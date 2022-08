Ώρα να θυμηθούμε τα παλιά με τον καλύτερο τρόπο

Οι αναβιώσεις παλιών αγαπημένων arcade games για τα συστήματα και τις παιχνιδοκονσόλες της εποχής μας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για πολλές εταιρείες, είτε με remakes είτε με φρεσκαρίσματα στις original εκδόσεις. Ενίοτε αυτές οι αναβιώσεις φτάνουν στα χέρια των gamers στην μορφή συλλογών και πρόσφατα είχαμε την μεγάλη χαρά να ασχοληθούμε με το Wonder Boy Collection που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου 2022 για PS4/PS5 και Nintendo Switch.

Για μια ακόμη φορά ανέλαβε την ανακαίνιση η ININ Games και το λανσάρισμα έγινε από τις Strictly Limited Games και Bliss Brain. Η ININ Games έχει χτίσει καλό όνομα στα remakes παλιών arcade games και με το ίδιο μεράκι προχώρησε στην αντίστοιχη δουλειά για 4 από τα παιχνίδια Wonder Boy που μας κράτησαν συντροφιά (ή καλύτερα μας έφαγαν αρκετά εικοσάρικα και πενηντάρικα) τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Δεν ξέρουμε αν ποντάρουν περισσότερο στην νοσταλγία των μεγαλύτερων σε ηλικία gamers ή αν θέλουν να περάσουν την μαγεία στις νέες γενιές. Προσωπικά, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα διότι είναι πάντοτε ευχάριστο να έχεις την δυνατότητα να παίζεις «παλιατζούρες» οποιαδήποτε εποχή και από την συγκεκριμένη συλλογή έχω μεγάλο απωθημένο το Wonder Boy in Monster Land που δεν τερματιζόταν με τίποτα.

Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι το Wonder Boy Collection περιλαμβάνει τα Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World και Monster World IV. Δεν είναι, προφανώς, ολοκληρωμένη συλλογή, αφού μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και άλλοι τίτλοι, όπως τα Wonder Boy III: Monster Lair και Wonder Boy III: The Dragon’s Trap. Όπως και να ‘χει, αυτό μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την ININ Games, η οποία φροντίζει να διατηρεί την φιλοσοφία των original games και να προσθέτει ορισμένα εξτραδάκια για την βελτίωση του gameplay όπως την δυνατότητα save, forward/rewind, την επιλογή δυσκολίας και τον αριθμό των διαθέσιμων ζωών. Φυσικά μπορείς να προσθέτεις credit όποτε θες και να ακούς τον χαρακτηριστικό ήχο των arcade.

Wonder Boy

Το παιχνίδι που ξεκίνησε την σειρά είναι το κλασικό side-scrolling platform με το απλοϊκό gameplay που είχε ως καινοτομία την σταδιακή μείωση της ενέργειας όσο περνούσε η ώρα, την οποία αναπληρώνεις τρώγοντας τα φρούτα που εμφανίζονται στην οθόνη όσο προχωράς. Από τα αρκετά δύσκολα παιχνίδια της εποχής ειδικά για εμάς τους μικρούς τότε, αλλά τρομερά εθιστικό και προπομπός πολλών platform games των επόμενων ετών. Η έκδοση που βρίσκουμε στην συλλογή δεν έχει κάποια διαφορά από την original πέρα από τις quality of life προσθήκες και η μόνη ένσταση που έχουμε είναι στην…εκκίνηση που ψάχνεις να βρεις πως μπαίνει το ρημάδι το κέρμα! Οι παλιοί θα το τιμήσετε σίγουρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τραβήξει το ενδιαφέρον των νέων gamers, εκτός αν θέλουν μια πρόκληση στις δυσκολίες των περασμένων δεκαετιών.

Wonder Boy in Monster Land

Τι να πρωτοπεί κανείς για το συγκεκριμένο. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας από το πρώτο εικοσάρικο που μπήκε στο μηχάνημα και μια πραγματική εξέλιξη σε σύγκριση με το πρώτο Wonder Boy, καθώς προστέθηκαν αρκετά στοιχεία RPG, ενώ εμπλουτίστηκε και η υπόθεση. Από τα πιο δύσκολα arcade παιχνίδια όλων των εποχών όπου ξεκινάς με ένα…σώβρακο, μαθαίνεις την ιστορία και ξεκινάς την περιπέτεια στην Monster Land για να φτάσεις στον τελευταίο δράκο.

Στην πορεία παίζεις σε όμορφες πίστες γεμάτες αντιπάλους, μυστικά, πωλητές για να αγοράζεις πανοπλία, μπότες, κράνος και εξοπλισμό, ενώ στο τέλος κάθε μίας σε περιμένει ένα μεγάλο boss που σου δίνει το κλειδί για την επόμενη. Είναι πραγματικά δύσκολο και πολύ ενδιαφέρον, οι εχθροί εμφανίζονται ξανά μετά από λίγη ώρα αλλά δεν σου δίνουν κέρματα παρά μόνο πόντους και φυσικά ο χρόνος τρέχει για να σου τρώει την ενέργεια! Κοινώς, θα πρέπει να είσαι γρήγορος και ακριβής, οπλισμένος με υπομονή και επιμονή, μπας και τα καταφέρεις. Τώρα που υπάρχει η δυνατότητα forward-rewind και τα saves είναι μια καλή ευκαιρία για να φτάσουμε επιτέλους στο τέρμα μετά από 30 χρόνια. Θεωρώ ότι από την Wonder Boy Collection είναι αυτό που θα κερδίσει την μεγαλύτερη προσοχή των gamers.

Wonder Boy in Monster World

Η εξέλιξη του gameplay συνεχίζεται και στο Wonder Boy in Monster World, το οποίο παντρεύει ακόμη περισσότερο τα στοιχεία RPG με το platform στυλ. Οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο του Shion και τον καθοδηγούν μέσα σε διάφορες πόλεις και dungeons με αποστολή να καταστρέψουν το κακό. Δεν υπάρχουν πίστες και μπορείς να ξοδεύεις χρόνο κόβοντας βόλτες στις πόλεις λύνοντας γρίφους, ενώ το gameplay έχει εμπλουτιστεί με ξόρκια που γεμίζεις και πάλι στα πανδοχεία, σπαθιά για κοντινά χτυπήματα, ασπίδες και κοντάρια. Παρουσιάζει και αυτό ένα σχετικά μεγάλο επίπεδο δυσκολίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει το Wonder Boy in Monster Land και ίσως για αυτόν τον λόγο το τελευταίο πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιδραστικά arcade games όλων των εποχών.

Monster World IV

Τέλος, το Monster World IV ξεριζώνει σχεδόν όλα τα στοιχεία RPG για να επανέλθει στην side-scrolling φιλοσοφία με μια απλοϊκή υπόθεση και με καινοτομία την συνεργασία με το Pepelogoo, ένα ιπτάμενο γαλάζιο πλάσμα που σε βοηθά σε διάφορες καταστάσεις για να ξεπεράσεις εμπόδια ή να λύσεις γρίφους. Αναλαμβάνεις τον ρόλο της Asha, μια νεαρή κοπέλα που καλείται να απελευθερώσει κάποια πνεύματα που παγίδευσαν οι δυνάμεις του κακού. Είναι το πιο εύκολο απ’ όλα τα παιχνίδια της συλλογής, αλλά ίσως αυτό να το καθιστά και το πιο αδιάφορο απ’ όλα, εκτός αν απλά θες να περάσεις την ώρα σου ευχάριστα.

Το Wonder Boy Collection είναι μια καλή αγορά σε αρκετά προσιτή τιμή αν θέλεις να παίξεις ξανά τα ιστορικά παιχνίδια της σειράς ή αν θέλεις να μάθεις για ποιον λόγο εξακολουθεί να εξιτάρει μέχρι και σήμερα τους παραδοσιακούς gamers. Είναι δύσκολο, βέβαια, να πείσεις τους νέους gamers να αφιερώσουν χρόνο σε παλιά παιχνίδια, αλλά αν είναι να το κάνεις, τότε η συλλογή της ININ Games είναι ιδανική.

