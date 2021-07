Πρώτο trailer για τη δεύτερη σεζόν και ημερομηνία πρεμιέρας

Το πρώτο trailer για τη δεύτερη σεζόν του The Witcher κυκλοφόρησε μαζί με την ανακοίνωση από τη Netflix ότι η σειρά θα επιστρέψει στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Στη δεύτερη σεζόν της σειράς ο Geralt of Rivia που υποδύεται ο Henry Cavill ενώνεται με την εξόριστη πριγκίπισσα Cirilla και ταξιδεύουν στο Kaer Morhen, το φρούριο μαγισσών, εκεί όπου εκπαιδεύτηκε ο Geralt και που η Ciri θα υποβληθεί σε παρόμοιες δοκιμές για να γίνει μάγισσα.

Στο trailer παρατηρούμε πολλές σκηνές όπου ο Geralt ως γνήσιος κυνηγός τεράτων έρχεται αντιμέτωπος με τέρατα και ανθρώπους, προκειμένου να υπερασπιστεί την πριγκίπισσα Ciri.

Σημειώνεται ότι ανακοινώθηκε επίσης η ημερομηνία της πρεμιέρας για τη νέα animated σειρά The Witcher: Nightmare of the Wolf, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου στο Netflix.