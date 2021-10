Πρώτο trailer για το νέο western του Netflix

Κυκλοφόρησε το πλήρες trailer της ταινίας The Harder They Fall με πρωταγωνιστές τους Jonathan Majors και Idris Elba.

O Majors υποδύεται τον Nat Love, έναν πρώην σκλάβο που έγινε ένας από τους πιο περιβόητους καουμπόι στο Old West. Επιζητά εκδίκηση εναντίον του Rufus Buck, ο οποίος είναι αρχηγός μιας γνωστής συμμορίας στην οποία είναι μέλη και οι Trudy Smith και Cherokee Bill.

Η επίσημη σύνοψη για την ταινία αναφέρει:

Όταν ο παράνομος Nat Love ανακαλύπτει ότι ο εχθρός του Rufus Buck βγαίνει από τη φυλακή, συγκεντρώνει τη συμμορία του για να εντοπίσει τον Rufus και να πάρει εκδίκηση. Μαζί του είναι η πρώην αγάπη του Stagecoach Mary, τον Bill Pickett και τον Jim Beckwourth και έναν εκπληκτικό αντίπαλο που έγινε σύμμαχος. Ο Rufus Buck έχει το δικό του φοβερό πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των “Treacherous” Trudy Smith και Cherokee Bill και δεν αποτελούν μια ομάδα που ξέρει να χάνει.

Στο The Harder They Fall πρωταγωνιστούν επίσης οι Zazie Beetz, R.J. Cyler, Edi Gathegi, Delroy Lindo και Danielle Deadwyler. Είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Jeymes Samuel, του Βρετανού μουσικού γνωστού και ως The Bullitts. Ο Samuel έγραψε το σενάριο με τον Boaz Yakin (Fresh, Remember the Titans).

Η ταινία The Harder They Fall αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου 2021 στο Netflix.



