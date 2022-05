Σειρά Horizon Zero Dawn με τη Netflix και God of War με την Amazon!

Η Sony δεν περιμένει μόνο από το PlayStation για να βγάλει κέρδη. Στην πρόσφατη ενημέρωση για τους μετόχους, η εταιρεία αποκάλυψε πως αναμένει κέρδη άνω των $300 εκατ. από τις πωλήσεις των third-party παιχνιδιών της σε Windows PCs και σκοπεύει να λανσάρει 12 live-service games μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ εντείνει ακόμη περισσότερο την επέκταση σε άλλους τομείς του entertainment.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ετοιμάζει τηλεοπτική μεταφορά του God of War σε συνεργασία με την Amazon, αλλά και τηλεοπτική μεταφορά του Horizon Zero Dawn σε συνεργασία με τη Netflix! Επίσης, γίνονται οι πρώτες διερευνητικές συζητήσεις για αντίστοιχο project σχετικά με το Gran Turismo.

Δεν έχουν γνωστές λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των νέων τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά έχει επιβεβαιωθεί πως η Sony στρέφεται στη Rose Leslie (Game of Thrones) για τον ρόλο της Aloy στο Horizon Zero Dawn!

Υπενθυμίζουμε ότι η Sony έχει ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς The Last of Us με του Pedro Pascal (Joel) και Bella Ramsey (Ellie), ενώ ετοιμάζει ταινία Ghost of Tsushima και σειρά Twisted Metal για την πλατφόρμα Peacock του δικτύου NBC.

