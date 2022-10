Πληρώνεις τα πάντα, μοιράζεσαι λογαριασμούς, στέλνεις χρήματα σε φίλους!

Mία νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα, έναν νέο τρόπο πληρωμών, χωρίς πορτοφόλι, φέρνει η νέα mobile εφαρμογή “payzy by COSMOTE”. Tο νέο app είναι μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, για όλους αυτούς που θέλουν ευελιξία και απλότητα στην καθημερινότητά τους.

Το payzy by COSMOTE, που παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ, είναι προϊόν της COSMOTE Payments, θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Το payzy επιτρέπει στον χρήστη να καλύπτει καθημερινές αγορές και λογαριασμούς, κάνοντας παράλληλα συναλλαγές με τους δικούς του ανθρώπους, μέσα από το κινητό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ,

To payzy by COSMOTE είναι μια πρωτοποριακή λύση για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. Μέσω εφαρμογής στο κινητό (iOS & Android), ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN λογαριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρτα (ψηφιακή ή/και φυσική) και να κάνει όλες τις αγορές του σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το payzy μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς στη στιγμή.

Εκτός από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, το payzy by COSMOTE περιλαμβάνει και καινοτόμες λειτουργικότητες που δεν έχουν καμία χρέωση, όπως η δυνατότητα του χρήστη να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του μέσω chat, άμεσα, μέσω του Chat & Pay. Μπορεί ακόμα να μοιράζεται κοινά έξοδα με τους δικούς του ανθρώπους μέσω του Split it. Για παράδειγμα μπορεί να μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους του ή την οικογένειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα ταξίδι. Και όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Payments, κ. Χρήστος Φουσκούδης, σημείωσε τα εξής:

Το payzy by COSMOTE αποτελεί το μοναδικό mobile app στην ελληνική αγορά που ανταμείβει με χρήματα τον χρήστη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει και όπου θέλει. Έτσι ο χρήστης κερδίζει χρήματα, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το payzy.

Το payzy by COSMOTE είναι εξολοκλήρου ψηφιακό και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο. Ο χρήστης μπορεί να τα πληρώνει όλα και όλους από το κινητό του, ενώ δεν υπάρχει προμήθεια κατά την φόρτιση του ΙΒΑΝ λογαριασμού του. Είναι διαθέσιμο στο Google Play και το App Store.

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη, διαρκεί λίγα λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί το smartphone του, το email και τον αριθμό του κινητού του. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής χρειάζεται να έχει την ταυτότητά ή το διαβατήριό του, ενώ η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει και μία βιντεοκλήση με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της COSMOTE Payments.

Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE, με κάθε νέα εγγραφή στο payzy by COSMOTE, κερδίζουν απεριόριστα data για 1 μήνα.

Η COSMOTE Payments ιδρύθηκε τo 2018 και είναι 100% θυγατρική του ΟΤΕ. Εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ για επέκταση σε νέες αγορές.

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκέμβριου 2021 από τα τερματικά της COSMOTE Payments, φυσικά και ηλεκτρονικά, πραγματοποιήθηκαν 9,2 εκατ. συναλλαγές, με αξία €226εκατ.

Αντίστοιχα, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 έχουν πραγματοποιηθεί 25,9 εκατ. συναλλαγές, με αξία €679 εκατ.

Πλέον η COSMOTE Payments εκκαθαρίζει για όλα τα κανάλια του Ομίλου ΟΤΕ μηνιαίως πάνω από 3 εκατ. συναλλαγές.

Ο κύκλος εργασιών της από αυτή τη δραστηριότητα και μόνο θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ για το 2022. Αυτό επιτρέπει στον Όμιλο ΟΤΕ να επιτύχει αντίστοιχες συνέργειες μείωσης λειτουργικού κόστους.

Βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα την χρονιά που πέρασε (2021) πραγματοποιήθηκαν ~1,5 δισ. ηλεκτρονικές πληρωμές με τη χρήση καρτών ή ηλεκτρονικού χρήματος συνολικής αξίας ~49 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυτών έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα νούμερα του 2017, ενώ η αντίστοιχη αξία των συναλλαγών έχει υπερδιπλασιαστεί. Από αυτές τις συναλλαγές, μόλις το 3% έχει γίνει με ηλεκτρονικό χρήμα (δηλαδή eWallets), όταν τα αντίστοιχα νούμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάνω από 11%.

Αντίστοιχα, με εσωτερική έρευνα του Ομίλου ΟΤΕ, τον περασμένο Δεκέμβρη για τα e-payments, έχει διαπιστωθεί ότι οι υπηρεσίες ψηφιακού πορτοφολιού έχουν περιορισμένη χρήση. Από την άλλη, όπως ήταν αναμενόμενο, διαπιστώθηκε η σχεδόν καθολική χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, του web banking και μικρότερη του mobile banking.

Οι εκτιμήσεις λένε ότι η διείσδυση του ηλεκτρονικού χρήματος θα αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και η αύξηση αυτή θα προκύψει αντικαθιστώντας τη χρήση μετρητών.

Το payzy by COSMOTE περιλαμβάνει καινοτόμες λειτουργικότητες που επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει καθημερινά συναλλαγές με τους δικούς του ανθρώπους μέσα από το κινητό του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Λειτουργικότητες που δεν έχουν καμία χρέωση, είναι πολύ απλές και κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη, όπως το Chat & Pay και το Split it.Chat & PayTo Chat & Pay είναι μια καινοτόμα λειτουργικότητα του payzy by COSMOTE, με την οποία ο χρήστης μπορεί να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του -που έχουν επίσης payzy- μέσω chat, άμεσα και χωρίς χρέωση.

Συνδυάζοντας την επικοινωνία με την ανταλλαγή χρημάτων σε μία λειτουργικότητα, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τους φίλους του για να ανταλλάξουν στη στιγμή μηνύματα και φωτογραφίες και ταυτόχρονα να ζητήσουν ή να στείλουν χρήματα ο ένας στον άλλον, μέσω chat. Και όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή: το payzy by COSMOTE.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης πηγαίνει στο σπίτι ενός φίλου του να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Στη διαδρομή σταματάει στο περίπτερο να αγοράσει αναψυκτικά και μπύρες που του ζήτησε ο φίλος του, επειδή θα μαζευτούν πολλοί. Τα χρήματα, όμως, του χρήστη δεν είναι αρκετά και ζητάει από τον φίλο του να του στείλει €20.

Διαδικασία: Η αποστολή χρημάτων σε άλλους χρήστες του payzy μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσα από το κεντρικό κουμπί της αρχικής σελίδας. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να το κάνει μέσα από το chat με κάποιον χρήστη πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο χρημάτων. Στη συνέχεια, μπορεί να πληκτρολογήσει το ακριβές ποσό αποστολής, καθώς και να επιλέξει εάν θα συνεχίσει χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο του πορτοφολιού του ή αν θα προχωρήσει με μια από τις αποθηκευμένες κάρτες του.

Split It

Με την υπηρεσία Split it του payzy by COSMOTE, ο χρήστης μοιράζεται αυτόματα τα κοινά έξοδα με την παρέα, την οικογένεια ή τους φίλους του. Ένα έξοδο μπορεί να μοιραστεί ισομερώς ή με ακριβές ποσό ανά άτομο. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς υπολογισμούς.

Με το Split It, που μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές εφαρμογές στην καθημερινότητά μας, το μοίρασμα των εξόδων γίνεται πιο εύκολο από πότε.

Από το μοίρασμα ενός μοναδικού εξόδου όπως ποτά/φαγητό, σινεμά, μέχρι όλα τα έξοδα των διακοπών με την παρέα μας, ή ακόμα και το μοίρασμα των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μοιραστεί κανείς ένα έξοδο:

Mέσω του «Quick Split» στην αρχική οθόνη, όπου μπορεί ο χρήστης να ορίζει τα άτομα που θα μοιραστούν το έξοδο και το ποσό. Για παραπάνω από ένα έξοδα ο χρήστης, επιλέγοντας «Split it» από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέγει “Νέο Group” ορίζει το όνομα της ομάδας κι έπειτα προσθέτει τις λεπτομέρειες των εξόδων που έχουν γίνει.

