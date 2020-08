Serious Sam: The First Encounter, διαθέσιμο δωρεάν στο GOG

Το κατάστημα GOG μοιράζει τακτικά πλέον δωρεάν παιχνίδια, σίγουρα όχι με τη συχνότητα του Epic Games Store, αλλά αναμφίβολα με ένα καλύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη φορά προσφέρει δωρεάν για όλους το Serious Sam: The First Encounter με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής ενέργειας Harvest Sale.

Το Serious Sam: The First Encounter είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς που πρωτοκυκλοφόρησε το 2001 και κατάφερε να ξεχωρίσει διότι η δημιουργός Croteam αποφάσισε να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερες πίστες και ορδές εχθρών, σε σύγκριση με τα άλλα first-person shooters της εποχής (π.χ. Quake, Duke Nukem).

Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος (The Second Encounter), στη συνέχεια πήρε τα ηνία η 2K Games για την κυκλοφορία του πλήρους sequel (Serious Sam 2), ενώ η Devolver Digital ανέλαβε τη δημιουργία του prequel (Serious Sam 3: BFE). Μέσα στο 2020 περιμένουμε και το Serious Sam 4.

Όπως και να ΄χει, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο Harvest Sale του GOG, καθώς οι εκπτώσεις φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι το 91%, και φυσικά προλάβετε να τσιμπήσετε εντελώς δωρεάν το Serious Sam: The First Encounter από το παρακάτω link.

Serious Sam: The First Encounter – [GOG Link]