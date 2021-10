Πρώτο trailer για το spin-off του Game of Thrones

Η HBO κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer για τη σειρά House of the Dragon, το prequel του Game of Thrones. H σειρά που ανακοινώθηκε πριν δύο χρόνια βασίζεται στο μυθιστόρημα του George RR Martin, Fire and Blood και διαδραματίζεται δύο αιώνες πριν τα γεγονότα του Game of Thrones.

To trailer μπορεί να μην δίνει πολλές πληροφορίες για τη σειρά αλλά τουλάχιστον αποκάλυψε το καστ που απαρτίζεται από τους Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans και Olivia Cooke.

Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θαυμαστές του Game of Thrones θα επιστρέψουν στις γνώριμες θέσεις τους για να παρακολουθήσουν το House of the Dragon – αν αναλογιστούμε ότι η τελευταία σεζόν του GoT απογοήτευσε την πλειοψηφία τους.

Επί τους παρόντος, δεν έχει οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρεμιέρα της σειράς, ωστόσο, αναμένεται εντός του 2022 στην υπηρεσία HBO Max.

