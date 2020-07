Samsung Research: Θα μπορούσαμε να έχουμε δίκτυα 6G από το 2028

Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν αρχίσει ήδη τις προεργασίες για την έρευνα επάνω στην επόμενη γενιά δικτύων, παρότι ακόμα βρισκόμαστε στο λυκαυγές των δικτύων 5G. Ειδικά στη Νότια Κορέα, τόσο η LG, όσο και η Samsung έχουν στήσει από πέρυσι ερευνητικά κέντρα για την τεχνολογία 6G και μόλις σήμερα η τελευταία πραγματοποίησε μια μάλλον πολύ τολμηρή εκτίμηση.

Το τμήμα Samsung Research δημοσίευσε μια αναφορά με τίτλο “The Next Hyper-Connected Experience for All”, στην οποία κοινοποιεί τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η βιομηχανία προς συγκεκριμένες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, όπως ολογράμματα και επαυξημένη πραγματικότητα, ενώ σημειώνει πως τα δίκτυα 6G θα μπορούσαν να είναι έτοιμα από το 2028.

Ακούγεται αρκετά φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε πως πιθανότατα αφορά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή τους και όχι την ευρεία εμπορική χρήση των δικτύων 6G. Συνήθως η μετάβαση από τη μία γενιά δικτύων στην επόμενη παίρνει περίπου 10 χρόνια για να υλοποιηθεί, επομένως, σε 8 χρόνια από τώρα θα ήταν εφικτό να υπάρχουν δίκτυα 6G σε ερευνητικό επίπεδο.

Για την ώρα περιμένουμε την έλευση των δικτύων 5G (μέσα στο 2021 στην Ελλάδα) και την ευρύτερη εξάπλωση τους.

[Samsung]