Σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές την τελευταία μία ώρα, με αρκετούς χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε Amazon, Spotify, Reddit, Twitch, αλλά και Twitter, CNN, HBO Max, New York Times, Paypal, Vimeo, Google και eBay.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector οι περισσότερες αναφορές για προβλήματα στα συγκεκριμένα sites έχουν γίνει από τις 12.30 και έπειτα (ώρα Ελλάδας). Μεταξύ των “θυμάτων” του ιντερνετικού προβλήματος είναι και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης που τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο. Εξάλλου και η πλατφόρμα Reddit είναι εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται στην υπηρεσία CDN της Fastly.

