αγίας Σοφίας, πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρέσβης Σάμουελ Μπράουνμπακ, επικεφαλής της υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας, με σχετική κοινοποίηση του στο Twitter.

«Η Αγία Σοφία έχει μεγάλη πνευματική και πολιτιστική αξία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών από όλο τον κόσμο. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να διατηρήσει το status της ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO και να συνεχίσει να είναι ανοιχτή σε όλους υπό το τρέχον καθεστώς του μουσείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης, στη σχετική κοινοποίηση του στο Twitter.

The Hagia Sophia holds enormous spiritual & cultural significance to billions of believers of different faiths around the world. We call on the Govt of #Turkey to maintain it as a @UNESCO World Heritage site & to maintain accessibility to all in its current status as a museum.

— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) June 25, 2020