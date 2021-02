Πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο των 300.000 γραμμών Fiber to the Home σε όλη την Ελλάδα

Ξεπέρασαν τις 300.000 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) μέσω του COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στη χώρα, με την COSMOTE να επιτυγχάνει τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το τέλος του 2020.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος,

Η δυναμική του δικτύου Fiber to the Home επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς η ανάγκη αλλά και η ζήτηση για εγγυημένες υπερ-υψηλές ταχύτητες διαρκώς αυξάνεται. Σε κάθε περιοχή όπου φθάνει η υποδομή Fiber to the Home, εγκαινιάζεται μία νέα ψηφιακή πύλη για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της με απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ που, σε μια δύσκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις, συνέβαλαν στην υπερεπίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει για την ανάπτυξη του δικτύου μας. Είμαι σίγουρος ότι, με την πολύτιμη συνδρομή των ανθρώπων μας στις τεχνολογικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, θα κατακτήσουμε νέες κορυφές.