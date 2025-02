Πρώτο trailer για τη ’80s ταινία του Pedro Pascal

Προτού δούμε τον Pedro Pascal να επιστρέφει στον ρόλο του Joel για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us, θα τον απολαύσουμε στο Freaky Tales, μια ταινία στημένη στη δεκαετία του ’80 σε σενάριο και σκηνοθεσία των Anna Boden και Ryan Fleck (Captain Marvel).

Το Freaky Tales μεταφέρει τους θεατές στο Όκλαντ του 1987, όπου ένας κουρασμένος από τον κόσμο εγκληματία αναλαμβάνει μια τελευταία δουλειά… Ωστόσο, η ιστορία του είναι μόνο μία από τις τέσσερις αλληλένδετες αφηγήσεις αυτής της ταινίας ανθολογίας, η οποία ασχολείται με τα πάντα, από επίδοξους ράπερς μέχρι παίκτες του ΝΒΑ που τυχαίνει να είναι και αρχηγοί αιρέσεων.

Το πρώτο trailer της ταινίας θίγει όλα αυτά εν συντομία, παρουσιάζοντας μια σκληρή μάχη με σπαθί και ένα ξύλο μεταξύ πανκ και νεοναζί. Παρουσιάζεται επίσης το γεμάτο καστ του Freaky Tales, το οποίο περιλαμβάνει τους Pedro Pascal, Ben Mendelsohn (Secret Invasion), Jay Ellis (Insecure), Normani, Dominique Thorne (Black Panther: Wakanda Forever), Jack Champion (Scream VI), Ji-young Yoo (Expats) και τον αείμνηστο Angus Cloud (Euphoria).

Το Freaky Tales αναμένεται στους κινηματογράφους στις 4 Απριλίου.